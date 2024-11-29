Стало известно о проверке РФС матчей «Крыльев Советов»

Президент РФС сообщил о проверке матчей «Крыльев Советов» из-за коррупции

Tекст: Евгения Караваева

Российский футбольный союз (РФС) начал расследование в отношении матчей самарского клуба «Крылья Советов» на предмет возможной коррупции. Как сообщает ТАСС, президент РФС Александр Дюков заявил, что проверка инициирована после получения информации о возможных финансовых нарушениях в октябре. По словам Дюкова, один из сотрудников клуба сообщил о существовании бюджета для работы с судьями и задолженности за судейство, что вызвало подозрения.

Дюков отметил, что проверка охватывает матчи за последние два года, результаты будут известны в декабре. Он подчеркнул, что, несмотря на наличие ошибок в судействе как в пользу, так и против команды, системной необъективности выявлено не было. Президент РФС добавил, что имеющаяся информация требует передачи в правоохранительные органы, что уже сделал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Глава региона ранее заявил о долге клуба в 36 млн рублей, которые якобы предназначались для коррупционных действий в отношении судей. В связи с этим другие клубы Российской премьер-лиги обратились к Федорищеву с просьбой предоставить имеющиеся факты о коррупции. Губернатор сообщил, что передал все данные правоохранителям и не может разглашать их до завершения следствия.