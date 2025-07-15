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Диетолог Соломатина объяснила допустимость употребления углеводов перед сном
Вечерний прием сложных углеводов может способствовать улучшению сна и снижению веса, если отдавать предпочтение гречке, бурому рису и некрахмалистым овощам, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Она напомнила, что углеводы вызывают выработку гормонов удовольствия, поскольку это заложено генетически. Вечером, после трудового насыщенного дня, который, как правило, провоцирует повышение тревожности и усталости, человек хочет расслабиться, и такой ужин становится своего рода средством реабилитации.
«Это действительно процесс, который помогает снять напряжение. И, соответственно, человек после снятия такого состояния, стресса легче и быстрее засыпает. <...> От этого у него хорошее качество сна, вырабатывается мелатонин и соматотропный гормон, который у взрослых способствует похудению, утром у него уже в норме уровень кортизола», – объяснила Соломатина в беседе с радио Sputnik.
Диетолог подчеркнула, что углеводы перед сном допустимы, но они должны быть сложными: бурый рис, гречка, запеченные некрахмалистые овощи, брокколи, кабачки.
«Сложные углеводы обеспечат до сна и во время сна организм энергией. И дальше они создадут длительное чувство сытости, помогут уснуть и обеспечат выработку тех гормонов, которые человека успокоят», – добавила Соломатина.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, исследование с участием 30 человек показало зависимость между сырным перекусом на ночь и кошмарами. До этого в соцсети завирусился пост об исследовании ученых, которые рекомендуют для быстрого засыпания проделывать необычный трюк с одной ногой.