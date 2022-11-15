Ростех представил систему организации доставки дронами

Ростех представил в Москве новый комплекс управления движением летающих беспилотников

Ростех представил московским властям новейший комплекс управления летающими беспилотниками в городской среде – систему «Юпитер».

В Ростехе рассказали, что компания «Азимут» показала московским властям возможности новейшего комплекса управления движением дронов в городской среде «Юпитер», он позволяет оператору согласовывать полеты, отследить перемещение дронов в реальном времени, построить оптимальные маршруты и избежать столкновения с объектами, передает РИА «Новости».

«Юпитер» – комплекс средств автоматизации аэромобильности, позволяющий регулировать трафик в условиях мегаполиса. В ходе демонстрационных испытаний системы в «Сколково» гостям показали, как программное решение может повысить оперативность доставки грузов, мониторинга и аэрофотосъемки.

«Сфера использования беспилотных летательных аппаратов постоянно расширяется, и уже сегодня их применение в качестве курьеров или средств наблюдения не кажется чем-то необычным. Однако до того, как это явление окончательно станет массовым, необходимо подумать об организации безопасного движения дронов по воздуху, особенно в условиях мегаполисов. Система, разработанная специалистами «Азимута», решает эту задачу комплексно и эффективно», – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

«Юпитер» позволяет интегрировать дроны в единое пространство России, направлять их по отведенным маршрутам, осуществлять синхронизацию и мониторинг в общей системе. Делает использование гражданских беспилотников более эффективным и безопасным», – добавил он.

Среди преимуществ «Юпитера» значится способность обеспечивать полное информационное сопровождение полетов беспилотников, в частности их регистрацию, идентификацию, авторизацию, геозонирование, учет и отслеживание маршрута.

Ранее Ростех создал новые высокоскоростные радиомодемы для дронов и роботов, они позволят организовать надежный радиоканал между подвижными и стационарными объектами для управления и обмена информацией на расстоянии до 300 километров.