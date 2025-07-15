Стало известно об ультиматуме нацбатов ВСУ под Сумами

Рар оценил противоречивые заявления властей Германии о ракетах Taurus для Украины

Политолог Рар: Германия боится поставлять ракеты Taurus на Украину

Tекст: Анастасия Куликова

«Германия, по всей видимости, все же не будет поставлять Taurus на Украину», – считает немецкий политолог Александр Рар. Он напомнил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц хотя и не исключает передачи ракет, но не дает твердого обещания сделать это.

«Министр обороны Борис Писториус, который в правительстве представляет СДПГ, в свою очередь выступает против поставок Taurus. Но в то же время он требует от промышленности поторопиться с отправкой других видов ракет и вооружений», – добавил собеседник. По его мнению, кабмин Германии стремится избежать обвинений в прямом участии в конфликте.

«Дело в том, что отправка Taurus вынудила бы Берлин посылать и собственных военных специалистов на поле боя. Те стали бы выполнять функции наводчиков на цели внутри России. Германия не будет так рисковать. Тем более что США на это, по-видимому, отказываются давать свое разрешение», – заключил Рар.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что власти ФРГ не будут отправлять ракеты Taurus Украине, несмотря на «последнюю просьбу» Киева. Он также сообщил, что Берлин не сможет предоставить ВСУ системы противовоздушной обороны Patriot.

По словам министра, из 12 систем Patriot, имевшихся у ФРГ, три уже передали Киеву, две – Польше, еще одна постоянно задействована на техническом обслуживании или в учебных целях. В распоряжении остаются только шесть.

«Это действительно слишком мало, особенно учитывая цели НАТО по наращиванию потенциала, которые мы должны выполнить. Мы определенно не можем дать больше», – сказал Писториус в интервью газете Financial Times. Он уточнил, что намерен обсудить с главой Пентагона Питом Хегсетом возможность приобретения двух ЗРК Patriot у США для передачи Украине.

В последние несколько месяцев риторика Берлина относительно поставок Киеву ракет Taurus непостоянна. Так, 13 апреля канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что «Германия готова рассмотреть поставки ракет, если это будет согласовано с европейскими партнерами».

Затем стало известно, что правительство Мерца перестанет размещать в открытом доступе сведения о поставках Украине ракетных установок, танков, систем ПВО и другого вооружения и будет держать эту информацию в тайне. Отмечалось, что цель – лишить российскую сторону «военного преимущества».

В начале июля Мерц рассказал, что обсуждал с Зеленским возможность обучения украинских военнослужащих работе с немецкими ракетами Taurus. Канцлер добавил, что договоренностей стороны пока не достигли, но «это было и остается вариантом». Военный эксперт Константин Сивков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что слова политика – это маскировка потенциального участия Берлина в конфликте с Россией.

Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ в июне заявил, что применение Taurus нанесет ущерб отношениям России и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет.