Предположение, которое напрашивается в контексте неожиданных телефонных разговоров Путина с Трампом и папой римским: ответ Киеву будет столь масштабным, что о нем следует предупредить наиболее влиятельных западных лидеров.2 комментария
Выпускники «Школы мэров» Президентской академии получили дипломы
Выпускники третьего и четвертого потоков программы «Школа мэров» ВШГУ Президентской академии завершили обучение и получили дипломы.
Торжественное вручение дипломов участникам заключительного модуля программы «Школа мэров» состоялось 5 июня в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей», следует из сообщения в Telegram-канале ВШГУ.
Программа реализовалась по поручению президента России и поддержке администрации президента.
В рамках проекта обучение прошли главы муниципалитетов, их заместители и председатели дум из разных регионов.
«Главная цель курса – применить знания и внедрить новые успешные практики в муниципалитетах, которые представляют слушатели школы. Чтобы жизнь в них становилась лучше, а вопросы жителей, адресованные к местной власти, решались быстрее и эффективнее», – заявил замначальника управления президента по внутренней политике Евгений Грачев.
Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева подчеркнула важность повышения квалификации глав муниципалитетов и значимость приобретения новых компетенций в условиях цифровой эпохи. Она отметила, что проект стал стартовой площадкой для развития успешных руководителей в муниципальной сфере.
Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров назвал программу современной управленческой школой, способствующей обмену опытом среди руководителей муниципальных образований. Слушатели посещали различные регионы страны, изучали лучшие управленческие практики, разрабатывали и защищали собственные проекты.
В общей сложности обучение заняло более 250 часов и включало командообразующие мероприятия, выездные модули и практические занятия в десяти регионах России. В ходе программы оптимизировано 160 процессов по 30 направлениям муниципального управления с сокращением среднего срока реализации до 38 дней.