Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.2 комментария
Путин рассказал о мечте воспитывать молодежь настоящими героями
На церемонии открытия новых молодежных пространств в регионах России президент Владимир Путин поделился своим взглядом на воспитание молодежи.
Глава государства отметил, что всегда мечтал о том, чтобы молодых людей воспитывали настоящие герои, проявляющие себя в сложных жизненных ситуациях, передает ТАСС.
«Я всегда мечтал о том, что процесс воспитания молодых людей приобретет именно такие формы, как сейчас. Чтобы именно люди, которые проявляют себя в реальной жизни, в самых сложных условиях, оказывали влияние на воспитание наших молодых людей. Это вот у вас и происходит», – отметил он.
Поводом для обсуждения стал рассказ специалиста молодежного центра Дагестана, который участвует в спецоперации на Украине, а во время отпуска занимается молодежной работой и встречается с молодежью.
Президент поблагодарил его за вклад, отметив, что даже находясь в отпуске, тот выполняет очень важную миссию и оказывает значимое влияние на молодых людей.
Ранее президент России подчеркнул значимость участия героев СВО в воспитании молодежи, отметив необходимость формирования у подрастающего поколения достойных ориентиров.