Потомки нацистов смотрят на нас глазами не только своих предков, но и глазами наших «политбеженцев», «нетвойняшек», иноагентов, внушающих ненависть к нам не меньше, чем геббельсовская пропаганда.0 комментариев
В Эстонии утвердили новое название Русского театра в Таллине
Русский театр в Таллине официально переименован в Театр Сюдалинна, что отражает новый статус учреждения без национальной привязки и смену его устава.
Министр культуры Эстонии Хейди Пурга подписала указ о переименовании Русского театра, передает РИА «Новости». Теперь официальное название учреждения – Театр Сюдалинна. Также утверждена новая редакция устава театра.
Ранее директор театра Анне-Ли Пяйв представила новое название, не имеющее национальной привязки, что вызвало споры в профессиональном сообществе. Бывший председатель совета театра Яак Аллик заявлял, что не видит причин для смены имени и считает выбранный вариант крайне неудачным.
Русский театр в Таллине – единственный профессиональный театр в Эстонии, где продолжают показы спектаклей на русском языке. Название «Сюдалинна» с эстонского переводится как «Сердце города».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Тартуский уездный суд отказал в условно-досрочном освобождении осужденному за шпионаж в пользу России гражданину Эстонии Илье Тихановскому. Суд Эстонии приговорил бывшего профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова к шести годам и трем месяцам лишения свободы. Эстонский политик оказался в тюрьме после попытки разобраться в ситуации в Донбассе.