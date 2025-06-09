Индия отправила корабль и самолет на спасение экипажа сингапурского судна

Ученые назвали черты обреченных на одиночество мужчин

Tекст: Ирма Каплан

Исследование специалистов Университета Суонси и Техасского университета в Остине базировалось на опросе 561 жителя Британии и США. Результаты выявили 12 ключевых характеристик, общих для этой группы.

Ученые обнаружили, что причиной проблем инцелов является не идеология или этнической принадлежность, а крайне слабое психическое здоровье и травля в прошлом опыте, пишет Daily Mail.

«Хотя драматургия может быть полезным инструментом для содействия общественным дебатам, также важно, чтобы ее подкрепляли тщательные научные исследования», – отметил соавтор исследования доктор Джо Уиттакер, криминолог из Университета Суонси, комментируя образ инцелов в сериалах, СМИ и книгах.

По словам доктора Эндрю Томас, психолога из Университета Суонси, наиболее характерные черты инцелов – невероятно слабое психическое здоровье и чувство горечи, разочарования и презрении к женщинам за то, что те не могут найти себе пару.

По данным ученых, более трети инцелов страдают умеренной депрессией или тревожностью, 37% признались в ежедневных мыслях о самоубийстве. В связи с этим инцелы опасны не только для общества, но и для самих себя, при том, что прежде их оценивали исключительно с позиции угроз для других, уточнил соавтор исследования Уильям Костелло, исследователь в области психологии из Техасского университета в Остине.

Опрос также показал, что 86% опрошенных сталкивались с травлей, а почти половина испытывает крайнее одиночество. Почти половина инцелов живет с родителями или родственниками, четверть – одни.

Для многих интернет-форумы становятся единственным источником общения. Кроме того, треть участников исследования показала высокий риск аутизма, процент которого намного выше, чем в среднем по выборке.

Стереотипы, представленные в медиа, оказались неактуальны: только 58% инцелов – белые, среди них много людей среднего класса, многие учатся или работают.

Отмечается, что две подгруппы инцелов подвержены наибольшему риску опасных убеждений: те, кто испытывал травлю или имеет психические расстройства, и лица с выраженным нарциссизмом и экстремистскими наклонностями.

Исследователи надеются, что их выводы помогут точнее разрабатывать меры по дерадикализации и снижению риска насилия в обществе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, новое исследование итальянских ученых показало, что эмоциональный интеллект помогает людям чувствовать себя увереннее и получать больше удовольствия в интимных отношениях.