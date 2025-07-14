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Умер 100-летний ветеран и почетный гражданин Воронежской области Александр Рогов
В возрасте ста лет ушел из жизни участник Великой Отечественной войны, защитник Воронежа, почетный гражданин Воронежской области Александр Рогов, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.
«Скончался героический участник Великой Отечественной войны и легендарный сотрудник органов внутренних дел Александр Николаевич Рогов. Третьего января этого года ему исполнилось 100 лет. А буквально в мае, накануне 80-летия Победы, мы встретились, душевно поговорили о прошлом и настоящем», – написал губернатор.
По словам Гусева, тогда он лично поблагодарил ветерана за Победу и вручил ему удостоверение Почетного гражданина Воронежской области.
Александр Николаевич Рогов ушел на фронт в 1943 году, защищал от врага Воронеж, получил серьезное ранение.
«О его ратных заслугах говорят многочисленные награды, в частности два ордена Отечественной войны. В послевоенное время он ярко проявил себя на милицейской службе. Под его руководством было раскрыто большое количество резонансных преступлений, в том числе кража драгоценностей у известного скрипача Давида Ойстраха», – рассказал губернатор, выразив глубокие соболезнования родственникам выдающегося земляка.