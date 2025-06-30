Исследование показало зависимость между сырным перекусом на ночь и кошмарами

Tекст: Ирма Каплан

Оказалось, что употребление 30 г сыра перед сном увеличивало вероятность кошмаров на 93%, пишет Daily Mail.

Участники эксперимента сообщили, что их сны становились более мрачными, стрессовыми и часто пугающими после употребления сыра.

Они описывали яркие и часто тревожные сны, в которых им изменяли любимые, они сталкиваются с бывшими, их забывали в день рождения, на их друзей нападали летающие роботы, а на уроке сальсы их ругал учитель.

«Самым провоцирующим кошмары сыром оказался бри. Он вызывал кошмары у 68% людей, которые его ели, по сравнению с 63% для стилтона, 56% для чеддера и 40% для моцареллы», – отметили наблюдатели.

Исследование также показало, что употребление сыра перед сном привело к тому, что половина участников потеряла в среднем один час и семь минут сна за ночь. При этом женщины в среднем теряли на пять минут больше сна, чем мужчины.

«Сыр может влиять на качество и количество сна в зависимости от его питательного состава. Он содержит насыщенные жиры и белки, которые долго перевариваются и могут повышать температуру тела. Если ваша пищеварительная система все еще работает спустя несколько часов после перекуса сыром в полночь, это помешает вашему организму достичь глубокого, восстанавливающего уровня сна», – пояснила Эми Александер, диетолог в Nutri Peak.

Она добавила, что еще один путь, который может связывать сыр со снами, заключается в том, что он содержит триптофан, аминокислоту, участвующую в синтезе серотонина и мелатонина – нейротрансмиттеров, отвечающих за настроение, сон и регуляцию внутренних биологических часов.

Высокий уровень серотонина может влиять на фазу быстрого сна, во время которой происходят самые яркие сновидения.

«Сыр содержит тирамин, особенно в выдержанных сырах, таких как пармезан, гауда и рокфор. Считается, что тирамин вызывает выброс норадреналина, стимулятора, который может повышать активность сердца и мозга. Это может привести к более интенсивным снам или большему количеству пробуждений во время фазы быстрого сна у чувствительных людей с возможным последующим воспоминанием неприятных или ярких снов», – добавила Эми Александер.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в соцсети завирусился пост об исследовании ученых 2023 года, которые рекомендуют для быстрого засыпания проделывать необычный трюк с одной ногой – высовывать ее из-под одеяла.