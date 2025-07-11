Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.5 комментариев
В Москве объявили желтый уровень из-за опасности пожаров
Синоптики объявили желтый уровень из-за аномальной жары и пожароопасности в Москве
В Москве и Подмосковье из-за аномальной жары синоптики объявили желтый уровень опасности, поскольку температура воздуха достигла 31,3 градуса.
Желтый уровень погодной опасности объявлен синоптиками в Москве и Подмосковье из-за высокой пожарной опасности, связанной с аномальной жарой, передает ТАСС.
Гидрометцентр сообщает: «Местами на территории Московской области и в Москве ожидается высокая пожарная опасность – 4 класс».
Этот уровень, обозначающий потенциально опасные метеоусловия, будет действовать до 02:00 мск понедельника, 14 июля. Ранее в регионе был объявлен оранжевый уровень опасности, который сохранится в Подмосковье до 3.00 мск воскресенья, 13 июля, а в столице – до 2.00 мск вторника, 15 июля.
В мегаполисе уже был зафиксирован новый температурный рекорд, превышающий показатели 1996 года. За час до полудня воздух в городе прогрелся до плюс 31,3 градуса, такие данные предоставила главная метеостанция Москвы на ВДНХ. Синоптики не исключают, что температурные рекорды могут быть обновлены и в ближайшие сутки.
Ранее в пятницу москвичам пообещали сильную жару.
Роспотребнадзор накануне рекомендовал сокращать рабочий день при высоких температурах.
Ученые зафиксировали троекратный рост смертей от жары в Европе.