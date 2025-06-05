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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Диалог Путина и Трампа решает стратегическую проблему

    После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Ответ на украинские атаки будет масштабным

    Предположение, которое напрашивается в контексте неожиданных телефонных разговоров Путина с Трампом и папой римским: ответ Киеву будет столь масштабным, что о нем следует предупредить наиболее влиятельных западных лидеров.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские нацисты могут повлиять на переговоры

    Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.

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    5 июня 2025, 14:06 • Новости дня

    Орбан заявил о желании ЕС нанести России превентивный удар

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководство Евросоюза рассматривает продолжение войны на Украине как превентивный удар против России.

    Лидеры Евросоюза считают своей главной задачей борьбу с Россией и намерены нанести ей превентивный удар, продолжая военные действия на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС. Он выступил с этим мнением на заседании Форума представителей Карпатского бассейна в Будапеште.

    Орбан подчеркнул, что, по его мнению, нынешнее руководство ЕС фактически подменяет свои приоритеты: вместо укрепления благополучия стран союза Брюссель сосредоточился на противостоянии с Россией. Он добавил, что ЕС воспринимает борьбу с Россией на Востоке как ключевую цель.

    «Согласно военной пропаганде Брюсселя, Россия может атаковать страны ЕС и даже НАТО, и только превентивный удар может остановить ее», – заявил Орбан. Он пояснил, что под таким ударом европейские лидеры подразумевают продолжение войны на Украине, которую они намерены поддерживать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз отменить энергетические санкции против России. Он также обвинил Брюссель в отказе поддержать мирные планы США по урегулированию ситуации на Украине.

    4 июня 2025, 08:55 • Новости дня
    Ветеран европейской дипломатии обвинил фон дер Ляйен в авторитаризме
    Ветеран европейской дипломатии обвинил фон дер Ляйен в авторитаризме
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший вице-президент Еврокомиссии Мишель Барнье заявил, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен склонна к авторитарному стилю управления Евросоюзом, подчеркнув недостаток внимания к мнению граждан, сообщило издание Politico.

    Издание пишет, что бывший переговорщик по Brexit Мишель Барнье в своей новой книге «Чему я научился у тебя» обвинил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в авторитаризме при управлении Европейским союзом, передает РИА «Новости».

    Политик в книге также выразил недовольство поведением других еврокомиссаров, которые, по его словам, проявляли себя «больше чем технократы» и уделяли недостаточно внимания мнению граждан Евросоюза. В книге он отмечает, что в процессе принятия решений внутри Еврокомиссии голос самих европейцев часто оказывается неуслышанным.

    В конце декабря 2024 года, как сообщает Politico, стиль управления фон дер Ляйен вызывал растущее раздражение среди представителей правящих кругов Евросоюза. По данным издания, к ней поступало все больше претензий по поводу манеры лично принимать важнейшие решения без широкого обсуждения.

    Политолог Александр Рар заявил, что у Урсулы фон дер Ляйен много врагов в органах власти Евросоюза и ее репутация безнадежно испорчена.

    Суд ЕС признал фон дер Ляйен виновной в сокрытии информации о вакцинации.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, сможет ли глава Еврокомиссии получить больше власти и стать протопрезидентом Евросоюза.

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    4 июня 2025, 15:57 • Новости дня
    В ЕС приняли меры с учетом прогноза продолжительности конфликта на Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Временные меры поддержки граждан с Украины, ищущих убежище из-за продолжающегося конфликта, планируют продлить в странах Евросоюза до марта 2027 года.

    Европейская комиссия (ЕК) готовится к тому, что военный конфликт на Украине будет продолжаться по меньшей мере до 2027 года, передает ТАСС. В связи с этим ЕК предложила продлить временные меры защиты украинских беженцев на территории Евросоюза до марта 2027 года.

    Подчеркивается, что подобные меры позволят украинцам, покинувшим страну, продолжать легально находиться и работать в странах Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Рогов назвал российский меморандум по Украине самым взвешенным и миролюбивым предложением по урегулированию конфликта. Мария Захарова отметила «хамскую истерику» Владимира Зеленского после переговоров в Стамбуле.

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    4 июня 2025, 12:18 • Видео
    Украина решила, что у нее появился шанс

    «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

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    3 июня 2025, 18:40 • Новости дня
    Bloomberg: НАТО просит Европу увеличить в пять раз наземные силы ПВО
    Bloomberg: НАТО просит Европу увеличить в пять раз наземные силы ПВО
    @ REUTERS/Fabian Bimmer

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс просит европейских членов военного блока упятерить наземные силы ПВО из-за якобы угрозы со стороны России, сообщили источники Bloomberg.

    Вопрос о наращивании средств ПВО планируется обсудить на встрече глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе 5 июня, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    По данным собеседников, общей целью для НАТО в Европе станет наращивание средств ПВО, но конечные показатели для каждого члена альянса будут отличаться.

    Ранее сообщалось, что Украину пригласили на саммит НАТО в Гааге, который пройдет 24–25 июня.

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    2 июня 2025, 18:44 • Новости дня
    Орбан заявил о риске затяжного конфликта на Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Венгрии считает, что между США и ЕС возник беспрецедентный разрыв по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил мнение, что конфликт на Украине может затянуться, передает РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул, что никогда прежде не наблюдалось столь резкого разрыва между миротворческими силами, возглавляемыми Дональдом Трампом и лидерами в Брюсселе и Киеве, которые, по его словам, желают продолжения военных действий.

    Орбан также указал на то, что трансатлантическое единство по украинскому вопросу фактически распалось, и теперь США и Европа придерживаются различных позиций относительно путей разрешения ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал вступление Украины в Евросоюз открытием нового фронта против России. 2 июня в Стамбуле состоялась встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа. Делегации проведут третий раунд переговоров, дата которых пока не уточняется.

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    3 июня 2025, 05:37 • Новости дня
    В Сенате США призвали к слишком быстрым для ЕС санкциям против России

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Евросоюза не успевают подготовить 18-й пакет санкций против России к саммиту стран G7 – по задумке американских сенаторов, Европа и США совместно должны ввести санкции к этому сроку, сообщил портал EUObserver со ссылкой на европейских дипломатов.

    «Мы даже не получили юридические тексты для 18-го пакета, поэтому достижение соглашения через две недели кажется весьма амбициозным», – заявил один из дипломатов. Саммит состоится в канадской провинции Альберта 15–17 июня.

    Другие источники указывают, что обсуждение американской инициативы по новым ограничениям намечено на 4 июня на закрытой встрече послов ЕС в Брюсселе. По оценке дипломатов, новый пакет санкций возможно будет согласован лишь к концу месяца, передает ТАСС со ссылкой на EUObserver.

    Издание отмечает, что американский законопроект о санкциях против России может затронуть и европейские экономики, поскольку предусматривает 500-процентные пошлины на импорт в США продукции из стран, покупающих российский газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в российский список террористов и экстремистов) заявил, что «в координации с Европой» намерен добиться введения новых жестких санкций в отношении России до саммита G7.

    В его совместном заявлении с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем говорится, что Европа и США должны предпринять шаги, чтобы помешать Китаю и Индии покупать дешевую российскую нефть.

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    2 июня 2025, 14:35 • Новости дня
    Еврокомиссия отказалась комментировать теракт Украины на аэродромах России

    Tекст: Вера Басилая

    Европейская комиссия отказалась обсуждать теракт киевского режима на военных аэродромах России, сославшись на то, что подобные вопросы не входят в ее компетенцию, заявил представитель ЕК Анвар аль-Ануни.

    Представитель ЕК Анвар аль-Ануни уточнил, что обсуждение военной стратегии не входит в задачи комиссии, передает РИА «Новости» .

    Он добавил, что Украина, по мнению Еврокомиссии, осуществляет самооборону в соответствии с положениями Устава ООН.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что операция по атаке на российские аэродромы готовилась СБУ более полутора лет и была проведена с применением 117 беспилотников.

    Министерство обороны сообщило, что киевский режим совершил атаки с использованием FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены силами ПВО.

    В Норвегии нападение Украины на аэродромы России назвали шагом к ядерной войне.

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    4 июня 2025, 06:08 • Новости дня
    Франция и Бельгия не одобрили план Брюсселя о запрете на российский газ

    Tекст: Антон Антонов

    Франция и Бельгия требуют дополнительного анализа юридических и экономических рисков, прежде чем поддержать план Брюсселя о запрете на импорт российского газа в Евросоюз, сообщает Politico.

    «Два крупнейших покупателя российского сжиженного природного газа в Евросоюзе (Франция и Бельгия) отказываются одобрить план Брюсселя о запрете поставок газа Москвы», – приводит РИА «Новости» текст Politico.

    Издание сообщает, что Париж и Брюссель требуют предоставить больше информации о возможных экономических и правовых последствиях такого решения.

    По данным издания, Франция настаивает на внедрении стратегии поиска альтернативных источников энергии. Министр энергетики страны Марк Ферраччи заявил, что Париж поддерживает «европейскую стратегию диверсификации». Он заявил: «Для существующих контрактов... нужна юридическая защита».

    Бельгия в свою очередь заявила о необходимости анализа экономических последствий полного отказа от российского газа, прежде чем принимать окончательное решение.

    Politico также напоминает о принадлежащей TotalEnergies доле в российской компании «Новатэк», что дополнительно усложняет ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Европа зафиксировала исторический максимум поступления сжиженного природного газа. Евросоюз заявил о намерении полностью отказаться от закупок газа из России к 2028 году. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал заблокировать введение полного эмбарго на поставки нефти и газа из России в Европу.

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    3 июня 2025, 09:15 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о попытке Мелони и Макрона перезагрузить отношения

    Tекст: Александра Юдина

    Встреча премьер-министра Италии Джорджи Мелони и президента Франции Эмманюэля Макрона в Риме рассматривается как попытка перезагрузить отношения между странами перед саммитами НАТО и G7, пишет Bloomberg.

    Премьер Италии и президент Франции во вторник проведут переговоры в Риме по ключевым вопросам перед крупными международными саммитами, передает ТАСС.

    По данным агентства, переговоры могут стать шагом к проведению межправительственного саммита между Парижем и Римом, который не проводился в течение нескольких лет из-за обострения отношений и разногласий между лидерами.

    Представитель Елисейского дворца сообщил, что на повестке встречи окажутся вопросы, касающиеся ситуации вокруг Украины, событий на Ближнем Востоке, а также состояния двусторонних политических и экономических связей.

    Ранее Мелони провела разговор с президентом США Дональдом Трампом о новых раундах переговоров по Украине.

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    3 июня 2025, 03:56 • Новости дня
    Орбан обвинил Брюссель в отказе поддержать мирные планы США по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Будапешт выступает за мирные инициативы, но в Брюсселе решили, что конфликт на Украине нужно продолжать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан подчеркнул, что «брюссельские бюрократы» не поддерживают инициативы по установлению мира, предложенные США. По его совам, в Брюсселе считают, что «Украине надо продолжать войну». «Мы не выходим из войны, а движемся внутрь нее», – приводит слова Орбана РИА «Новости».

    Он заявил: «Венгрия против этого. Венгрия скорее поддерживает усилия Америки по установлению мира». Премьер-министр отметил, что Будапешт должен готовиться к попыткам брюссельских властей втянуть Венгрию в «провоенную европейскую коалицию».

    По словам Орбана, венгерское руководство ожидает усиления спецопераций и информационных атак, финансируемых извне, против Венгрии в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии заявил, что между США и Евросоюзом возник беспрецедентный разрыв по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Глава венгерского правительства также отметил, что возможное вступление Украины в Евросоюз станет открытием нового фронта против России.

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    3 июня 2025, 13:34 • Новости дня
    Американский экономист Сакс счел вероятным распад Евросоюза

    Tекст: Александра Юдина

    Американский экономист Джеффри Сакс назвал Европейский союз хрупкой структурой, допустив возможность его распада при отсутствии модернизации.

    По его словам, сценарий распада Евросоюза остается реальным. Он отметил, что структура Евросоюза до сих пор остается достаточно уязвимой, передает ТАСС.

    Сакс подчеркнул, что ЕС нуждается в модернизации и укреплении. По его мнению, сильная Европа могла бы принести пользу как самой Европе, так и всему миру, однако при отсутствии необходимых реформ Союз может прекратить существование.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала о том, что правый поворот Европы неостановим.

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    2 июня 2025, 14:26 • Новости дня
    В ЕС поддержали дипломатические усилия по миру на Украине

    Еврокомиссия поддержала дипломатические усилия по миру на Украине в ходе переговоров в Стамбуле

    Tекст: Вера Басилая

    Европейская комиссия выразила одобрение дипломатическим попыткам достичь мира на Украине на фоне второго раунда переговоров в Стамбуле, заявил в Брюсселе представитель внешнеполитической службы союза Анвар аль-Ануни.

    По словам аль- Ануни, Европейская комиссия поддерживает дипломатические усилия для достижения мира на Украине, передает РИА «Новости».

    Аль-Ануни отметил, что Евросоюз положительно оценивает второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Он подчеркнул, что Евросоюз выступает за достижение «справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира».

    В Еврокомиссии также заявили о готовности поддерживать дальнейшие переговоры и любые дипломатические инициативы, способствующие урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее украинская делегация начала консультации с представителями европейских стран в преддверии второго раунда переговоров с Россией в Стамбуле.

    Делегации России и Украины прибыли на место переговоров в Стамбуле.

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    4 июня 2025, 07:59 • Новости дня
    Поставки российского СПГ в Европу сократились на 2,4%

    Tекст: Александра Юдина

    Российский экспорт сжиженного природного газа в страны Евросоюза за первые пять месяцев 2025 года сократился на 2,4%, следует из данных европейского аналитического центра Bruegel.

    Общий объем поставок достиг почти 9,5 млрд кубометров, что на 230 млн кубометров меньше, чем за аналогичный период 2024 года, передает ТАСС.

    В частности, по данным аналитического центра Bruegel, за январь–май текущего года Евросоюз импортировал примерно 9,45 млрд кубометров российского СПГ, тогда как за тот же период прошлого года объем составлял 9,68 млрд кубометров. Поставки в мае остались на уровне апреля – 1,88 млрд кубометров, но это меньше показателя мая прошлого года, когда было поставлено 1,92 млрд кубометров.

    В то же время импорт СПГ в Европу с американского направления, включая США и Тринидад и Тобаго, в мае вырос на 2,7% по сравнению с апрелем – до рекордных 8,2 млрд кубометров. С января по май импорт газа из этих стран увеличился более чем на треть и достиг 35,65 млрд кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за четыре года расходы Евросоюза на импорт сжиженного природного газа из России существенно увеличились, чему способствовали как рост цен, так и объемы поставок.

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    3 июня 2025, 14:14 • Новости дня
    Еврокомиссия получила запрос от 16 стран ЕС о повышении дефицита бюджетов

    Tекст: Александра Юдина

    Представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари заявил, что 16 стран Европейского союза направили в Еврокомиссию запрос на разрешение повысить дефицит государственных бюджетов на 1,5% ради увеличения военных расходов.

    По его словам, государства обратились с просьбой об активации положения о национальных исключениях из бюджетных правил объединения, передает ТАСС.

    Уйвари отметил, что всего в Евросоюзе насчитывается двадцать семь стран, и более половины из них подали соответствующий запрос. Уточняется, что речь идет о временном послаблении строгих бюджетных ограничений для выполнения оборонных обязательств.

    Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что европейские страны должны увеличивать расходы на вооружение для обеспечения продолжительного присутствия США в регионе.

    Генсек НАТО Марк Рютте предупредил, что странам ЕС придется учить русский язык, если они не увеличат военные расходы более 2% ВВП.

    Рютте также заявил, что для создания оборонной системы вне НАТО странам ЕС придется увеличить расходы до 8–10% ВВП.

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    4 июня 2025, 09:23 • Новости дня
    Euractiv: ЕК изучает правовую базу возвращения украинских беженцев домой

    Tекст: Александра Юдина

    Европейская комиссия (ЕК) сейчас изучает правовые основания для возможного возвращения украинских беженцев на родину, пишет портал Euractiv.

    По данным издания, власти стран Евросоюза обсуждают вопрос о том, стоит ли увеличивать вложения в интеграцию переселенцев или начинать готовиться к сценарию их возвращения, если условия изменятся, передает ТАСС.

    Портал отмечает, что представители ЕС планируют выдвинуть новое предложение по этому вопросу в ближайшее время. Детали разрабатываемой инициативы пока не раскрываются.

    Ранее сообщалось, что австрийский канцлер Кристиан Штокер настаивает на реформе европейских правил предоставления убежища, считая их неэффективными. Число украинских беженцев в странах Европы превысило 6 млн человек.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему особое положение украинских беженцев на Западе начинает заканчиваться.

    Тем временем в Киеве признали русское влияние на украинских беженцев за границей. Так, многие украинцы, покинувшие страну во время спецоперации, начали посещать храмы Русской православной церкви в Европе.

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    3 июня 2025, 13:26 • Новости дня
    В Эстонии изъяли георгиевские ленты у граждан США и Германии на границе

    Эстонские пограничники изъяли георгиевские ленты у граждан США и Германии

    Tекст: Вера Басилая

    Эстонские пограничники изъяли георгиевские ленты у граждан США и Германии при досмотре их личных вещей.

    Пограничники Эстонии изъяли георгиевские ленты у граждан США и Германии на въезде в страну, передает ТАСС.

    Первый случай произошел в Нарве, когда у американца при досмотре личных вещей обнаружили георгиевскую ленту. Ему объяснили, что символика запрещена, и он отказался от ленты, чтобы продолжить путь.

    Аналогичная ситуация произошла на южной границе республики с гражданином Германии. Согласно закону, принятому в 2022 году, демонстрация «враждебной символики», к которой отнесена и георгиевская лента, наказывается штрафом для физических лиц до 1,2 тыс. евро, для юридических – до 32 тыс. евро.

    В Таллине также к «враждебной символике» отнесли российские и советские флаги, а также знаки Z и V. Решение объяснили тем, что подобная атрибутика может провоцировать вражду. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что «идейное родство правящей в Эстонии националистической верхушки и киевского режима не вызывает никакого удивления».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что празднование Дня Победы в Эстонии вызвало всплеск ненависти к русским.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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