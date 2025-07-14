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    Киев отказался от Стамбула и мира
    Путин рассказал об отказе во встрече с делегацией США после хамства пограничнику
    Названы источники финансирования США военной помощи Украине
    Авиаэксперт рассказал о целях перелета украинского Ан-124-100 в Германию
    Путин объяснил противоречия между Россией и Западом
    Российские войска освободили Николаевку и Карла Маркса в ДНР
    Россия пообещала пресекать пиратство на Балтике
    Молдавские военные погибли на Украине после удара ВС России
    Евросоюз пригрозил ввести ответные пошлины против США в августе
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Потомки нацистов продолжают войну против России

    Потомки нацистов смотрят на нас глазами не только своих предков, но и глазами наших «политбеженцев», «нетвойняшек», иноагентов, внушающих ненависть к нам не меньше, чем геббельсовская пропаганда.

    0 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин У русской интеллигенции богатый опыт разочарований в Европе

    Европейская гуманность, которую впитали русские интеллигенты, в прошлом уже показывала свое лицемерие, побуждая русскую интеллектуальную элиту поворачиваться лицом на Восток.

    15 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Как правильно сравнивать Россию и Запад

    Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках.

    22 комментария
    14 июля 2025, 08:58 • Новости дня

    Подписанную Путиным гитару передали директору школы, отправившемуся на СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Отправившемуся на спецоперацию директору школы передали гитару, подписанную для него президентом Владимиром Путиным, сообщили в «Народном фронте».

    Президент сделал подпись на гитаре на выставке «Все для победы!» неделю назад, сообщает ТАСС.

    «Директору» Николаю, с уважением, Владимир Путин», – гласит надпись.

    На выставке девушка-волонтер сообщила Путину, что директор волгоградской школы отправился служить во взвод операторов дронов на Запорожское направление. Волонтер пояснила, что военнослужащий любит играть на гитаре. Она попросила главу государства подписать музыкальный инструмент.

    «Директор» на вручении гитары рассказал, что сначала не поверил в происходящее. Он предложил, что в будущем гитару можно будет передать в музей, чтобы инструмент не лежал под замком, а хранил память.

    «Внимание, оказанное президентом, любому солдату, любому бойцу, который находится в зоне СВО, – это знак высокой чести», – пояснил он.

    На вручении военнослужащий также сыграл на гитаре.

    В июне участник СВО и автор-исполнитель Сергей Нихаенко исполнил песню «Высота» во время видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.

    В декабре доброволец с позывным Кот, находящийся в зоне СВО, получил гитару с автографом Дениса Майданова благодаря обращению его товарища на прямую линию программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

    13 июля 2025, 12:40 • Новости дня
    Путин рассказал об отказе во встрече с делегацией США после хамства пограничнику
    Путин рассказал об отказе во встрече с делегацией США после хамства пограничнику
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин рассказал, что отказался лично общаться с делегацией из США в Петербурге после грубого поведения одного из американцев по отношению к российскому пограничнику.

    Владимир Путин в ранее неопубликованном фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» вспомнил инцидент, произошедший во время его работы в мэрии Петербурга, сообщает Telegram-канал Зарубина. Президент рассказал, что во время визита американской делегации один из ее представителей проявил грубость по отношению к российскому пограничнику. По словам Путина, он посчитал такое поведение абсолютно неприемлемым, так как человек в погонах, выполняя служебные обязанности, представляет государство.

    Путин подчеркнул: «Относиться так к нему – это значит относиться с пренебрежением к нашему государству». Президент отметил, что российская сторона в целом приняла делегацию по протоколу, но лично он с американцами общаться не стал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил, что мировое сообщество будет учитывать мнение России только при сохранении страной суверенитета и способности защищать свои интересы.

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    13 июля 2025, 11:57 • Новости дня
    Путин объяснил противоречия между Россией и Западом

    Путин: В основе противоречий России и Запада лежат геополитические интересы

    Путин объяснил противоречия между Россией и Западом
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мировое сообщество – и особенно страны Запада – будет учитывать мнение России только в том случае, если она сохранит суверенитет и способность защищать свои интересы, заявил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным президент РФ Владимир Путин.

    По его словам, интересы России будут учитываться в мире только в том случае, если страна сохранит суверенитет и способность защищать свое будущее, передает ТАСС. Путин напомнил, что с момента распада СССР стало очевидно: «Пока мы не заявим себя как самостоятельная, суверенная держава, способная отстаивать свое будущее, с нами считаться не будут».

    Президент подчеркнул, что противоречия между Россией и Западом имеют геополитическую, а не идеологическую природу. Путин отметил, что ранее и сам полагал главной причиной разногласий идеологические различия, однако даже после распада СССР «наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам Российской Федерации осталось». По его словам, это связано с «явным желанием достичь каких-то геополитических преимуществ».

    Глава государства добавил, что Запад игнорировал попытки России донести свою позицию и продолжал принимать решения, исходя из собственных интересов. «Для меня стало очевидно, что идеология имела, наверное, какое-то значение, но все-таки в основе всех этих противоречий лежат геополитические интересы, – заключил глава государства. – Вот это главное, основное».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, патриарх Кирилл назвал Владимира Путина примером доброго христианина. Владимир Путин отказался уступать давлению президента США Дональда Трампа. Президент России поручил реализовать программу по восстановлению приграничных территорий.

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    13 июля 2025, 17:34 • Видео
    Зеленский: хитрость или необразованность?

    Президент Польши Анджей Дуда рассказал историю о Владимире Зеленском, которая ярко характеризует руководство обеих стран. Если коротко, украинец держит поляка за идиота.

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    13 июля 2025, 13:54 • Новости дня
    Скачко объяснил заявление Киева об «исчерпанности» переговоров в Стамбуле

    Политолог Скачко: Киев убежден, что может «пересидеть» президентство Трампа

    Скачко объяснил заявление Киева об «исчерпанности» переговоров в Стамбуле
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В Киеве уверены, что конфликт с Россией будет долгим, а Европа нарастит ВПК для помощи Украине, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в украинском МИД заявили, что стамбульский формат диалога с Москвой «практически исчерпан».

    «Слова представителя МИД Украины Сергея Кислицы показывают уверенность Киева в том, что конфликт с Россией будет продолжаться еще долгое время, и что Запад, в первую очередь европейские страны, дадут все необходимое для этого», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Киев и Брюссель убеждены, что смогут пересидеть трудный для них период президентства Дональда Трампа. Также они ожидают, что в ближайшие годы Европа нарастит военно-технические мощности, сократив количественное и качественное отставание от российского ВПК», –  продолжил аналитик.

    «Владимир Зеленский вновь почувствовал себя нужным после удачных, на его взгляд, поездок по Европе, касающихся помощи Украине и восстановление ее инфраструктуры, а также по итогам переговоров президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Великобритании Кира Стармера», – указал политолог.

    «Все это вкупе заставило Кислицу так уверенно говорить о неактуальности стамбульского формата. Кроме того, это еще и призыв главы внешнеполитического ведомства к украинцам, которые боятся мобилизации, самим идти в ТЦК. Дипломат будто говорит: «Видите, Запад с нами, бояться нечего». Плюс, это приглашение «партии войны» ЕС и США к еще большей сплоченности», – пояснил Скачко.

    Накануне замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что турецкий формат диалога Москвы и Киева «практически исчерпал себя». Он добавил, что «никаких переговоров» за рамками гуманитарных тем «в Стамбуле не было», сообщает РИА «Новости».

    При этом Анкара ожидает ответа от Киева по срокам проведения третьего раунда переговоров по урегулированию ситуации на Украине, сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Дипломат отметил, что Россия уже выразила готовность к встрече.

    Ранее президент России Владимир Путин во время разговора с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о готовности Москвы к проведению третьего этапа переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.

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    13 июля 2025, 12:55 • Новости дня
    Российские войска освободили Николаевку и Карла Маркса в ДНР
    Российские войска освободили Николаевку и Карла Маркса в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские войска улучшили позиции на нескольких направлениях и освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике за последние сутки.

    Группировка «Центр» освободила Николаевку ДНР. Подразделения нанесли потери силам ВСУ, составившие более 450 человек, и уничтожили технику в ДНР и Днепропетровской области. «Восток» продвинулся вглубь обороны противника, освободил поселок Карла Маркса и ликвидировал более 205 украинских военных, сообщает Минобороны России.

    Группировка «Днепр» уничтожила более 60 бойцов ВСУ и технику в Запорожской области. Группировка «Север» улучшила положение по переднему краю, нанеся потери силам противника в Сумской области, где ВСУ лишились более 150 человек и техники.

    Группировка «Запад» улучшила тактическое положение в районах Купянска и других населенных пунктов, уничтожив до 220 украинских военных и ликвидировав склады боеприпасов. Южная группировка заняла более выгодные позиции в Донецкой народной республике, уничтожив свыше 135 военных противника, склады и технику.

    Авиация и артиллерия России за сутки поразили 136 объектов ВСУ, включая предприятие ВПК, склады и центр подготовки операторов беспилотников. Было уничтожено две пусковые установки и РЛС Patriot США.

    С начала спецоперации ВС России уничтожили 663 самолета, 283 вертолета, более 69 тыс. беспилотников, свыше 24 тыс. танков и десятки тысяч другой военной техники противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за ночь российские средства ПВО сбили 36 украинских беспилотников над регионами России. Группировка «Днепр» за неделю уничтожила до 500 военных ВСУ.

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    13 июля 2025, 11:39 • Новости дня
    Стало известно об освобождении Грушевского на западе ДНР

    Рогов сообщил о взятии российскими войсками села Грушевское на западе ДНР

    Стало известно об освобождении Грушевского на западе ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Село Грушевское на западе ДНР у границы с Днепропетровской областью перешло под контроль российских сил после боев с подразделениями ВСУ, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска выбили бойцов ВСУ из села Грушевское, находящегося на западе ДНР возле границы с Днепропетровской областью Украины, передает РИА «Новости».

    По словам Рогова, Грушевское расположено вблизи населенных пунктов Новоукраинка, Ялта, Запорожье, Толстой и Поддубное. Министерство обороны России ранее сообщало, что эти села уже освобождены от украинских формирований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью. Российские военные ранее освободили населенный пункт Зеленый Кут в ДНР. Российские бойцы прошли под огнем при освобождении Гнатовки в ДНР.

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    13 июля 2025, 16:50 • Новости дня
    Путин рассказал, как писал Мюнхенскую речь
    Путин рассказал, как писал Мюнхенскую речь
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поделился подробностями создания знаменитой Мюнхенской речи и обозначил основной посыл своего выступления.

    Путин рассказал в интервью Павлу Зарубину, как именно он готовил свою Мюнхенскую речь, передает РИА «Новости». По его словам, он написал речь по пути в Мюнхен, полностью переписав предварительный вариант, подготовленный коллегами. «Я это свое выступление в Мюнхене написал, пока летел в самолете. Пока летели в Мюнхен, я посмотрел предварительный набросок того, что мне подготовили коллеги, отложил в сторону и целиком все переписал», – заявил Путин.

    Глава государства подчеркнул, что целью выступления не было перейти к конфронтации с Западом. Он отметил, что хотел донести озабоченности России и призвал западных партнеров скорректировать свое отношение к Москве. Путин подчеркнул, что России в девяностых годах обещали не расширять НАТО на восток, однако эти обещания не были выполнены, а западные страны «делали вид, что ничего подобного не было».

    Путин также пояснил, что суть его позиции заключается в необходимости сохранять независимость и суверенитет России. Он добавил, что Москва пыталась наладить отношения с Западом и выработать единые правила, чтобы избежать нынешней ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что мировое сообщество будет учитывать мнение России только при сохранении суверенитета и способности защищать свои интересы.

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    14 июля 2025, 03:28 • Новости дня
    Трамп пообещал Украине «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot
    Трамп пообещал Украине «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США планируют поставить на Украину дополнительное вооружение, включая «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot, при этом расходы возьмет на себя Евросоюз, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон направит Украине различные виды современного военного оборудования. «И они заплатят нам за него 100%», – приводит его слова ТАСС.

    Также он подтвердил, что Украина получит «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot, но он «пока не определился с количеством». «Заплатит за них Евросоюз. Мы ничего не платим за это, но мы их направим», – добавил хозяин Белого дома, подчеркнув, что для США это «просто бизнес».

    Трамп уточнил, что вопрос новых поставок будет обсуждаться 14 июля на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтоне.

    На вопрос о возможном введении новых антироссийских санкций Трамп не дал прямого ответа: «Посмотрим, что будет завтра». Вместе с тем американский лидер указал, что «Европа уже объявила о санкциях» в отношении России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил, что рассматривает возможность отправки дополнительного комплекса Patriot на Украину. США отметили, что батарея Patriot крайне дорогая и редкая, и решение о поставке будет принято после изучения украинского запроса.

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    14 июля 2025, 00:52 • Новости дня
    Писториус объявил об отказе Германии передать Украине ракеты Taurus
    Писториус объявил об отказе Германии передать Украине ракеты Taurus
    @ Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Германии отвергли «последнюю просьбу» Киева о поставке ракет большой дальности Taurus, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

    «Он заявил, что Германия не будет поставлять Украине свои ракеты большой дальности Taurus, несмотря на ... новый запрос Киева», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Financial Times, которой Писториус дал интервью.

    Писториус заявил, что в распоряжении Германии осталось только шесть комплексов Patriot. Писториус сообщил, что в ближайшее время встретится с главой Пентагона Питом Хегсетом в Вашингтоне, где стороны обсудят вопросы безопасности Европы и продажу Берлину двух систем Patriot, предназначенных для Украины.

    Министр подчеркнул, что будет рассмотрена и «дорожная карта» по обеспечению безопасности Европы силами США. Он добавил, что Германия готовит план закупок военного оборудования до 2030-х годов, в который войдут танки, подводные лодки, беспилотники и истребители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что Германия профинансирует Украине закупки ракет большой дальности в трехзначном количестве.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что обсуждал с Владимиром Зеленским вопрос возможного обучения украинских военных использованию крылатых ракет Taurus. Военный эксперт Константин Сивков отметил, что ракеты Taurus не могут применяться без космической разведки, которой у Украины нет, и слова Мерца о передаче высокоточного оружия являются маскировкой потенциального участия Берлина в конфликте с Россией.

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    13 июля 2025, 23:57 • Новости дня
    Грэм пригрозил Китаю, Индии и Бразилии «кувалдой Трампа» за помощь России
    Грэм пригрозил Китаю, Индии и Бразилии «кувалдой Трампа» за помощь России
    @ Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Китай, Индия, Бразилия пострадают, если не прекратят «помогать» России, заявил сенатор США Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    «Китай, Индия, Бразилия: готовьтесь сильно пострадать, если продолжите помогать», – заявил сенатор, подчеркнув, что эти страны должны будут выбрать между сотрудничеством с Москвой и доступом к американской экономике.

    Он также заявил, что вскоре произойдет «поворотный момент» в конфликте на Украине, который будет связан с ожидаемыми поставками новых западных вооружений, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.

    Кроме того, сенатор отметил, что президенту США Дональду Трампу могут быть предоставлены новые полномочия для введения санкций и пошлин, которые ранее были недоступны. Возможные меры Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) охарактеризовал как «кувалду, которая появится у Трампа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о намерении сделать важное заявление о России 14 июля. Трамп также подчеркнул, что окончательное решение по новым антироссийским ограничениям будет принимать он лично. Конгресс США планирует принять жесткий законопроект о санкциях, предусматривающий вторичные рестрикции и пошлины 500% на импорт товаров от торговых партнеров Москвы.

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    13 июля 2025, 16:33 • Новости дня
    Путин рассказал, что сохранит привычку гасить свет перед сном

    Tекст: Егения Караваева

    Привычка выключать свет перед сном осталась с детства и связана с воспитанием родителей, рассказал президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    Президент подчеркнул, что не планирует расставаться с этим правилом, поскольку считает его неотъемлемой частью своей жизни, передает ТАСС.

    «Когда ухожу спать, я везде гашу свет. Это привычка с детства от родителей. У меня мама, папа, они везде ходили, свет выключали», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в воскресенье, президент России назвал главным «рецептом успеха» для страны сохранение традиционных ценностей и развитие передовой науки, а также объяснил, что противоречия между Россией и Западом связаны с различиями в подходах к вопросам суверенитета и национальной идентичности.


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    13 июля 2025, 18:52 • Новости дня
    Рогов сообщил об открытии нового выхода к границе с Днепропетровской областью

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские подразделения освободили село Новохатское в ДНР и получили выход к новому участку границы с Днепропетровской областью.

    Российские войска выбили украинские подразделения из села Новохатское в Донецкой народной республике, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, «наши ребята после того, как выбили противника из села Грушевское, развили успех и заставили боевиков ВСУ бежать из расположенного севернее села Новохатское, открыв себе тем самым путь к еще одному участку границы ДНР с Днепропетровской областью».

    Село Новохатское находится рядом с населенными пунктами Новоукраинка, Ялта, Запорожье, Толстой и Поддубное, которые ранее уже были освобождены российскими войсками, как сообщало Минобороны России. Этот успех позволяет российским подразделениям выйти к еще одному участку границы ДНР с Днепропетровской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью. Российские силы взяли под контроль село Грушевское на западе ДНР после боев с подразделениями ВСУ.

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    13 июля 2025, 13:47 • Новости дня
    МИД назвал статью Axios о Путине «грязной политизированной кампанией»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МИД России отреагировал на публикацию Axios о якобы призыве Владимира Путина к Ирану принять ядерную сделку с США, назвав материал «грязной политизированной кампанией».

    Как заявили в МИД, публикация американского издания Axios о якобы призыве президента России Владимира Путина к Ирану принять ядерную сделку с США является «грязной политизированной кампанией», передает ТАСС. В ведомстве отметили, что статья под заголовком о сенсационном призыве Путина к Ирану, по их мнению, направлена на эскалацию напряженности вокруг иранской ядерной программы.

    МИД подчеркнул, что Москва всегда выступала за урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами. Российская сторона неоднократно выражала готовность содействовать поиску взаимоприемлемых решений в данном вопросе.

    Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что «призывают ответственные мировые СМИ опираться на официальные источники информации, глубоко погружаться в предмет, не тиражировать фальшивки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель правительства Франции Софи Прима заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон был заинтересован в позиции и совете российского лидера Владимира Путина по иранской ядерной программе.

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    13 июля 2025, 20:45 • Новости дня
    Пушилин заявил о росте потерь ВСУ в Часовом Яре

    Tекст: Ольга Иванова

    Освобождение Зеленой Долины предоставило российским войскам дополнительные возможности нарушить линии снабжения украинских сил на краснолиманском направлении, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    После освобождения Зеленой Долины в ДНР у российских военных появилось больше возможностей для нарушения логистики украинских войск, передает РИА «Новости». Глава региона Денис Пушилин заявил: «После освобождения Зеленой Долины на краснолиманском направлении также больше вариантов перерезать логистику противника. И это тоже является, считаю, достаточно важным». По данным Минобороны России, подразделения группировки «Запад» установили контроль над Зеленой Долиной накануне.

    В то же время в Часовом Яре в ДНР продолжаются ожесточённые городские бои. Пушилин отметил, что самые напряжённые столкновения сейчас идут на южном фланге города. По его словам, украинские войска при этом несут очень серьезные потери, несмотря на сопротивление и попытки удержать позиции, а российские подразделения планомерно выбивают противника из города.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин 6 июля отметил положительные сдвиги в ситуации вокруг Часового Яра и анонсировал возможные хорошие новости по этому городу.

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    13 июля 2025, 14:34 • Новости дня
    ВСУ начали заворачивать мины «Лепесток» в ткань и пакеты

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские военные используют новые методы маскировки мин «Лепесток», оборачивая их в ткань и пакеты, что затрудняет их обнаружение в населенных пунктах.

    Украинские войска начали использовать в зоне проведения спецоперации новый способ маскировки противопехотных мин «Лепесток», передает РИА «Новости». Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По его словам, «враг начал применять новый вид маскировки лепестковых мин, которые дистанционно забрасывает в том числе в населенные пункты, предварительно заворачивая в ткань, полиэтиленовые пакеты и другие материалы, что со стороны выглядит как обычный мусор». Рогов пояснил, что сброс мин ведется с помощью беспилотников.

    Мины «Лепесток» предназначены для повреждения ног и срабатывают при наступлении. Их необычная форма делает их трудными для опознания. Эти мины практически полностью копируют американскую BLU-43/B Dragontooth. Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию 2005 года, запрещающую применение и производство противопехотных мин, и Киев, по словам Рогова, нарушает международные обязательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Южно-Донецком направлении зафиксировали случаи, когда наемники ВСУ из Польши и Латинской Америки скрывали участие в боевых действиях, сменив форму на гражданскую. Вооруженные силы Украины начали применять мины-лепестки, замаскированные под траву и детские игрушки, чтобы затруднить продвижение российских войск.

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    13 июля 2025, 19:44 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Нежине Черниговской области на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    В городе Нежин Черниговской области зафиксированы взрывы, совпавшие по времени с заявленной воздушной тревогой, продолжавшейся свыше часа.

    О серии взрывов в Нежине Черниговской области Украины сообщило украинское издание «Страна.ua», передает РИА «Новости». В Telegram-канале издания отмечается: «Сообщают о взрывах в Нежине».

    По данным министерства цифровой трансформации Украины, в Черниговской области воздушная тревога продолжалась больше часа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу в Черкассах, Львове, Черновцах и других городах западной части Украины прогремели взрывы. В городе Шостка в Сумской области Украины прозвучало от десяти до 12 взрывов.

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    Кому слабый доллар помогает ставить исторические рекорды

    Пока доллар демонстрирует историческое падение, другие активы, наоборот, оказываются в плюсе. Кроме физического золота выиграет еще и так называемое цифровое золото – биткоин. В пятницу криптовалюта поставила новый исторический максимум, за что ей стоит благодарить американского президента. Что делает Трамп для роста биткоина и ждать ли новых рекордов? Подробности

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    Киев отказался от Стамбула и мира

    В МИД Украины заявили об «исчерпанности» стамбульского формата переговоров с Москвой. Украинские власти выбрали такой вектор после встречи Зеленского с европейскими лидерами в Риме, где был согласован курс на затягивание конфликта, полагают в Верховной раде. Почему киевский режим отказывается от мирных инициатив и как это связано с «важным заявлением» о России президента США Трампа, анонсированного на 14 июля? Подробности

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    Против нефтяного экспорта России развязали тайную войну

    Целая серия загадочных инцидентов произошла в последние месяцы с торговыми кораблями, регулярно заходящими в порты России. Некоторые из происшествий закончились гибелью судов и даже несли угрозу массовых человеческих жертв. Из этих событий напрашиваются как минимум три вывода. Подробности

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    Как Чебурашка стал одним из главных страхов Прибалтики

    Прибалтика показывает все новые примеры формирования искривленной реальности. Полиция ловит «преступников», уличенных в пении советских песен, в возложении цветов на места снесенных памятников солдатам и даже за публичную демонстрацию Чебурашки. В то же время призывы к убийству русских остаются безнаказанными, а суд признает правильной депортацию русских стариков, лишение их пенсий и медицины. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Зеленский: хитрость или необразованность?

      Президент Польши Анджей Дуда рассказал историю о Владимире Зеленском, которая ярко характеризует руководство обеих стран. Если коротко, украинец держит поляка за идиота.

    • Макрон нашел 50 тыс. солдат для Украины

      Великобритания и Франция договорились об увеличении военного контингента, который предполагается отправить на Украину, до 50 тыс. человек. Что это означает на практике?

    • Урсула устояла

      Накануне голосования в ЕС по «самому жесткому пакету антироссийских санкций», глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пережила попытку отстранения от власти. Попытка оказалась более успешной, чем предполагалось, но так просто с «королевой», как Урсулу называют в Европе, не справиться.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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