Уволен врио главы Корпорации развития Курской области Бережной

Врио главы Корпорации развития Курской области Бережной снят с должности

Tекст: Вера Басилая

Решение об освобождении Александра Бережного от должности главы Корпорации развития Курской области было принято советом директоров, передает ТАСС.

Как сообщил врио министра имущества Курской области Дмитрий Савин, обязанности временно исполняющего обязанности теперь перешли к заместителю Бережного.

По словам Савина, позиция Бережного в ряде случаев расходилась с позицией совета директоров и правительства Курской области. Врио главы корпорации Дмитрий Алтухов уточнил, что Бережной продолжает занимать пост директора филиала компании.

Врио главы региона Александр Хинштейн заявил, что Бережного следует «на этой же неделе уволить», а если есть основания, то по негативным причинам.

«Иначе как «вредительством» я назвать это не могу», – заявил Хинштейн.

В марте Ленинский районный суд Курска по иску Генпрокуратуры взыскал свыше 4,1 млрд рублей с девяти физических лиц и восьми организаций, включая экс-руководителей корпорации. Суд также постановил взыскать государственную пошлину в размере 900 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что бывшие руководители и подрядчики обвиняются в незаконном присвоении более 4 млрд рублей, предназначенных для строительства оборонительных сооружений.

МВД уточнило, что экс-глава региона Смирнов обвиняется в мошенничестве на сумму более 1 млрд рублей, связанном с освоением средств на строительство укреплений на границе с Украиной.