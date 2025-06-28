Путин рассказал о мечте воспитывать молодежь настоящими героями

Tекст: Александра Юдина

Глава государства отметил, что всегда мечтал о том, чтобы молодых людей воспитывали настоящие герои, проявляющие себя в сложных жизненных ситуациях, передает ТАСС.

«Я всегда мечтал о том, что процесс воспитания молодых людей приобретет именно такие формы, как сейчас. Чтобы именно люди, которые проявляют себя в реальной жизни, в самых сложных условиях, оказывали влияние на воспитание наших молодых людей. Это вот у вас и происходит», – отметил он.

Поводом для обсуждения стал рассказ специалиста молодежного центра Дагестана, который участвует в спецоперации на Украине, а во время отпуска занимается молодежной работой и встречается с молодежью.

Президент поблагодарил его за вклад, отметив, что даже находясь в отпуске, тот выполняет очень важную миссию и оказывает значимое влияние на молодых людей.

Ранее президент России подчеркнул значимость участия героев СВО в воспитании молодежи, отметив необходимость формирования у подрастающего поколения достойных ориентиров.