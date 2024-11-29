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    Запад выбрал завесу для ввода войск НАТО на Украину
    Кулеба предсказал поражение Украины в конфликте с Россией
    Патрушев заявил о планах Запада сорвать российские морские перевозки
    Назван продукт, который подешевеет в России
    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 340 человек
    Российские войска освободили Воровское и Раздольное в ДНР
    Медведчук: Украинцы массово бегут от Зеленского в Россию
    ЦБ разъяснил свои опасения по криптовалютам
    Лукьянов: Пережившие оживление связи России и Турции достигли предела
    Мнения
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

    4 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии очередная попытка раскочегарить евромайдан

    Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Австрия газует в сторону мира

    В отличие от руководителей Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо – enfant terrible современной Европы, президент Австрии Карл Нехаммер, вероятно, претендует на большее доверие всех сторон возможных переговоров. И небольшая переплата за российский газ стоит этих усилий.

    6 комментариев
    29 ноября 2024, 19:57 • Новости дня

    Стало известно о проверке РФС матчей «Крыльев Советов»

    Президент РФС сообщил о проверке матчей «Крыльев Советов» из-за коррупции

    Tекст: Евгения Караваева

    Российский футбольный союз (РФС) с октября проверяет матчи самарских «Крыльев Советов» из-за обвинений в коррупции, связанных с судейским корпусом, о которых сообщил бывший сотрудник клуба.

    Российский футбольный союз (РФС) начал расследование в отношении матчей самарского клуба «Крылья Советов» на предмет возможной коррупции. Как сообщает ТАСС, президент РФС Александр Дюков заявил, что проверка инициирована после получения информации о возможных финансовых нарушениях в октябре. По словам Дюкова, один из сотрудников клуба сообщил о существовании бюджета для работы с судьями и задолженности за судейство, что вызвало подозрения.

    Дюков отметил, что проверка охватывает матчи за последние два года, результаты будут известны в декабре. Он подчеркнул, что, несмотря на наличие ошибок в судействе как в пользу, так и против команды, системной необъективности выявлено не было. Президент РФС добавил, что имеющаяся информация требует передачи в правоохранительные органы, что уже сделал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

    Глава региона ранее заявил о долге клуба в 36 млн рублей, которые якобы предназначались для коррупционных действий в отношении судей. В связи с этим другие клубы Российской премьер-лиги обратились к Федорищеву с просьбой предоставить имеющиеся факты о коррупции. Губернатор сообщил, что передал все данные правоохранителям и не может разглашать их до завершения следствия.

    29 ноября 2024, 10:40 • Новости дня
    СВР сообщила о планах Запада поделить Украину между четырьмя странами ЕС
    СВР сообщила о планах Запада поделить Украину между четырьмя странами ЕС
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Запад может ввести 100 тыс. миротворцев на Украину для ее фактической оккупации, поделив страну между Румынией, Польшей, Германией и Британией, сообщили в СВР России.

    По данным разведки, западные страны рассматривают возможность введения на Украину миротворческого контингента численностью 100 тыс. человек, передает РИА «Новости».

    В СВР указали, что целью этой акции является фактическая оккупация страны с дальнейшим разделением ее территории между западными государствами.

    По словам представителей СВР, предполагается, что Черноморское побережье отойдет Румынии, западные области будут под контролем Польши, центр и восток Украины займет Германия, а северные регионы, включая Киев, планируется передать Британии.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о планах НАТО заморозить конфликт на Украине для обучения украинцев.

    Напомним, экс-командующий НАТО Джеймс Ставридис предложил создать демилитаризованную зону на Украине с использованием сил ООН из Латинской Америки и Африки.

    Французский генерал Жером Пеллистранди предложил странам Европы отправить свои войска на Украину для обеспечения безопасности после заключения перемирия.

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    29 ноября 2024, 12:28 • Новости дня
    Кабанов: Решение Госсовета Татарстана является демаршем против позиции президента

    Tекст: Александра Юдина

    Госсовет Татарстана не поддержал инициативу по запрету обучения детей мигрантов, не владеющих русским языком, что противоречит позиции федеральных властей и поручению президента Владимира Путина, сообщил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

    В своем Telegram-канале он указал, что вопрос запрета на обучение детей мигрантов, не владеющих русским языком, обсуждается на уровне межведомственных структур.

    Кабанов отметил, что инициатива исходит от президента России, который поставил задачу защитить конституционные права граждан на качественное образование. Однако на фоне этой позиции госсовет Татарстана выступил против данной законодательной инициативы.

    Он считает, что такая позиция Госсовета Татарстана идет вразрез с линией федеральной власти.

    «Это фактически демарш против позиции президента РФ, Госдумы и совета безопасности РФ», – отметил он.

    По мнению Кабанова, вопрос требует участия всех государственных структур, чтобы решать проблему на многослойном уровне.

    В Госдуму внесли проект закона о запрете зачисления в школы детей, не владеющих русским языком.

    Рособрнадзор планирует ввести автоматизацию процесса проверки экзаменов мигрантов по русскому языку, истории России и законодательству, включая видеозапись всего экзамена.

    Также сообщалось, что более половины детей-мигрантов, обучающихся в российских школах, показали хороший уровень владения русским языком по итогам тестирования, проведенного в рамках государственной программы интеграции.

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    28 ноября 2024, 18:05 • Видео
    Трамп начинает экономическую войну

    Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

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    28 ноября 2024, 21:57 • Новости дня
    «Искандер» уничтожил девять французских наемников в Одессе

    Минобороны сообщило об уничтожении «Искандером» 72 бойцов ВСУ в Одессе

    «Искандер» уничтожил девять французских наемников в Одессе
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате удара ракетным комплексом «Искандер» по Одессе были уничтожены 72 бойца, среди которых девять французских специалистов.

    Минобороны России сообщило о том, что в результате ракетного удара по пункту дислокации отряда центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ в Одессе с использованием комплекса «Искандер» были уничтожены 72 бойца. Среди них находились девять французских инструкторов и технических специалистов, сообщает Ura.Ru.

    Ракетный удар был направлен на пункт временной дислокации отряда управления безэкипажными морскими дронами. Минобороны уточнило, что цель удара была связана с уничтожением личного состава боевых расчетов. В ведомстве отметили, что среди ликвидированных боевиков были иностранные специалисты, в том числе французы.

    Ранее в районе села Клугино-Башкировка в Харьковской области был нанесен удар по военной части 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Кроме того, подвергся удару индустриальный парк «Свема» в Сумской области, где расположено химическое производство, связанное с военными нуждами Украины, сообщало пророссийское подполье.

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    29 ноября 2024, 11:53 • Новости дня
    Молдавия отказалась платить долг Газпрому

    Премьер Молдавии назвал долг Газпрому в 709 млн долларов «несуществующим»

    Молдавия отказалась платить долг Газпрому
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Молдавия не намерена оплачивать долг Газпрому в размере 709 млн долларов, считая его несуществующим, и намерена лишь выплатить 8,6 млн долларов, заявил премьер-министр республики Дорин Речан.

    По его словам, Молдавия не собирается погашать задолженность перед Газпромом в размере 709 млн долларов, передает ТАСС.

    «Газпром пытается обусловить дальнейшие поставки выплатой несуществующего долга. Мы не собираемся оплачивать эту задолженность», – заявил Речан.

    Ранее в ноябре Молдавия обратилась к российской компании «Газпром» с просьбой заранее прояснить ситуацию по поставкам газа на январь следующего года. В августе Молдавия предложила выплатить Газпрому 8,6 млн долларов, с чем российская сторона категорически не согласна. Российский холдинг назвал позицию Молдавии необоснованной.

    Президент Молдавии Майя Санду заявила, что поскольку сам Газпром является акционером «Молдовагаза», он несет ответственность за долги Молдавии перед российским газовым холдингом.


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    28 ноября 2024, 22:11 • Новости дня
    Украинские военкомы заставили закрываться рестораны Львова

    Во Львове за полгода закрылись 50 ресторанов из-за отлова жителей военкомами

    Украинские военкомы заставили закрываться рестораны Львова
    @ РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Во Львове за последние шесть месяцев закрылись 50 ресторанов из-за массового оттока жителей в Евросоюз и облав военкомов.

    За последние шесть месяцев во Львове закрылись 50 ресторанов. Причиной стали массовые отловы жителей военкомами и миграция людей в Евросоюз. Число закрывшихся заведений достигло аналогичного показателя за весь прошлый год, сообщил Sputnik.

    Люди опасаются выходить на улицы. В условиях увеличивающихся облав со стороны военкоматов многие предпочитают покидать страну в поисках безопасности в Евросоюзе, отмечается в материале.

    Как отметили обозреватели, рестораны, которые ранее процветали благодаря внутреннему туризму и местным жителям, теперь сталкиваются с острым дефицитом клиентов. По мнению предпринимателей, ситуация не стабилизируется до тех пор, пока не изменится общая политическая и социальная обстановка в Украине.

    До этого сообщалось, что Минобороны Украины изменило порядок учета, отменив возможность снятия с воинского учета для людей, ранее признанных негодными к службе по состоянию здоровья.

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    28 ноября 2024, 21:46 • Новости дня
    90 ракет и 100 дронов поразили 17 ключевых объектов ОПК Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России атаковали ключевые объекты военной промышленности Украины, используя 90 ракет и 100 дронов «Герань-2», поразив 17 целей, сообщило Минобороны.

    Российские войска в ходе ночного комбинированного массированного удара применили 90 ракет и 100 беспилотников «Герань-2», сообщается в Telegram-канале Минобороны. В результате были поражены 17 ключевых объектов военной промышленности Украины.

    Это стало частью масштабной операции последних дней, в рамках которой было использовано 100 ракет различных видов базирования и 466 беспилотных летательных аппаратов «Герань-2», отметили в ведомстве.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о запуске 100 ракет по Украине в ответ на удары вглубь России.

    В понедельник Минобороны сообщило, что российские войска нанесли удары по военным аэродромам ВСУ и объектам украинской энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК. Также ранее сообщалось, что ВС России поразили аэродромы и склады беспилотников ВСУ.

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    29 ноября 2024, 10:10 • Новости дня
    СВР: ФРГ хочет, чтобы зондеркоманды выполняли полицейские функции на Украине

    СВР: ФРГ хочет, чтобы зондеркоманды выполняли полицейские функции на Украине

    СВР: ФРГ хочет, чтобы зондеркоманды выполняли полицейские функции на Украине
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тыс. человек, включая зондеркоманды из националистов для выполнения полицейских функций, сообщила Служба внешней разведки России.

    В СВР заявили: в Германии пришли к выводу, что осуществление полицейских функций на Украине будет невозможно без привлечения зондеркоманд из числа националистов, передает РИА «Новости».

    По данным СВР, немецкие военные рассматривают исторический опыт, когда «немецко-фашистские захватчики устанавливали оккупационный режим на Украине».

    Также Служба внешней разведки сообщила, что для восстановления боеспособности Украины Запад намерен развернуть в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тыс. человек. По мнению СВР, это будет фактическая оккупация Украины под видом миротворческой миссии.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о планах НАТО заморозить конфликт на Украине для обучения украинцев.

    До этого французский генерал Жером Пеллистранди предложил странам Европы отправить свои войска на Украину для обеспечения безопасности после заключения перемирия, но без участия в боевых действиях.

    Экс-командующий НАТО Джеймс Ставридис предложил создать демилитаризованную зону на Украине с использованием сил ООН из Латинской Америки и Африки и отложить вступление Киева в ЕС и НАТО.

    До этого Нарышкин заявлял об отказе от замораживания конфликта на Украине по любому из предложенных сценариев, включая корейский.

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    29 ноября 2024, 07:24 • Новости дня
    CNN: Россия заставила Запад играть по ее правилам
    CNN: Россия заставила Запад играть по ее правилам
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия успешно заставляет Запад учитывать российские интересы в ущерб собственным стратегическим целям, заявили на канале CNN.

    По информации медиа, Россия своими действиями вынуждает Запад подстраиваться под российские условия, что идет вразрез с собственными стратегическими интересами западных стран, передает «Лента.ру».

    «Кремль ведет борьбу за то, чтобы заставить Запад исходить из российских предпосылок», – указано в докладе Института изучения войны (ISW), который цитирует CNN.

    Такая политика, отмечают аналитики, позволяет России получить преимущество в международных отношениях и на поле боя. В материале сравнили нынешнюю стратегию России с советским концептом «рефлексивного контроля», где одна сторона пытается управлять действиями другой через манипуляции и давление.

    В качестве примера приводятся недавние дискуссии западных стран относительно передачи вооружений Украине. При принятии таких решений союзники учитывают потенциальную реакцию Москвы, что сдерживает их действия и решения. Таким образом, Россия добивается того, чтобы Запад действовал более осторожно, опасаясь возможных ответных мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину России, которая предусматривает возможность ответа даже в случае угрозы суверенитету России обычными вооружениями и неядерными государствами при поддержке ядерных.

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    29 ноября 2024, 13:51 • Новости дня
    Читатели Figaro резко отреагировали на интервью жены Зеленского

    Читатели Figaro задали Зеленской вопрос о возвращении украденных денег

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Французские читатели выразили недовольство интервью Елены Зеленской, задав ей острые вопросы о коррупции и положении украинцев, находящихся на передовой.

    Читатели французского издания Figaro активно обсуждают интервью Елены Зеленской итальянской газете La Repubblica, в котором она утверждала, что военный конфликт на Украине «закалил ее мужа». Одним из самых резонансных комментариев на интервью стал вопрос Jean-paul B., который поинтересовался о «украденных деньгах» и о том, собираются ли их возвращать, передает РИА «Новости». Этот вопрос вызывает многочисленные споры и обсуждения среди пользователей.

    Многие читатели выразили недовольство высказываниями Зеленской. Basque Bondissant отметил, что, пока муж Зеленской «страдает от боли в спине», украинская молодежь теряет жизни и здоровье на фронте, и назвал интервью недостойным. Cruella возмутилась тем, что Елена Зеленская «находится с визитом», в то время как украинские солдаты гибнут.

    Некоторые пользователи с сарказмом отнеслись к словам жены украинского президента. En Vacances пошутил, что «миллиардерами не становятся случайно», указывая на финансовое положение Зеленского. Один из читателей иронично предположил, что конфликт принес богатство президенту Украины. Tiesse di hoye также обратил внимание на разницу в данных о количестве украинцев, покинувших страну: согласно Елене Зеленской, их немного, тогда как открытые источники сообщают о восьми миллионах беженцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жена президента Украины Елена Зеленская отказалась ехать в США на выступление президента Джо Байдена. Также сообщалось, что ее выступление в Любляне отменили после проведения пророссийской акции.

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    29 ноября 2024, 14:43 • Новости дня
    Патрушев заявил о планах Запада сорвать российские морские перевозки
    Патрушев заявил о планах Запада сорвать российские морские перевозки
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Западные страны пытаются сорвать значимые российские морские грузоперевозки, создавая тем самым риски для страны в сфере морской деятельности, заявил помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    Запад стремится занять позицию международного морского регулятора, что может привести к срыву значимых грузоперевозок и введению ограничений на военно-морскую деятельность России, сказал Патрушев, передает ТАСС.

    «Западные страны последовательно продвигают на глобальный уровень свои разработки в сфере управления Мировым океаном и стремятся формировать для себя позиции международного морского регулятора», – подчеркнул он.

    Патрушев подчеркнул необходимость для России твердо отстаивать свою позицию. Важно разработать инструменты комплексного управления морской деятельностью, направленные на обеспечение национальных интересов.

    В рамках заседания Морской коллегии Патрушев также посетил Объединенную судостроительную корпорацию в Москве, где обсудил с руководством корпорации ключевые направления и планы развития. Кроме того, он предложил обособить управление морским хозяйством для улучшения координации и роста экономического вклада этой отрасли.

    Ранее Патрушев заявлял, что Запад активно усиливает военное присутствие у границ России в Арктике для укрепления своих позиций в борьбе за ресурсы.

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    29 ноября 2024, 13:58 • Новости дня
    Медведчук: Украинцы массово бегут от Зеленского в Россию
    Медведчук: Украинцы массово бегут от Зеленского в Россию
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Большое число украинцев переезжают на территории, вошедшие в состав России, это связано с провалом политики Украины по поддержке переселенцев, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

    Он подчеркнул, что после государственного переворота на Украине фактически начался процесс воссоединения украинского народа с Россией, сообщает РИА «Новости».

    По его словам, с 2014 года миллионы украинцев, включая жителей Крыма и Севастополя, а позднее ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, воспользовались правом на самоопределение и выбрали Россию. Медведчук утверждает, что количество граждан Украины, переехавших в Россию, достигло 15,7 млн человек, что, по его мнению, является результатом неумения команды Зеленского управлять страной.

    Политик также отметил, что украинские власти фактически признают свой провал, вынуждая граждан возвращаться на освобожденные Россией территории. Медведчук подчеркивает, что любой украинец, ставший гражданином России, считается преступником для режима Зеленского, и многие из них вынуждены искать убежище в Европе или оставаться в России навсегда.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему украинцы выбирают жить в России.

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    29 ноября 2024, 10:29 • Новости дня
    Главное здание СК впервые признано местом преступления

    Здание центрального аппарата СК впервые признано местом преступления

    Главное здание СК впервые признано местом преступления
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Помещения в здании центрального аппарата СК России в Москве впервые признаны местом преступления, по данным следствия, в них полковник юстиции Александр Избенко похищал вещественные доказательства по уголовным делам.

    По данным следствия, бывший заместитель руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет СК Александр Избенко в центральном аппарате Следственного комитета в Москве совершал хищения вещественных доказательств из резонансных уголовных дел, пишет «Коммерсантъ».

    Избенко обвиняется в семи эпизодах растраты в особо крупном размере и девяти в крупном. Похищенные драгоценности и ценные вещи Избенко, по версии следствия, использовал для приобретения автомобилей и недвижимости в Москве, оформляя их на членов своей семьи и жену.

    Первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин утвердил обвинительное заключение по делу Избенко, десятки томов дела направлены в Басманный районный суд.

    Ранее Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Александра Избенко, который обвиняется в растрате в особо крупном размере. Избенко участвовал в расследовании громких дел, таких как авиакатастрофа во Внуково, теракт над Синаем и стрельба в казанской школе.

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    29 ноября 2024, 13:19 • Новости дня
    Япония и Китай продали значительную часть гособлигаций США

    Китай и Япония продали значительную часть гособлигаций США

    Tекст: Евгения Караваева

    В третьем квартале этого года Китай и Япония избавились от значительной доли американских облигаций, что связано с изменениями в политике США и снижением ставки ФРС.

    Япония и Китай – крупнейшие зарубежные держатели государственного долга США – в третьем квартале 2024 года продали значительное количество американских облигаций, сообщает РИА «Новости».

    Япония избавилась от облигаций на сумму 61,9 млрд долларов, а китайские фонды – на 51,3 млрд долларов. Аналитики связывают это с итогами президентских выборов в США и возможными изменениями в американской внешней политике с приходом Дональда Трампа.

    Есть и экономическая версия процесса. В третьем квартале Федеральная резервная система США снизила процентную ставку, что привело к увеличению рыночной стоимости казначейских облигаций и позволило японским и китайским кредиторам зафиксировать прибыль. Япония также столкнулась с девальвацией иены, что стимулировало продажи, а Китай борется с внутренними экономическими проблемами, включая дефляцию и кризис в строительном секторе.

    Американский внешний долг продолжает расти, достигнув более 35 трлн долларов. На его обслуживание уходит около 2% ВВП, а бюджетный дефицит составляет 5%. Инвесторы сомневаются в финансовой устойчивости США и способности страны выполнять свои обязательства. Трамп обещает сократить госдолг, но опыт его предыдущего президентства, когда долг увеличился на семь трлн долларов, вызывает у аналитиков сомнения.

    Диверсификация резервов становится важным вопросом для мировых центральных банков, что отчасти связано с заморозкой российских активов. Эксперты предупреждают, что сброс казначейских облигаций может ослабить доллар, учитывая его усиление благодаря политике ФРС. Пока аналитики не ожидают масштабной распродажи, но инвесторы готовятся к длительному периоду финансовой и политической неопределенности.

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    29 ноября 2024, 11:56 • Новости дня
    Сотрудники МИД Грузии массово высказали протест из-за проблем в отношениях с ЕС
    Сотрудники МИД Грузии массово высказали протест из-за проблем в отношениях с ЕС
    @ Михаил Егиков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Примерно 100 сотрудников МИД Грузии подписались под заявлением протеста в связи с решением Тбилиси заморозить вопрос начала переговоров с Евросоюзом о членстве до 2028 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Они считают это решение «не соответствующим стратегическим интересам Грузии», которое приведет к «негативным последствиям» и «вызовет международную изоляцию Грузии», сообщило информационное агентство «Интерпрессньюс»

    В связи с этим вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани назвала заявление дипломатов «омерзительным фарсом» и предложила этим сотрудникам МИД подать в отставку.

    В Тбилиси в пятницу продолжатся акции протеста из-за того, что накануне Грузия приняла решение заморозить вопрос начала переговоров с Евросоюзом о членстве до 2028 года, как об этом заявил на брифинге премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

    Он сказал, что это решение «оздоровит отношения» Тбилиси и Брюсселя, так как сейчас этим вопросом «часть европейских политиков и бюрократов» «шантажирует» его страну.

    По его словам, Грузия в 2030 году лучше всех стран-кандидатов будет готова к членству в Евросоюзе.

    Ранее «Грузинская мечта» обвинила посла Евросоюза в дезинформации.

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    29 ноября 2024, 13:43 • Новости дня
    В ЕС у детей нашли «синдром оборотня» из-за препаратов от облысения

    Pais: В Европе у детей выявили «синдром оборотня» из-за препаратов от облысения

    Tекст: Вера Басилая

    В Европе выявили не менее 11 случаев гипертрихоза у младенцев, чьи родители применяли препараты с миноксидилом против облысения, сообщила Pais.

    В Европе зафиксировали по меньшей мере 11 случаев, когда у младенцев развился гипертрихоз, известный как «синдром оборотня». Предполагается, что это произошло после использования их родителями лосьонов с миноксидилом, предназначенных для борьбы с облысением, передает РИА «Новости».

    Синдром оборотня характеризуется чрезмерным ростом волос по всему телу. Центр фармакологического надзора в Наварре выявил, что у грудных детей, чьи родители применяют такие препараты, может развиться эта клиническая картина. Специалисты предупреждают, что гипертрихоз у младенцев может повлечь за собой серьезные осложнения, затрагивающие сердце и почки.

    Pais пишет, что у заболевшего ребенка исчезли симптомы «синдрома оборотня» после того, как его отец прекратил использование препаратов от облысения. Это подчеркивает важность контроля за применением подобных средств и необходимость информированности родителей о возможных побочных эффектах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, каковы причины облысения и какие меры нужно предпринять.

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    Европа может полностью лишиться российского газа

    Над российскими поставками газа в Европу – как по трубе, так и в виде СПГ – сгущаются тучи. Уже 20 декабря могут прекратиться трубопроводные поставки газа в Евросоюз из-за американских санкций против Газпромбанка. А в самом ЕС в новом пакете санкций готовятся запретить СПГ из России. К каким последствиям стоит готовиться Газпрому, России и самому Евросоюзу, если поставки полностью остановятся? Подробности

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    США потребовали отдать молодых украинцев на пушечное мясо

    Вашингтон настаивает на снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. Причина подобных требований – неудовлетворенность результатами ВСУ в связи с нехваткой живой силы. В офисе Зеленского с этим не согласны: по их оценке, эффективность армии падает не от проблем с мобилизацией, а из-за недостатка вооружений. Почему на самом деле украинские власти пока не мобилизуют на фронт вчерашних школьников ? Подробности

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    Россия нащупала самые уязвимые точки украинской обороны

    Из зоны СВО приходят противоречивые сообщения о ситуации в Купянске, а также о попытках ВС РФ создать плацдармы на правом берегу реки Оскол. Параллельно развиваются наступления российских войск на Кураховском, Покровском и Южно-Донецком направлениях. Что означает происходящее с точки зрения перспектив прорыва украинской обороны на широком участке фронта? Подробности

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    Следующий президент Польши станет разочарованием для Украины

    Польша начинает готовиться к выборам президента, которые пройдут весной 2025 года. Обе ведущие политические силы страны выдвинули своих кандидатов – и это оказались люди, которые вряд ли понравятся Украине. О ком идет речь, что эти политики думают о России и кто из них, скорее всего, станет президентом Польши? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Трамп начинает экономическую войну

      Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

    • Дадут ли Зеленскому еще денег

      Уходящий президент США Джо Байден попросил у Конгресса выделить на Украину еще 24 млрд долларов. В команде избранного президента Дональда Трампа назвали просьбу «финансированием бесконечной войны». Но действительно ли в Вашингтоне хотят именно этого – продолжать, а не сворачивать?

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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