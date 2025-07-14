Подписанную Путиным гитару передали директору школы, отправившемуся на СВО

Tекст: Алексей Дегтярев

Президент сделал подпись на гитаре на выставке «Все для победы!» неделю назад, сообщает ТАСС.

«Директору» Николаю, с уважением, Владимир Путин», – гласит надпись.

На выставке девушка-волонтер сообщила Путину, что директор волгоградской школы отправился служить во взвод операторов дронов на Запорожское направление. Волонтер пояснила, что военнослужащий любит играть на гитаре. Она попросила главу государства подписать музыкальный инструмент.

«Директор» на вручении гитары рассказал, что сначала не поверил в происходящее. Он предложил, что в будущем гитару можно будет передать в музей, чтобы инструмент не лежал под замком, а хранил память.

«Внимание, оказанное президентом, любому солдату, любому бойцу, который находится в зоне СВО, – это знак высокой чести», – пояснил он.

На вручении военнослужащий также сыграл на гитаре.

В июне участник СВО и автор-исполнитель Сергей Нихаенко исполнил песню «Высота» во время видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.

В декабре доброволец с позывным Кот, находящийся в зоне СВО, получил гитару с автографом Дениса Майданова благодаря обращению его товарища на прямую линию программы «Итоги года с Владимиром Путиным».