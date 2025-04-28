Минобороны Индии сообщило о поставке 26 Rafale Marine из Франции к 2030 году

Tекст: Александра Юдина

Министерство обороны Индии уточнило, что страна получит двадцать два одноместных и четыре двухместных истребителя Rafale Marine. Ожидается, что все самолеты будут поставлены к 2030 году, передает «Московский комсомолец».

Согласно заявлению индийского оборонного ведомства, экипажи, которые будут управлять новыми истребителями, пройдут подготовку как во Франции, так и в Индии. Отдельно отмечается, что соглашение включает полный пакет обслуживания и сопровождения техники.

В начале апреля Индия заключила межправительственное соглашение с Францией на приобретение 26 истребителей Rafale Marine для Военно-морских сил.