Орбан заявил о желании ЕС нанести России превентивный удар

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лидеры Евросоюза считают своей главной задачей борьбу с Россией и намерены нанести ей превентивный удар, продолжая военные действия на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС. Он выступил с этим мнением на заседании Форума представителей Карпатского бассейна в Будапеште.

Орбан подчеркнул, что, по его мнению, нынешнее руководство ЕС фактически подменяет свои приоритеты: вместо укрепления благополучия стран союза Брюссель сосредоточился на противостоянии с Россией. Он добавил, что ЕС воспринимает борьбу с Россией на Востоке как ключевую цель.

«Согласно военной пропаганде Брюсселя, Россия может атаковать страны ЕС и даже НАТО, и только превентивный удар может остановить ее», – заявил Орбан. Он пояснил, что под таким ударом европейские лидеры подразумевают продолжение войны на Украине, которую они намерены поддерживать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз отменить энергетические санкции против России. Он также обвинил Брюссель в отказе поддержать мирные планы США по урегулированию ситуации на Украине.