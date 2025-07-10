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Суд взыскал с «Крыльев Советов» 923 млн рублей долга
Арбитражный суд Москвы обязал самарский футбольный клуб «Крылья Советов» выплатить 923 млн рублей по долгам перед дочерней структурой «Ростеха» за невыполненные обязательства с 2016 года.
Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании с самарского футбольного клуба «Крылья Советов» 923 млн рублей по иску дочерней структуры госкорпорации «Ростех» – «РТ-капитал», передает ТАСС. В указанную сумму включены основная часть долга и начисленные проценты, а также судебная пошлина в размере 4 млн рублей.
Во время заседания представитель клуба сообщил, что была погашена часть задолженности на сумму 10 млн рублей, поэтому итоговые исковые требования снизились с 933 млн до 923 млн рублей. Представитель «Крыльев Советов» предложил заключить мировое соглашение, однако истец отказался.
Долг перед «РТ-капитал» образовался из-за того, что «Крылья Советов» с 2016 года не выполняли обязательства по погашению ссуды, полученной для финансовой поддержки. Губернатор Самарской области ранее сообщал, что общий долг клуба превышал 1 млрд рублей и не выплачивался около 10 лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «РТ-Капитал» увеличила сумму иска к футбольному клубу «Крылья Советов» до 933 млн рублей. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в связи с долгами ФК «Крылья Советов». Экс-гендиректор клуба Андрей Андреев покинул Россию.