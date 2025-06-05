После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.0 комментариев
Орбан заявил о желании ЕС нанести России превентивный удар
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководство Евросоюза рассматривает продолжение войны на Украине как превентивный удар против России.
Лидеры Евросоюза считают своей главной задачей борьбу с Россией и намерены нанести ей превентивный удар, продолжая военные действия на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС. Он выступил с этим мнением на заседании Форума представителей Карпатского бассейна в Будапеште.
Орбан подчеркнул, что, по его мнению, нынешнее руководство ЕС фактически подменяет свои приоритеты: вместо укрепления благополучия стран союза Брюссель сосредоточился на противостоянии с Россией. Он добавил, что ЕС воспринимает борьбу с Россией на Востоке как ключевую цель.
«Согласно военной пропаганде Брюсселя, Россия может атаковать страны ЕС и даже НАТО, и только превентивный удар может остановить ее», – заявил Орбан. Он пояснил, что под таким ударом европейские лидеры подразумевают продолжение войны на Украине, которую они намерены поддерживать.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз отменить энергетические санкции против России. Он также обвинил Брюссель в отказе поддержать мирные планы США по урегулированию ситуации на Украине.