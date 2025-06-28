Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.2 комментария
Участник СВО исполнил фронтовую песню для Путина
Участник спецоперации и автор-исполнитель Сергей Нихаенко исполнил песню «Высота» во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.
Нихаенко рассказал, что пишет песни, которые пользуются популярностью среди его товарищей на фронте, передает РИА «Новости».
По просьбе российского лидера он исполнил песню а капелла, отметив, что посвящает ее «своим парням».
Президент Путин в ответ поблагодарил Нихаенко, отметив: «Молодец, Сережа. Здорово, спасибо большое».
Ранее Путин рассказал о мечте воспитывать молодежь настоящими героями. Президент России также подчеркнул значимость участия героев СВО в воспитании молодежи, отметив необходимость формирования у подрастающего поколения достойных ориентиров.