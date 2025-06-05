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Полицейские спасли медвежонка при обыске подвала частного дома под Самарой
Правоохранители в Волжском районе Самарской области при обыске заметили беспокойное поведение собаки хозяина дома, питомец вывел их на медвежонка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В одном из домовладений в Волжском районе Самарской области полицейские заметили странное поведение собаки, которая подбегала к двери в подвал, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
По требованию сотрудников хозяин дома открыл подвал, откуда выбежал маленький медвежонок.
По словам мужчины, он нашел медвежонка на трассе, когда возвращался из Башкортостана, и решил временно приютить животное. Полицейские уведомили о случившемся природоохранную прокуратуру. Впоследствии сотрудники прокуратуры забрали медвежонка, чтобы передать его в зоопарк, где ему окажут необходимую помощь.
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