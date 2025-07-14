Беспилотные аэрокурьеры начали работать в Нижегородской области

Tекст: Дарья Григоренко

Согласно сообщению Минэкономразвития, доставка заказов до постамата занимает не более получаса, а получить товар можно по шестизначному коду из СМС-уведомления. Это реализуется в рамках экспериментального правового режима, который позволяет упростить внедрение новых технологий, передает ТАСС.

Директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития России Владимир Волошин заявил: «Много обсуждений, что пешеходные маршруты перегружены, что участников движения все больше, все чаще звучат вопросы безопасности. Считаем начало апробации технологий по доставке, которые используют воздушное пространство, одним из наиболее оптимальных решений. В рамках эксперимента в Нижегородской области, который уже показывает хорошие результаты, прорабатывается вопрос расширения территории тестирования технологий, а также оптимизации процедур допуска беспилотных авиационных систем».

Эксперимент стартовал в ноябре 2024 года и предусматривает использование беспилотных авиасистем для различных видов перевозок и авиационных работ, а также технологические испытания на аэродроме Кстово-Восточный. Оператором проекта выступает АНО «Горький тех», к эксперименту уже присоединились 27 компаний, для которых предусмотрен упрощенный порядок участия.

Ранее в регионе уже тестировали беспилотники как медицинских курьеров, доставлявших анализы и медикаменты. Весной прошли демонстрационные полеты вертолетных беспилотников с максимальной взлетной массой 380 кг, сельскохозяйственных дронов и аппаратов для мониторинга и аэрофотосъемки.

В Минэкономразвития также сообщили, что растет спрос на подобные эксперименты: сейчас БАС применяются для различных задач уже в 24 регионах России. Эта работа ведется в рамках поручения президента, отмечает Волошин, и является одной из приоритетных для развития отрасли.

Ранее Ростех представил московским властям новейший комплекс управления летающими беспилотниками в городской среде – систему «Юпитер».