Диетолог Соломатина объяснила допустимость употребления углеводов перед сном

Tекст: Ирма Каплан

Она напомнила, что углеводы вызывают выработку гормонов удовольствия, поскольку это заложено генетически. Вечером, после трудового насыщенного дня, который, как правило, провоцирует повышение тревожности и усталости, человек хочет расслабиться, и такой ужин становится своего рода средством реабилитации.

«Это действительно процесс, который помогает снять напряжение. И, соответственно, человек после снятия такого состояния, стресса легче и быстрее засыпает. <...> От этого у него хорошее качество сна, вырабатывается мелатонин и соматотропный гормон, который у взрослых способствует похудению, утром у него уже в норме уровень кортизола», – объяснила Соломатина в беседе с радио Sputnik.

Диетолог подчеркнула, что углеводы перед сном допустимы, но они должны быть сложными: бурый рис, гречка, запеченные некрахмалистые овощи, брокколи, кабачки.

«Сложные углеводы обеспечат до сна и во время сна организм энергией. И дальше они создадут длительное чувство сытости, помогут уснуть и обеспечат выработку тех гормонов, которые человека успокоят», – добавила Соломатина.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, исследование с участием 30 человек показало зависимость между сырным перекусом на ночь и кошмарами. До этого в соцсети завирусился пост об исследовании ученых, которые рекомендуют для быстрого засыпания проделывать необычный трюк с одной ногой.