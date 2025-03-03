Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.2 комментария
Михалков назвал победу фильма «Анора» на «Оскаре» подтверждением упадка премии
Михалков: Победа фильма «Анора» на «Оскаре» отражает уровень премии
Режиссер Никита Михалков раскритиковал присуждение «Оскара» фильму «Анора», назвав его качество показателем уровня премии, несмотря на его успех на Каннском кинофестивале.
Никита Михалков, известный режиссер и председатель Союза кинематографистов России, в беседе с ТАСС выразил свое недовольство по поводу присуждения премии «Оскар» фильму «Анора» в номинации «Лучший фильм». По его мнению, качество ленты отражает текущее состояние кинопремии. Ранее Михалков охарактеризовал фильм как «плохой» и недоумевал, почему он вызвал такой резонанс в кинематографическом сообществе.
Картина «Анора», снятая американским режиссером Шоном Бэйкером, ранее завоевала «Золотую пальмовую ветвь» на 77-м Каннском кинофестивале в мае 2024 года и три главные награды на церемонии Independent Spirit Awards. В фильме принимали участие российские актеры Марк Эйдельштейн и Юра Борисов. Однако Борисов не получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.
Сюжет фильма разворачивается вокруг молодой стриптизерши из Бруклина, которая выходит замуж за сына русского олигарха. Пытаясь расторгнуть брак, родители юноши отправляют своего знакомого с помощниками, чтобы разобраться с ситуацией.
Ранее Борисов признался, что с трудом осознает свою номинацию на премию «Оскар» за роль в фильме «Анора», но выразил благодарность за оказанную поддержку.