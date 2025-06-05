  • Новость часаКремль заверил в неотвратимости ответа Украине на удары по аэродромам
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Диалог Путина и Трампа решает стратегическую проблему

    После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Ответ на украинские атаки будет масштабным

    Предположение, которое напрашивается в контексте неожиданных телефонных разговоров Путина с Трампом и папой римским: ответ Киеву будет столь масштабным, что о нем следует предупредить наиболее влиятельных западных лидеров.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские нацисты могут повлиять на переговоры

    Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.

    5 комментариев
    5 июня 2025, 13:05 • Новости дня

    Захарова назвала позорным избрание Бербок главой сессии ГА ООН

    Захарова назвала позорным избрание Бербок главой сессии ГА ООН
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Факт избрания бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок главой юбилейной 80-й сессии Генассамблеи ООН – позорное явление, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Это позор, что в юбилейный год победы над фашизмом и нацизмом человек, который сказал, что гордится своим дедом, который воевал в Кенигсберге на стороне Третьего рейха, занял пост, пусть годичный и церемониальный, но символический, председателя Генеральной Ассамблеи», – цитирует Захарову РИА «Новости».

    Напомним, Генассамблея ООН избрала Бербок председателем 80-й сессии.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков указывал, что Бербок на этот пост может осложнить работу этого форума для России.

    3 июня 2025, 01:57 • Новости дня
    Россия не позволила Бербок обойтись без голосования в ГА ООН

    Россия не позволила назначить Бербок председателем сессии ГА ООН без голосования

    Россия не позволила Бербок обойтись без голосования в ГА ООН
    @ Manuel Elias/UN Photo/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Голосование по кандидатуре экс-главы МИД Германии Анналены Бербок на пост председателя 80-й сессии Генассамблеи ООН прошло по запросу России, сообщил источник во всемирной организации.

    «Голосование запросила Российская Федерация», – сообщил источник ТАСС.

    Бербок была единственным кандидатом на эту должность. Ожидалось, что она будет утверждена путем аккламации.

    В результате проведенного тайного голосования Бербок получила поддержку 167 государств. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский пояснил, что некоторые члены Генассамблеи пытались оспорить выдвижение Бербок. Семь голосов были отданы ранее предложенному Германией кандидату Хельге Шмид.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генассамблея ООН проголосовала за избрание Бербок председателем 80-й сессии. Полянский назвал выдвижение Бербок «плевком» в адрес ООН.

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    3 июня 2025, 11:50 • Новости дня
    Рар: У Бербок полностью отсутствуют компетенции для работы в ООН

    Политолог Рар: Бербок использует трибуну ООН для сведения счетов с Россией и Китаем

    Рар: У Бербок полностью отсутствуют компетенции для работы в ООН
    @ Pamela Smith/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Чтобы занимать пост в международных институтах, Анналене Бербок нужны навыки дипломатии, умение находить консенсус и примирять политиков. Все эти компетенции у нее отсутствуют. Она может использовать трибуну ООН для сведения счетов с «врагами либерализма», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал избрание экс-главы МИД ФРГ председателем ГА ООН.

    «По правилам ООН, настала очередь Германии выдвинуть своего кандидата на должность председателя Генассамблеи. Берлин годами готовил на этот престижный пост опытного дипломата Хельгу Шмидт», – напомнил немецкий политолог Александр Рар.

    По его словам, ситуация изменилась после того, как Анналена Бербок потерпела фиаско на выборах в начале 2025 года. «Она нуждалась в "спасательном круге" для продолжение своей карьеры. Тогда партия "Зеленые" решила сменить Шмидт на Бербок», – пояснил собеседник.

    «Экс-глава МИД ФРГ лично знакома с многими мировыми лидерами. Она считает, что это поможет ей на посту председателя Генассамблеи ООН. При этом сама должность невлиятельная, и срок полномочий ограничен годом. Однако для Бербок назначение является трамплином для дальнейшей карьеры, вероятно, в международных организациях», – рассуждает политолог.

    «Но в международных институтах Бербок нужны навыки дипломатии, умение находить консенсус, знания о том, как примирять политиков. Все эти компетенции у нее полностью отсутствуют. Бывший министр одержима идеей либеральных ценностей, которые должны, по ее убеждению, в форме мессианства распространяться по всему миру, и если потребуется – силой. Она вполне может использовать трибуну ООН для сведения счетов с "врагами либерализма" – Россией и Китаем», – заключил Рар.

    Ранее экс-главу МИД ФРГ Анналену Бербок избрали новым председателем Генассамблеи ООН. В ее поддержку высказались 167 стран. Еще семь голосов получила выдвинутая ФРГ изначально экс-генсек ОБСЕ Хельги Шмидт – ее фамилию, как пояснил в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский, вписали в бюллетени «бунтари».

    Обычно избрание главы Генассамблеи происходит путем аккламации. Однако в случае с Бербок было проведено тайное голосование. Экс-глава МИД Германии станет пятой женщиной на посту председателя ГА и приступит к обязанностям в сентябре.

    Бербок в своей речи заявила, что 80-я сессия Генассамблеи станет «решающим моментом» для ООН, так как она находится под огромным политическим и финансовым давлением. Экс-министр заявила о готовности представлять интересы всех стран, пообещав, что «ее дверь всегда будет открыта для диалога во имя общего блага».

    О планах кабинета министров ФРГ выдвинуть Бербок кандидатом на пост председателя ГА ООН стало известно 18 марта. Полянский ранее раскритиковал планы Берлина. По его словам, Бербок запомнилась «оголтелой русофобией» и «весьма странными высказываниями», что, по мнению дипломата, «не вяжется с тем, как должен действовать председатель Генассамблеи».

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    4 июня 2025, 12:18 • Видео
    Украина решила, что у нее появился шанс

    «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

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    4 июня 2025, 15:48 • Новости дня
    В Германии назвали сроки появления дальнобойного оружия у ВСУ
    В Германии назвали сроки появления дальнобойного оружия у ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия обзаведется первыми немецкими дальнобойными системами через некоторое время, заявил глава немецкого Минобороны Борис Писториус.

    «Преимущество в том, что уже в этом году можно будет произвести значительное количество дальнобойного оружия. Первые системы могут быть задействованы в Вооруженных силах Украины уже через несколько недель», – цитирует Писториуса ТАСС.

    Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия намерена поддержать создание дальнобойных ракет на Украине без ограничения по дальности. В ответ на это постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что отверточная сборка «Таурусов» не сделает их украинскими, а Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.

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    2 июня 2025, 19:15 • Новости дня
    Бербок назначили председателем сессии Генассамблеи ООН

    Бывший глава МИД ФРГ Бербок возглавила 80-ю сессию Генассамблеи ООН

    Tекст: Евгения Караваева

    Анналена Бербок стала единственным кандидатом и была избрана председателем юбилейной сессии Генассамблеи, которая стартует в сентябре.

    Генассамблея ООН проголосовала за избрание экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок председателем 80-й сессии, передает ТАСС. Бербок была единственным кандидатом на этот пост.

    В марте стало известно, что правительство Германии планирует выдвинуть ее кандидатуру на период 2025–2026 годов, несмотря на ранние заявления МИД ФРГ о поддержке Хельги Шмидт, бывшего генсека ОБСЕ.

    По информации журнала Spiegel, внутри внешнеполитического ведомства Германии возникло недовольство из-за назначения Бербок. Дипломаты опасаются, что антироссийская и произраильская риторика Бербок негативно скажется на голосах стран глобального Юга и поставит под угрозу избрание Германии в Совет Безопасности ООН.

    Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал выдвижение Бербок «плевком» в адрес ООН, напомнив о ее высказываниях о гордости за деда, служившего в СС, и рекомендации не приглашать Россию и Белоруссию на памятные мероприятия ко дню окончания Второй мировой войны.

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    4 июня 2025, 12:48 • Новости дня
    Рар назвал цели первого визита Мерца к Трампу

    Политолог Рар: Трамп и Мерц поспорят о России и «Северных потоках»

    Рар назвал цели первого визита Мерца к Трампу
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Фридрих Мерц всеми способами, в том числе трюками и мольбой, будет пытаться вернуть Дональда Трампа в лагерь европейцев. В ходе переговоров между политиками может возникнуть отдельный спор по «Северным потокам», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал предстоящий визит Мерца в Вашингтон.

    «Фридрих Мерц едет к Дональду Трампу не только как канцлер Германии, но и как самонадеянный лидер Европы. Он хочет сыграть именно эту роль на встрече с президентом США», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    По его мнению, задача Мерца, которую он согласовал с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, – продемонстрировать, что европейские страны хотят впредь иметь равноправные отношения с Вашингтоном. «Амбиции канцлера больше не позволяют политику в одностороннем порядке поддакивать и преклоняться перед Штатами», – указал собеседник.

    Но Трамп не был бы Трампом, если не использовал бы встречу с Мерцем в своих интересах, продолжил политолог. «Американский лидер намерен поставить нелюбимую и строптивую Германию на место», – считает Рар. Он напомнил, что «четко к визиту канцлера ФРГ Белый дом ввел тарифы против Евросоюза», и между Вашингтоном и Брюсселем грозит развернуться торговая война.

    «Мерц попытается сгладить положение и во многом пойдет Трампу навстречу. В частности, он согласится больше платить в НАТО, сохраняя тем самым присутствие США в Европе», – рассуждает аналитик. Но в одном пункте политик остается непоколебим – Россия, по мнению канцлера, не должна выиграть конфликт на Украине, добавил эксперт.

    По прогнозам Рара, Мерц «всеми силами, трюками, мольбой будет пытаться вернуть Трампа в лагерь европейцев, а это означает – усилить давление на Москву, ввести новые рестрикции против нее и укрепить помощь Украине».

    «В этой связи может возникнуть отдельный спор по «Северным потокам». В ЕС решили наложить «вечные санкции» на трубопроводы, чтобы предотвратить возможность возвращения российского газа в Европу. У главы Белого дома обратные цели: Америка не прочь сотрудничать в газовой сфере с Москвой якобы и на рынках Евросоюза», – указал аналитик.

    «Трамп никогда не будет плясать под дудку европейцев, он также не примет давление от них. Но президент США не станет вести себя с Мерцем так, как вел себя с Владимиром Зеленским: то есть унижать, ругать, вышвыривать из Овального кабинета. Такой сценарий возможен лишь в том случае, если канцлер Германии начнет грубо поучать американского лидера», – считает политолог.

    «Глава Белого дома, вероятно, использует момент, чтобы, с одной стороны, укорить европейцев в отсутствии желания видеть мир на Украине, а с другой стороны, косвенно надавить на Россию, чтобы та поторопилась с мирными переговорами по поводу будущего Украины», – заключил Рар.

    Напомним, в четверг канцлер Германии Фридрих Мерц отправится в Вашингтон для первой личной встречи с Дональдом Трампом. Как пишет Bloomberg, если ранее глава немецкого правительства колебался между поиском точек соприкосновения с президентом США и критикой его нестабильности, то теперь «им предстоит впервые встретиться лицом к лицу».

    По данным источников агентства, Мерц «готовится ко всему» – от дружеского общения, подобного встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, до публичной критики, с которой столкнулся Владимир Зеленский. Канцлер дал понять своей команде, что не станет открыто противостоять Трампу.

    При этом, как отмечает Der Spiegel, проблемой может стать то, что Мерц не умеет держать себя в руках. Журнал приводит в качестве примера необдуманные комментарии политика. Один из недавних – заявление о снятии ограничений на дальность ударов поставляемого Украине оружия.

    «Спонтанный стиль Мерца вызывает неоднозначную реакцию … Конечно, никому бы не помогло, если бы канцлер превратился в политического робота, прячущегося за шаблонными формулировками. Но как главный дипломат страны, он должен постоянно учитывать эффект, который может оказать каждое его слово. На карту поставлено многое», – пишет издание.

    Отметим, переговоры Мерца и Трампа пройдут на фоне эскалации торгового конфликта между Брюсселем и Вашингтоном. Ранее Трамп подписал распоряжение, согласно которому пошлины на импортируемые в Штаты сталь и алюминий увеличиваются в два раза – с 25% до 50%. Как сообщили в Белом доме, новые тарифы вступают в силу с 4 июня.

    Кроме того, высокопоставленные чиновники Евросоюза опасаются, что США при «худшем варианте развития событий» прекратят поддержку Киева, в том числе обмен разведданными, пишет Financial Times. Газета уточняет, что ЕС сейчас ведет переговоры с США по трем темам – Украине, торговле и военным расходам в НАТО.

    В Брюсселе обеспокоены вероятностью того, что Трамп потребует уступок в одной области в обмен на поддержку в другой, «вынудив Европейский союз пожертвовать своими основными ценностями или пойти на разрыв с Вашингтоном», говорится в материале.

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    3 июня 2025, 10:19 • Новости дня
    В партии Мерца потребовали закрыть Русский дом в Берлине

    Tекст: Александра Юдина

    Политик партии Христианско-демократический союз Родерих Кизеветтер заявил о необходимости принудительной высылки оставшихся российских дипломатов и агентов из Германии, пишет Deutche Welle (внесено в России в список иноагентов).

    По данным издания, Русский дом в Берлине занимается организацией культурных мероприятий и курсов русского языка, находясь под управлением российского государственного агентства, входящего в санкционный список Евросоюза, передает Deutche Welle.

    По словам Кизеветтера, в ЕС считают, что эта структура ведет деятельность по координации сети агентов влияния на протяжении многих лет.

    Политик также предложил реализовать дополнительные меры по сдерживанию иностранного влияния и дезинформации, включая визовый запрет для российских туристов и отключение пропагандистских порталов.

    Издание указывает, что немецкий чиновник также высказал идею создания приложения для предупреждения населения о дезинформационных кампаниях и специального агентства по их выявлению и противодействию.

    Ранее молдавские власти объявили о планах по закрытию Русского дома в Кишиневе. Молдавский оппозиционный блок «Победа» считает, что инициатива правительства Молдавии по закрытию Русского дома в Кишиневе не отвечает интересам граждан республики.

    В марте Россия подписала соглашения на открытие Русских домов в Бразилии и Мадагаскаре. В феврале Русский дом в Баку объявил о приостановке своей деятельности после обращения министерства иностранных дел Азербайджана.

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    4 июня 2025, 11:01 • Новости дня
    Мерц пообещал на встрече с Трампом не повторять ошибок Зеленского
    Мерц пообещал на встрече с Трампом не повторять ошибок Зеленского
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В преддверии встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне канцлеру Германии Фридриху Мерцу эксперты посоветовали не спорить с американским лидером и дать ему больше говорить, сообщает Bloomberg.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц впервые встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, передает Bloomberg.

    Эта встреча происходит спустя месяц после вступления Мерца в должность и на фоне торгового конфликта между США и Евросоюзом, а также неопределенности по поводу поддержки Украины со стороны Вашингтона.

    В канцелярии Германии признают, что встреча может пройти как в дружественной, так и в весьма напряженной атмосфере. В кулуарах советуют Мерцу дать Трампу больше говорить и избегать прямых конфронтаций, однако быть готовым к похвалам, если потребуется смягчить ситуацию. Сам Мерц заявил в частных беседах, что не намерен открыто спорить с Трампом, как это делал Владимир Зеленский.

    В ходе переговоров на кону стоят новые тарифы США на европейские товары, которые могут серьезно ударить по немецкому экспорту. На встрече также будет подниматься вопрос о дальнейших отношениях между Германией и США на фоне продолжающейся спецоперации на Украине и растущего влияния Китая. Мерц ранее подчеркивал, что Америка остается для Германии незаменимым союзником.

    Внутриполитическая обстановка в Германии также добавляет напряженности – консервативная партия Мерца лишь незначительно опережает ультраправую «Альтернативу для Германии» (АдГ), которая выступает за более тесные отношения с Трампом. Лидер парламентской фракции АдГ Беатрис фон Шторх подчеркнула, что будет оценивать визит Мерца по тому, насколько он защитит немецкие интересы в диалоге с Трампом.

    Комментируя характер будущего общения с Трампом, канцлер однажды в шутку изобразил стиль общения американского президента, отметив: «Каждое второе или третье слово у него – «великолепно». Итог переговоров Мерца с Трампом может стать ключевым моментом для устойчивости трансатлантических отношений и внутреннего положения канцлера в Германии.

    Ранее в Германии заявили, что рост канцлера Фридриха Мерца может стать его преимуществом в переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

    Пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус сообщил, что Мерц отправится в Вашингтон для переговоров с Трампом, где одной из тем станет конфликт на Украине.

    По итогам визита Владимира Зеленского в Германию и встречи с Мерцем объявлено о создании производства дальнобойных ракет на Украине за счет Берлина.

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    4 июня 2025, 19:02 • Новости дня
    Рябков: Россия ждет негатива от назначения Бербок главой сессии ГА ООН

    Tекст: Ольга Иванова

    Назначение бывшего главы МИД Германии Анналены Бербок председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН, по мнению российских дипломатов, способно осложнить работу этого форума для России.

    Избрание бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН может негативно повлиять на Россию и саму повестку сессии, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

    Рябков подчеркнул: «Я думаю, что от нее можно ждать негатива. Мы к нему готовы». Он добавил, что Москва критически оценивает перспективы работы Генассамблеи ООН под руководством Бербок.

    Высказывание дипломата прозвучало на пресс-конференции, приуроченной к открытию в Москве международного форума «Примаковские чтения». Российская сторона ранее неоднократно выражала обеспокоенность по поводу возможной предвзятости руководства ключевых международных институтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генассамблея ООН проголосовала за избрание Бербок председателем 80-й сессии.

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    4 июня 2025, 01:56 • Новости дня
    Маск призвал «лишить ООН финансирования»

    Tекст: Антон Антонов

    В ответ на предложение американского миллиардера Илона Маска прекратить финансирование ООН представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал продолжить финансирование.

    Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что цифровые платформы часто используются для введения людей в заблуждение и распространения вражды, а ООН должна реагировать на такие угрозы, передает РИА «Новости».

    В связи с этим заявлением Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) предложил «лишить ООН финансирования».

    В свою очередь, Дюжаррик на просьбу прокомментировать слова Маска сказал: «Финансируйте ООН».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск соглашался с предложением пользователей соцсетей о выходе США из НАТО и ООН. Маск неоднократно выражал критику в адрес международных организаций.

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    2 июня 2025, 22:32 • Новости дня
    Лавров обсудил с заместителем генсека ООН ситуацию вокруг Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД России Сергей Лавров и заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Томас Флетчер обсудили ситуацию вокруг Украины и необходимость деполитизации гуманитарных усилий, сообщило министерство.

    В ходе переговоров Лавров и Флетчер подробно обменялись мнениями по острым кризисным ситуациям, включая конфликты на Ближнем Востоке – в частности, в зоне палестино-израильского противостояния, а также в Сирии и Ливане.

    «Особое внимание уделено проблематике конфликта вокруг Украины с упором на деполитизацию гуманитарных усилий ООН», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

    Стороны также обсудили задачи функционирования Управления по координации гуманитарных вопросов и реформу «ООН-80». МИД отметил важность оптимизации гуманитарных операций в соответствии с международным гуманитарным правом и необходимостью финансовой поддержки миссий.

    Дополнительно прошли расширенные консультации заместителя министра Сергея Вершинина, на которых были рассмотрены усилия России по оказанию содействия Йемену, Судану, Афганистану и Мьянме. Также сообщается, что Флетчер отдельно встретился с главой МЧС Александром Куренковым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча проходила в закрытом режиме и длилась чуть более часа. Киев получил от Москвы меморандум с условиями прекращения огня.

    Проект по реформированию ООН «ООН-80» приурочен к 80-й годовщине Организации. Инициатива осуществляется по трем основным направлениям: поиск внутренних резервов и повышение эффективности, всесторонний анализ исполнения текущих мандатов и возможные структурные реформы системы ООН.

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    3 июня 2025, 14:02 • Новости дня
    Bild сообщил о согласии 20 тыс. сотрудников Volkswagen на увольнение

    Около 20 тыс. сотрудников Volkswagen согласились на досрочное увольнение

    Tекст: Мария Иванова

    Крупнейший автоконцерн Германии реализует масштабную программу сокращения, предусматривающую уход 20 тыс. работников, из которых большинство выходят на пенсию.

    Около 20 тыс. сотрудников автоконцерна Volkswagen уже согласились покинуть компанию в рамках программы по сокращению расходов, сообщает ТАСС со ссылкой на Bild. Примерно две трети из них выйдут на пенсию, что позволяет концерну продвигаться в реализации плана по сокращению персонала.

    Ранее совет директоров Volkswagen и профсоюз IG Metall договорились о сокращении до 35 тыс. рабочих мест к 2030 году, преимущественно на заводах в Германии. Сокращения осуществляются на добровольной основе, сотрудники получают выходное пособие, сумма которого может доходить до 400 тыс. евро в зависимости от стажа.

    С 2026 года компания также сокращает количество мест для стажировок почти в два с половиной раза – с 1,4 тыс. до 600 ежегодно. По оценкам Volkswagen, эти шаги позволят экономить примерно 1,5 млрд евро ежегодно на оплате труда.

    Еще 130 тыс. работников концерна согласились на заморозку зарплат: деньги, которые могли бы пойти на повышение, будут направлены в специальный фонд для гибких графиков работы. Кроме того, отменяется дополнительное отпускное пособие.

    В IG Metall говорят, что эти меры помогли избежать закрытия заводов Volkswagen. Однако Bild отмечает, что при сохраняющихся сложностях в автопроме Германии гарантировать стабильность заводов в будущем трудно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае рабочие завода Ford в Кельне провели забастовку впервые за почти сто лет.

    В прошлом году в Германии начались предупредительные забастовки сотрудников металлургической и электротехнической промышленности, включая работников VW и BMW, которые требовали повышения зарплат на фоне угрозы сокращений и закрытия заводов. Причем немецкий автоконцерн Volkswagen предложил профсоюзу IG Metall снизить зарплаты сотрудников на 10% из-за финансовых трудностей.

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    3 июня 2025, 14:33 • Новости дня
    Мерц пообещал отказы во въезде в Германию просителям убежища

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил, что Германия будет придерживаться практики отказов во въезде просителям убежища, несмотря на недавнее судебное решение.

    Германия продолжит отказывать во въезде просителям убежища, несмотря на недавнее решение административного суда Берлина, передает РИА «Новости». Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на конгрессе ассоциации германских городов и общин.

    Он подчеркнул, что страна будет сохранять контроль на внутренних границах до тех пор, пока ситуация на внешних границах Евросоюза не улучшится благодаря новым европейским правилам.

    Мерц отметил: «Мы будем вынуждены сохранять контроль на внутренних границах, пока ситуация на внешних границах не улучшится существенно с помощью новых европейских правил». При этом канцлер признал, что решение суда может ограничить действия правительства. Он добавил, что Германия будет действовать строго в рамках европейского права, чтобы защитить общественную безопасность и не допустить перегрузки инфраструктуры городов.

    Административный суд Берлина в понедельник признал незаконным отказ во въезде трем гражданам Сомали, прибывшим 9 мая 2025 года из Польши. Суд указал, что такие действия нарушают Дублинский регламент, регулирующий порядок рассмотрения заявлений о предоставлении убежища в странах Евросоюза. Канцлер особо отметил, что при всех мерах Германия намерена следовать европейским нормам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пограничные службы Германии усилили проверки и впервые отказали во въезде мигрантам, уже подавшим прошение о статусе беженца в другом государстве ЕС. Власти Германии усилили патрулирование и проверки на границах с Люксембургом и Бельгией.

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    4 июня 2025, 14:31 • Новости дня
    Автомобиль въехал в группу детей возле Кельна, ранены два школьника

    Tекст: Мария Иванова

    В городе Хюрт рядом с Кельном автомобиль наехал на группу школьников, в результате чего два ребенка получили травмы, один из них находится в тяжелом состоянии.

    Автомобиль въехал в группу школьников в городе Хюрт неподалеку от Кельна, в результате происшествия пострадали два ребенка, передает Bild. По данным издания, один из школьников получил тяжелые травмы и находится в тяжелом состоянии.

    Представитель местной полиции заявил: «Мы исходим из того, что произошел несчастный случай». Правоохранительные органы отмечают, что на данный момент нет свидетельств того, что водитель действовал умышленно, отмечает ТАСС.

    Причины аварии устанавливаются, полиция продолжает расследование на месте происшествия.

    Ранее водитель в Японии признался в намерении убить школьников, на которых он наехал.

    В марте в Германии машина въехала в толпу людей, что привело к гибели одного человека. А в Мюнхене в результате наезда автомобиля на демонстрантов пострадали более 20 человек.

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    5 июня 2025, 03:16 • Новости дня
    Небензя после вето США на резолюцию по Газе указал на геополитические игры

    Небензя заговорил о геополитических играх после вето США на резолюцию по Газе

    Tекст: Ирма Каплан

    После того, как США наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа, СБ ООН вновь убедился в том, кто играет в геополитические игры, а кто действительно хочет мира, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «Думаю, все мы сегодня получили еще одну возможность убедиться в том, кто действительно хочет мира на Ближнем Востоке, а кто продолжает играть в геополитические игры», –  приводит выдержку из речи Небензи Telegram-канал постпредства.

    Дипломат отметил, что СБ ООН снова не смог выйти на взаимоприемлемую для всех членов развязку и принять продукт, который уберег бы Газу и весь регион Ближнего Востока от дальнейшего сползания в пучину хаоса.

    «Упущен очередной шанс на деле продемонстрировать готовность Совета Безопасности взять на себя ответственность за поддержание международного мира и безопасности в контексте палестино-израильского конфликта, растянувшегося на 80 лет», – с сожалением заметил он.

    Небензя надеется, что теперь намеченная на июнь конференцию по палестино-израильскому урегулированию станет результативной, к тому же пройдет она под  сопредседательством Саудовской Аравии и Франции в Нью-Йорке.

    По данным ТАСС в заветированной США резолюции четыре пункта, в которых требуется «немедленное, безусловное и постоянное прекращении огня в Газе, соблюдаемое всеми сторонами», освобождении всех заложников из палестинского  анклава, «немедленное и безусловное снятие ограничений на поставки гумпомощи в Газу, как ООН, так и ее гуманитарными партнерами».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, жертвами авиаудара по палаткам с перемещенными лицами на территории школы в Хан-Юнисе стали не менее десяти человек, среди которых есть дети.

    До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные действия в Газе завершатся только после полной ликвидации ХАМАС. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с руководством ХАМАС по вопросу перемирия в Газе. Лидер ХАМАС выразил готовность участвовать в переговорах по поводу освобождения заложников.

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    4 июня 2025, 09:47 • Новости дня
    В Кельне началась крупнейшая эвакуация из-за трех авиабомб времен войны

    Tекст: Мария Иванова

    В Кельне началась крупнейшая после Второй мировой войны эвакуация, связанная с обнаружением трех неразорвавшихся авиабомб американского производства с ударными взрывателями.

    В Кельне началась самая масштабная эвакуация со времен Второй мировой войны из-за обнаружения трех неразорвавшихся авиабомб, передает ТАСС. Эвакуация затронет примерно 20,5 тыс. жителей, а также ряд крупных объектов, включая телерадиовещательную компанию RTL, больницу, вокзал, выставочный центр, арену Lanxess, филармонию, музеи, 58 отелей, девять школ, детские сады и административные здания.

    Три авиабомбы американского производства, две из которых весят по 2 тонны, а одна – тонну, были найдены в районе Дойц 3 июня. Все снаряды оснащены ударными взрывателями, поэтому зона безопасности установлена в радиусе 1 км от места их обнаружения.

    Власти города отмечают, что речь идет о крупнейшей операции по эвакуации населения за последние десятилетия. Как ранее пояснили городские чиновники, «речь идет о самой масштабной акции [по эвакуации] со времен окончания Второй мировой войны».

    В ходе войны на территорию Германии было сброшено более 2 млн бомб, из которых до 20% не разорвались. Подобные находки до сих пор периодически обнаруживают рабочие при строительных работах, и обычно саперы обезвреживают их в течение нескольких часов, не создавая угрозы для жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2018 году власти Берлина эвакуировали 10 тыс. человек из-за обнаружения бомбы.

    Ранее в районе Кройцберг нашли неразорвавшуюся советскую авиационную бомбу времен Второй мировой войны.

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