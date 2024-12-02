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Федорищев потребовал прокурорской проверки сделок в футболе
Федорищев инициировал проверку финансирования футбола при Азарове в Самаре
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев готовит обращение в прокуратуру с просьбой проверить решения о госфинансировании футбола, принятые при бывшем губернаторе Дмитрии Азарове.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев решился обратиться в прокуратуру с просьбой провести проверку решений по государственному финансированию футбола, принятых при бывшем главе региона Дмитрии Азарове.
Как сообщает «РБК Спорт», Федорищев также требует проверки сделок агентской группы Павла Андреева, связанных с футбольным клубом «Крылья Советов».
Федорищев считает необходимым изучить выявленные нарушения по трем статьям Уголовного кодекса, включая «Злоупотребление полномочиями» и «Мошенничество». Обращение касается решений по финансированию футбола, принимавшихся при Дмитрии Азарове, а также деятельности члена совета директоров «Крыльев» Александра Милеева.
По данным источников «РБК Спорт», за «Крылья Советов» выступают более десяти футболистов, которые сотрудничают с агентом Андреевым. Аудит, проведенный ранее, выявил признаки решений, способствующих неэффективному расходованию бюджетных средств и возможным коррупционным схемам, выгодным агентской группе.
Павел Андреев упоминается как один из самых влиятельных футбольных агентов в России, чьи интересы представлены во всех ведущих клубах Российской Премьер-лиги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о намерении направить очередное заявление в правоохранительные органы, касающееся деятельности агентских групп в российском футболе, а также он вскрыл коррупционную схему в футбольном судействе России, и стало известно о том, что РФС проверяет матчи «Крыльев Советов».