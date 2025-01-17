Полиция возбудила дело о мошенничестве из-за долгов ФК «Крылья Советов»

Tекст: Максим Попов

Как сообщают РИА Новости, полиция возбудила уголовное дело по статье «мошенничество» на основании заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Он утверждает, что футбольный клуб «Крылья Советов» задолжал 36 млн рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе РФС.

ГУ МВД России по Самарской области провело проверку и пришло к выводу о наличии признаков состава преступления. Однако подробности дела пока не разглашаются, так как данные предварительного расследования не подлежат разглашению.

Ранее Федорищев публично заявлял о долге «Крыльев Советов» преступникам, что вызвало реакцию Российского футбольного союза. В свою очередь, РФС проверил матчи команды за последние два года. Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил, что результаты анализа будут переданы правоохранительным органам.

Кроме того, губернатор обратился в региональную прокуратуру и ГУМВД России с просьбой провести проверку по нескольким статьям УК РФ, включая злоупотребление полномочиями и нецелевое расходование средств, указывая на возможные источники обогащения в «Крыльях Советов».