В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».0 комментариев
В Ростовской области задержали организаторов финансовой аферы на 500 млн рублей
МВД и ФСБ вскрыли в Ростовской области преступную группу, заработавшую сотни миллионов рублей на фиктивных строительных и транспортных сделках с использованием поддельных документов, сообщили в региональном ГУ МВД.
С ноября 2017 года по июль 2024-го злоумышленники оформили на подставных лиц десятки организаций, которые формально работали в строительстве, грузоперевозках и продаже стройматериалов, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Оборот незаконной банковской деятельности составлял более 512 млн рублей. Подозреваемых пока пятеро, это лица в возрасте от 41 до 52 лет. По версии следствия, они зарегистрировали на подставных лиц 24 организации, оказывающие услуги в сфере строительства, грузоперевозок и реализации строительных материалов, также изготовили от их имени более 7 тыс. поддельных документов о переводе денег с их счетов за строительные работы и транспортные услуги.
Проведены 22 обыска по адресам проживания и работы подозреваемых. Изъяты компьютеры, телефоны, устройства для удаленного доступа к онлайн-банкингу, печати, банковские и сим-карты, а также документы. Возбуждены уголовные дела, один из подозреваемых арестован, остальные помещены под домашний арест.
Ранее в МВД России предупреждали о мошеннической схеме с кражей аккаунтов пользователей сервисов заказа такси для незаконного списания средств с их банковских карт.