В России создали боеприпас для поражения дронов гранатометом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали новый тип боеприпаса для подствольных гранатометов, предназначенный для эффективного поражения низколетящих дронов, передает ТАСС. Согласно патентной документации, ключевой особенностью изобретения стала усовершенствованная конструкция, позволяющая гарантированно разворачивать специальную сеть без спутывания, что существенно повышает эффективность поражения беспилотников.

В документе отмечается: «Техническим результатом предлагаемой полезной модели является усовершенствование работы механизма разворачивания сети, обеспечивающая гарантированное получение поражающей поверхности без спутывания». Ученые пояснили, что ранее существующие боеприпасы страдали от недостатка – сеть часто спутывалась, снижая вероятность сбития цели.

Специалисты НГТУ предложили новый предохранительный механизм с задвижкой и стопором, который предотвращает случайное срабатывание боеприпаса. Перед выстрелом эта система фиксирует капсюль-воспламенитель так, чтобы он не совпадал с центральным каналом. Это повышает безопасность при обращении с боеприпасом.

В процессе выстрела пиротехнический состав обеспечивает точное по времени раскрытие сети, а сбрасываемый стакан освобождает пространство для срабатывания механизма. Грузы, размещённые внутри устройства, быстро разматывают нити и стремительно разворачивают сеть, накрывая дрон. Как подчеркивают разработчики, масса и габариты боеприпаса полностью соответствуют стандартным параметрам для гранатометов, что гарантирует требуемые баллистические характеристики и прочность конструкции.

