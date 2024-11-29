Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.0 комментариев
Федорищев сообщил о планах подать заявление против агентских групп в футболе
Самарский губернатор Федорищев сообщил о планах подать заявление против агентских групп в футболе
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о намерении направить очередное заявление в правоохранительные органы, касающееся деятельности агентских групп в российском футболе.
«Я в понедельник планирую подать очередное заявление в правоохранительные органы уже по факту работы агентских групп в российском футболе», – сообщил глава региона, передает ТАСС.
Он отметил, что планирует сделать это 2 декабря и подробно обсудить вопрос на оперативном совещании. Совещание состоится в полдень того же дня, уточнил Федорищев.
Ранее Федорищев сообщил о коррупции в футбольном судействе и долге клуба «Крылья Советов» в 36 млн рублей тем, кто участвует в преступной деятельности. Он также сообщил о передаче правоохранителям сведений о возможной коррупции в российских футбольных кругах.