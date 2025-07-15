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    Европа заплатит Америке за воюющую Украину
    В Кремле отреагировали на слова Писториуса о готовности ФРГ «убивать российских солдат»
    Захарова ответила на претензии генсека НАТО к главе делегации РФ в Стамбуле Мединскому
    США рассматривают поставки ракет JASSM для украинских F-16
    Пентагон не смог объяснить заявление Трампа о выделении Patriot Украине
    Двухлетний ребенок ранен при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
    Эксперт: Трамп дает возможность России занять лучший плацдарм на фронте
    Появилось видео ликвидации завербованного украинцами тюменского террориста
    США возвращаются на военные учения в Грузию
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Этот атомный, атомный, атомный мир

    Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.

    4 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Потомки нацистов продолжают войну против России

    Потомки нацистов смотрят на нас глазами не только своих предков, но и глазами наших «политбеженцев», «нетвойняшек», иноагентов, внушающих ненависть к нам не меньше, чем геббельсовская пропаганда.

    10 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин У русской интеллигенции богатый опыт разочарований в Европе

    Европейская гуманность, которую впитали русские интеллигенты, в прошлом уже показывала свое лицемерие, побуждая русскую интеллектуальную элиту поворачиваться лицом на Восток.

    17 комментариев
    15 июля 2025, 07:37 • Новости дня

    Стало известно об ультиматуме нацбатов ВСУ под Сумами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские националистические батальоны выразили недовольство командованию из-за больших потерь и низкой мотивации в частях под Сумами.

    Украинские националистические батальоны потребовали от командования ВСУ расформировать новые подразделения и перераспределить личный состав по нацбатам, сообщает ТАСС. Как подчеркнули в российских силовых структурах, причиной стали массовые потери и низкая мотивация военнослужащих 150-х бригад на сумском направлении.

    По словам источника агентства, «массовые потери и низкая мотивация военнослужащих 150-х бригад на сумском направлении вызвали волну недовольства ярых украинских националистов командованием ВСУ. Они требуют расформирования всех новых подразделений и перераспределения личного состава и техники в мотивированные нацбаты».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ ослабили оборону Красноармейска из-за переброски сил на Сумы. Полк связи ВВС Украины превратили в штурмовое подразделение под Сумами. ВСУ потеряли склады и вышки связи после ударов по Сумам.

    14 июля 2025, 12:00 • Новости дня
    Рар оценил противоречивые заявления властей Германии о ракетах Taurus для Украины

    Политолог Рар: Германия боится поставлять ракеты Taurus на Украину

    Рар оценил противоречивые заявления властей Германии о ракетах Taurus для Украины
    @ Matthias Balk/dpa/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Правительство Германии стремится избежать обвинений в прямом участии в конфликте на Украине. Поэтому министр обороны Борис Писториус выступает против поставок ракет Taurus. В то же время он требует от немецкой промышленности поторопиться с отправкой других видов вооружений, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал отказ ФРГ передать Киеву Taurus.

    «Германия, по всей видимости, все же не будет поставлять Taurus на Украину», – считает немецкий политолог Александр Рар. Он напомнил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц хотя и не исключает передачи ракет, но не дает твердого обещания сделать это.

    «Министр обороны Борис Писториус, который в правительстве представляет СДПГ, в свою очередь выступает против поставок Taurus. Но в то же время он требует от промышленности поторопиться с отправкой других видов ракет и вооружений», – добавил собеседник. По его мнению, кабмин Германии стремится избежать обвинений в прямом участии в конфликте.

    «Дело в том, что отправка Taurus вынудила бы Берлин посылать и собственных военных специалистов на поле боя. Те стали бы выполнять функции наводчиков на цели внутри России. Германия не будет так рисковать. Тем более что США на это, по-видимому, отказываются давать свое разрешение», – заключил Рар.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что власти ФРГ не будут отправлять ракеты Taurus Украине, несмотря на «последнюю просьбу» Киева. Он также сообщил, что Берлин не сможет предоставить ВСУ системы противовоздушной обороны Patriot.

    По словам министра, из 12 систем Patriot, имевшихся у ФРГ, три уже передали Киеву, две – Польше, еще одна постоянно задействована на техническом обслуживании или в учебных целях. В распоряжении остаются только шесть.

    «Это действительно слишком мало, особенно учитывая цели НАТО по наращиванию потенциала, которые мы должны выполнить. Мы определенно не можем дать больше», – сказал Писториус в интервью газете Financial Times. Он уточнил, что намерен обсудить с главой Пентагона Питом Хегсетом возможность приобретения двух ЗРК Patriot у США для передачи Украине.

    В последние несколько месяцев риторика Берлина относительно поставок Киеву ракет Taurus непостоянна. Так, 13 апреля канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что «Германия готова рассмотреть поставки ракет, если это будет согласовано с европейскими партнерами».

    Затем стало известно, что правительство Мерца перестанет размещать в открытом доступе сведения о поставках Украине ракетных установок, танков, систем ПВО и другого вооружения и будет держать эту информацию в тайне. Отмечалось, что цель – лишить российскую сторону «военного преимущества».

    В начале июля Мерц рассказал, что обсуждал с Зеленским возможность обучения украинских военнослужащих работе с немецкими ракетами Taurus. Канцлер добавил, что договоренностей стороны пока не достигли, но «это было и остается вариантом». Военный эксперт Константин Сивков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что слова политика – это маскировка потенциального участия Берлина в конфликте с Россией.

    Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ в июне заявил, что применение Taurus нанесет ущерб отношениям России и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет.

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    15 июля 2025, 01:13 • Новости дня
    Писториус призвал не строить иллюзий о поставках Patriot Украине

    Писториус призвал не строить иллюзий о поставках систем Patriot Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр обороны Германии Борис Писториус после переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом призвал не строить иллюзий о поставках Украине систем Patriot, так как для этого потребуется немало времени.

    «То, что Украине они очень нужны, ясно, и мы это видели. Но не стройте себе иллюзий – система Patriot, о которой мы говорим, что ее следует отправить Украине, потребует месяцы для поставки. И потребуются еще дни или недели, пока будет принято решение об этом. А после этого все пойдет быстро», – приводит слова Писториуса на брифинге РИА «Новости».

    Министр ФРГ добавил, что количество поставляемых батарей и их технические характеристики пока обсуждаются, поэтому детали сделки не разглашаются.

    Стоимость одной батареи Patriot Писториус оценил примерно в 1 млрд долларов.

    Ранее он сообщал, что обсуждает с США не только сроки передачи, но и возможную продажу Вашингтоном двух батарей Patriot для последующей отправки Киеву. Также на переговорах рассматривался вопрос совместной «дорожной карты» по обеспечению безопасности Европы силами США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС. В частности, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов Patriot.

    Киев получит системы противовоздушной обороны Patriot, которые глава киевского режима Владимир Зеленский давно просил, по особой схеме, пишет WP.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа заплатит Америке за воюющую Украину.

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    14 июля 2025, 20:22 • Видео
    Очередной провал Макрона

    Скорое появление в мире нового государства Новая Каледония – очередной внешнеполитический провал французского президента Эммануэля Макрона и новый этап обрушения французской колониальной империи.

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    14 июля 2025, 11:01 • Новости дня
    Российские войска парализовали бригаду ВСУ на границе ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На границе ДНР и Днепропетровской области 31-я отдельная механизированная бригада ВСУ оказалась заблокирована и полностью утратила возможность получать подкрепления и снабжение, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские военные полностью парализовали 31-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ на границе ДНР и Днепропетровской области, передает ТАСС. Кимаковский сообщил, что подразделения бригады оказались обескровлены и заблокированы.

    «Двигаться возможности нет, подводить резервы и провизию тоже», – заявил он.

    По имеющейся информации, среди заблокированных находится несколько сотен человек личного состава бригады. Возможности эвакуировать раненых и получать подкрепление отсутствуют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью. Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе Днепропетровской области. Российские войска приблизились к позициям ВСУ в Днепропетровской области.

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    14 июля 2025, 22:14 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Запорожье и Чернигове
    Взрывы прогремели в Запорожье и Чернигове
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Вера Басилая

    В подконтрольном Киеву Запорожье и Чернигове произошли взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.

    Первый взрыв был зафиксирован в подконтрольном ВСУ Запорожье около 19:34 по местному времени одновременно с подачей сигнала воздушной тревоги, согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, передает РИА «Новости».

    Позже стало известно о взрыве в Чернигове на Украине, где так же была объявлена воздушная тревога.

    Ранее на всей территории Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги, который затронул в том числе Киев.

    До этого в Харькове произошел второй за день взрыв. В Чугуевской общине Харьковской области также произошел взрыв.

    В городе Сумы на северо-востоке Украины был зафиксирован еще один взрыв во время воздушной тревоги.

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    14 июля 2025, 16:16 • Новости дня
    Онуфриенко: Утрата Малиновки грозит противнику полуокружением Гуляйполя
    Онуфриенко: Утрата Малиновки грозит противнику полуокружением Гуляйполя
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    После освобождения Малиновки перед ВС России открываются дороги во фланг противника в Зеленом Гае и Червоном. Действия российской армии позволят «зажать» Гуляйполе не только с юга, но и с востока. Но операция будет сопровождаться рядом сложностей: это эшелонированная оборона противника и особенности местности, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Малиновка расположена в паре десятков километров от города Гуляйполе. Ее освобождение создает угрозу для местной группировки ВСУ», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он напомнил, что ранее ВС России также заняли Марфополь. Таким образом, открываются дороги во фланг противника в Зеленом Гае и Червоном.

    «Действия российской армии позволят "зажать" Гуляйполе не только с юга, но и с востока. Другими словами: украинские военные рискуют попасть в полуокружение», – акцентировал собеседник. Впрочем, операция будет сопровождаться рядом сложностей.

    «Дело в том, что этот участок фронта хорошо укреплен. Противник еще перед началом своего провального "контрнаступа" летом 2023 года создавал мощную оборону, опирающуюся на Орехово и Гуляйполе. В течение последующих двух лет он продолжал эту работу», – уточнил спикер.

    «Кроме того, важно учитывать рельеф местности – начинаются днепровские степи. Наступление нужно будет вести зачастую в чистом поле со все более редкими лесополосами. Поэтому большое наступление ВС России здесь представляется стратегически невыгодным. Но сковывать силы противника, создавая угрозы отдельным укрепрайонам, можно, что наши бойцы и делают», – добавил Онуфриенко.

    Ранее российские войска освободили Малиновку в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны. Населенный пункт находится примерно в 17 км восточней города Гуляйполе. С момента основания в начале XIX века он был известен как Туркеновка. Нынешнее название село получило в 1963 году.

    Напомним, на минувшей неделе ВС России также  выбили ВСУ из Каменского в Запорожской области, совершив марш-бросок по дну обмелевшего Каховского водохранилища. Член ОП Владимир Рогов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что освобождение села будет иметь важное значение, поскольку на Степногорском направлении это предпоследний населенный пункт на пути к Запорожью.

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    14 июля 2025, 12:20 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожскую Малиновку и Маяк в ДНР
    Российские войска освободили запорожскую Малиновку и Маяк в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Восток» был освобожден населенный пункт Малиновка в Запорожской области, а группировка «Центр» освободила Маяк в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой «Восток» нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны около Темировки, Полтавки в Запорожской области, Новополя и Толстого в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, четыре бронемашины, два орудия полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Верба».

    Подразделения группировки «Центр» нанесли поражение формированиям шести механизированных, двух штурмовых, егерской, воздушно-десантной бригад, двух бригад беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии возле Красноармейска, Удачного, Новопавловки, Родинского, Владимировки, Муравки, Петровского, Степановки, Димитрова в ДНР, Новоподгородного и Филии в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 360 военнослужащих, американская бронемашина HMMWV, бронеавтомобиль «Казак» и четыре артиллерийских орудия.

    В то же время подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, танковой, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков и десантно-штурмового полка ВСУ рядом с Алексеевкой, Рыжевкой, Кондратовкой, Храповщиной, Варачино и Садками в Сумской области, отчитались в Минобороны.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям десантно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Охримовки, Хатнего и Волчанска в Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли до 150 военнослужащих. Уничтожены три бронемашины, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки «Пластун».

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Петро-Ивановки, Петровки, Купянска в Харьковской области, Колодезей, Зеленой Долины и Торского в ДНР.

    Потери ВСУ при этом составили более 220 военнослужащих, бронемашина и два артиллерийских орудия. Уничтожены четыре станции РЭБ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей и пять складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Клебан-Быка, Плещеевки, Закотного, Славянска, Северска, Кривой Луки, Свято-Покровского, Константиновки, Серебрянки и Дроновки в ДНР.

    Противник потерял до 130 военнослужащих, бронеавтомобиль «Казак», два орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ и пять складов боеприпасов.

    А подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны и теробороны около Каменского, Плавней, Новоандреевки в Запорожской области, Садового, Понятовки и Никольского в Херсонской области.

    Уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, семь станций РЭБ, израильская радиолокационная станция RADA RPS-42 и два склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Николаевку и Карла Маркса в ДНР.

    До этого они освободили Зеленую Долину в ДНР, а также освободили поселок Толстой в ДНР.

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    14 июля 2025, 19:36 • Новости дня
    Сотрудник МЧС погиб при разминировании в Курской области

    При разминировании в Курской области погиб сапер МЧС Ришат Медиев

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе разминирования местности в Курской области погиб мастер-спасатель из Севастополя, второй сотрудник МЧС получил серьезные ранения.

    Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС. Специализированный мастер-спасатель Ришат Медиев погиб при выполнении работ по разминированию в Курской области. Сообщается, что он являлся сапером специализированного отряда по городу Севастополю.

    В телеграм-канале МЧС уточнили: «МЧС России скорбит о гибели сотрудника в Курской области. Ришат Медиев, мастер-спасатель (сапер) специализированного отряда по городу Севастополю, погиб при разминировании Курской области».

    Пиротехник сводного пиротехнического отряда Сергей Иванов получил множественные ранения и был срочно госпитализирован. На данный момент врачи борются за его жизнь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель пиротехнического отдела Центра «Лидер» Вячеслав Цоффка погиб при исполнении служебных обязанностей в Курской области. Инженерные подразделения группировки «Север» обнаружили в одном из населенных пунктов Курской области взрывное устройство, спрятанное в детском самокате. Военнослужащие инженерных подразделений группировки «Север» нашли устройство при проведении разминирования.

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    14 июля 2025, 21:56 • Новости дня
    Двухлетний ребенок ранен при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате атаки беспилотников ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области медицинская помощь понадобилась двухлетнему ребенку и мужчине.

    В селе Щигоревка в результате взрыва дрона ранен мальчик двух лет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

    Врачи диагностировали у ребенка минно-взрывную травму, баротравму и ссадины на височно-теменной области. Его доставили в детскую областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.

    Кроме того, в Шебекинскую центральную районную больницу поступил мужчина, который пострадал во время атаки беспилотника на легковой автомобиль в Шебекино. Медики диагностировали у него баротравму и приняли решение отправить пострадавшего в городскую больницу № 2 Белгорода для дополнительного обследования.

    Днем ранее в Шебекино при обстреле с применением БПЛА получили ранения пять человек, включая женщину и бойцов самообороны.

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    15 июля 2025, 05:52 • Новости дня
    Spiegel: «Очень важное заявление о России» Трампа разочаровало его коллег в ЕС и США

    Spiegel: Коллеги разочарованы «очень важным заявлением о России» Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Сделка, которая вполне соответствует интересам президента США Дональда Трампа, объявлена: Украина получит «огромное количество» нового оружия, не заплатив за это Вашингтону ни копейки, но означает ли это, что Трамп действительно изменил свои взгляды, задается вопросом Spiegel.

    Авторы Spiegel указывают на чрезмерный пафос, которым Трамп окутал свое «большое заявление» по России и заинтриговал множество политиков о обе стороны океана, тогда как по факту ничего особенного не произошло.

    «Как минимум, «большое заявление» оказалось меньше, чем многие ожидали <…> В Вашингтоне и нескольких европейских столицах ожидания были иными. Не в последнюю очередь это было вызвано самим президентом США», – цитирует статью РИА «Новости».

    Особенно роптание среди коллег Трампа по миротворческим усилиям вызвали его так называемые очень жесткие санкции, которыми он угрожает, если сделка по Украине не будет заключена в 50-дневный срок. Критики уверены, что 100-процентные пошлины никак не повлияют на Россию.

    «На самом деле, такого рода прямые тарифы, вероятно, не слишком сильно повлияли бы на российскую экономику. В 2023 году Россия экспортировала в США товаров на общую сумму менее пяти млрд долларов. В 2024 году их стало еще меньше», – указали в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава евродипломатии Кая Калла прокомментировала решение американского президента Трампа о поставках оружия Киеву и санкциях против России, отметив, что последнее ей не нравится.

    Трамп ранее сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС. В частности, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов Patriot.

    При этом газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа заплатит Америке за воюющую Украину.

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    15 июля 2025, 00:28 • Новости дня
    WP узнала условия получения Украиной систем Patriot из Европы

    WP узнала, на каких условиях Украина получит системы Patriot

    Tекст: Ирма Каплан

    После заявления американского президента Дональда Трампа об активной поддержке Украины оборонительными вооружениями, стало известно, что Киев получит системы противовоздушной обороны Patriot, которые глава киевского режима Владимир Зеленский давно просил, однако схема их получения была изобретена особая, пишет WP.

    «План США предусматривает, что европейские страны отправят оружие, в том числе системы Patriot, на Украину из своих текущих запасов, чтобы они могли быть использованы немедленно, сказал Трамп. Затем эти страны закупят замену у военно-промышленного комплекса США», – пишет Washington Post (WP) со ссылкой на анонимные источники из Белого дома.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, посетивший Белый дом в понедельник, сообщил журналистам, что сделка также касалась «ракет и боеприпасов», не уточнив, что еще будет закуплено и поставлено Киеву.

    «Американские и европейские спонсоры Украины поспешили увеличить свои производственные мощности по производству зенитных ракетоносцев-перехватчиков и 155-мм артиллерийских снарядов», – уточнила газета.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС. В частности, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов Patriot.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа заплатит Америке за воюющую Украину.

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    14 июля 2025, 23:58 • Новости дня
    Второй тяжелораненый при разминировании сапер МЧС погиб в Курской области

    Хинштейн: Второй тяжелораненый сапер МЧС погиб в Курской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Заместитель начальника части пиротехнических и специальных водолазных работ специализированного отряда ГУ МЧС России по городу Севастополю Сергей Иванов, раненный при детонации боеприпаса в Курской области, умер в больнице, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

    «К сожалению, второй сотрудник МЧС, тяжело раненный при детонации боеприпаса, скончался в больнице. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти его, но травмы оказались слишком серьезными», – написал Хинштейн, выразив соболезнования родственникам погибших

    Он напомнил, что днем 14 июля в ходе разминирования местности в Курской области погиб мастер-спасатель из Севастополя Ришат Медиев. Сергей Иванов получил серьезные ранения.

    «Спасибо вам за службу. Вы настоящие герои, которые отдали свои жизни за то, чтобы наши люди могли вернуться домой. Никогда этого не забудем!» – добавил врио губернатора.

    В МЧС Севастополя отметили, что Иванов отправился в Курскую область во второй раз. До этого он с группой разминирования очищал приграничные районы: неоднократно разминировал территории ЛНР и ДНР от взрывоопасных предметов.

    «Тысячи опасных находок были уничтожены ради спокойной и безопасной жизни мирного населения», – отметили там.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский сапер сообщал о заминированных пачках денег в Курской области. Кроме того, ВСУ минировали дрова для печей при отступлении из Курской области, рассказывали российские саперы.

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    15 июля 2025, 02:32 • Новости дня
    Каллас не понравился определенный Трампом срок достижения сделки по Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава евродипломатии Кая Калла в понедельник прокомментировала решение американского президента Дональда Трампа о поставках оружия Киеву и санкциях против России, отметив, что последнее ей не нравится.

    «С одной стороны, очень позитивно, что президент Трамп занимает твердую позицию в отношении России. С другой стороны, 50 дней – это очень долгий срок», – ответила она на брифинге, стенограмма которого представлена на сайте ЕС.

    Она отметила, что всем нужно усилить давление на Россию, «чтобы она тоже захотела мира».

    «Хорошо, что американцы предпринимают шаги, и я надеюсь, что они также оказывают военную помощь, как и европейцы», – добавила она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС. В частности, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов Patriot.

    Киев получит системы противовоздушной обороны Patriot, которые глава киевского режима Владимир Зеленский давно просил, по особой схеме, пишет WP.

    К тому же министр обороны Германии Борис Писториус после переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом призвал не строить иллюзий о поставках Украине систем Patriot, так как для этого потребуется немало времени.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа заплатит Америке за воюющую Украину.

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    14 июля 2025, 12:50 • Новости дня
    Российские военные в селе Карла Маркса пленили иностранных наемников ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Военнослужащие российской группировки «Восток» взяли в плен иностранных наемников, скрывавшихся в доме в селе Карла Маркса в ДНР.

    Военнослужащие группировки «Восток» взяли в плен иностранных наемников Вооруженных сил Украины в ходе боев за село Карла Маркса в ДНР, передает ТАСС. Об этом рассказал разведчик с позывным «Хаски».

    «Командир группы взял пленных, причем еще и иностранных пленных, наемники оказались», – заявил он. По его словам, противник находился в одном из домов, а сам штурм занял менее пяти минут.

    Информации о национальности пленных наемников пока не приводится. Подразделения «Востока» продолжают операции в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки войск «Восток» уничтожили в ближнем бою иностранного командира штурмовиков ВСУ в селе Карла Маркса на западе ДНР. Российские войска ранее освободили Николаевку и Карла Маркса в ДНР.

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    14 июля 2025, 09:53 • Новости дня
    Пушилин заявил об ускорении освобождения Часова Яра после взятия Николаевки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взятие Николаевки на константиновском направлении Донецкой Народной Республики привело к серьезным логистическим трудностям для ВСУ и может ускорить освобождение Часова Яра, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, освобождение Николаевки на константиновском направлении Донецкой Народной Республики создало значительные проблемы с логистикой для вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости».

    Пушилин отметил, что бои в районе Яблоновки остаются одними из самых ожесточенных, однако подразделения ДНР добились определенных успехов. По его словам, после захвата Николаевки у украинских войск возникли серьезные логистические сложности, что может способствовать дальнейшему продвижению и улучшению позиций российских подразделений.

    Также он уточнил, что Николаевка располагается приблизительно в шести километрах от Константиновки, которую он назвал следующим важным логистическим пунктом для украинских войск, находящихся в Крамоторско-Славянской агломерации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе к югу от Часова Яра начались бои за село Ступочки. Подразделения ВС России закрепились на трех новых позициях в Часовом Яре. Бойцы «Барс-31» уничтожили операторов БПЛА под Часовым Яром.

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    14 июля 2025, 13:50 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение украинской РЛС «Геранями»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Расчеты российских беспилотников «Герань-2» поразили радиолокационную станцию украинских военных в Черниговской области, сообщили в Минобороны России в понедельник.

    РЛС уничтожена в районе населенного пункта Борзна, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    На видео зафиксировано поражение беспилотниками двух тягачей, у одного из них была раскрыта аппаратура.

    Ранее ВС России применили беспилотники «Герань-2» для атаки на пункт временной дислокации украинских морпехов у населенного пункта Степановка в ДНР.

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