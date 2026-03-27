  Стало известно об испытании в США гиперзвуковой ракеты Dark Eagle
    Россия теряет десятки миллиардов рублей в день от простоя портов на Балтике
    Археолог Бутягин рассказал об условиях содержания в польском СИЗО
    Иран заработал сотни миллионов долларов на нефти после начала войны
    Уганда заявила о готовности поддержать Израиль в войне с Ираном
    Лавров объяснил отличие ситуаций в Иране и на Украине
    Белый дом объявил о приостановке ударов по энергетическим объектам Ирана
    Пентагон заявил о необходимости возобновить ядерные испытания
    Названа пригласившая российских депутатов в США конгрессвумен
    Журова заявила о намерении США провести матчи по хоккею и футболу с Россией
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что получил Зеленский от войны в Иране

    На фоне неудач в Иране американскому президенту нужна масштабная дипломатическая победа и заключение мира между Россией и Украиной при посредничестве США. Зеленский этому препятствует, а Трамп сейчас злой, как черт, и не скрывает своего раздражения украинским лидером.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Как русская свобода шагнула в пропасть революции

    У самодержавия и впрямь было множество недостатков. Но у него было одно важнейшее достоинство. Вовсе не городская интеллигенция, а именно власть доподлинно знала, как, собственно, обустроена внутренняя русская жизнь. Не теоретически, а практически.

    27 марта 2026, 07:58 • Новости дня

    В России создали боеприпас для поражения дронов гранатометом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ученые из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) усовершенствовали конструкцию боеприпаса для подствольных гранатометов для дистанционного поражения низколетящих БПЛА. Предложенное учеными решение обеспечивает надежность и эффективность срабатывания боеприпаса, следует из патентной документации.

    Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали новый тип боеприпаса для подствольных гранатометов, предназначенный для эффективного поражения низколетящих дронов, передает ТАСС. Согласно патентной документации, ключевой особенностью изобретения стала усовершенствованная конструкция, позволяющая гарантированно разворачивать специальную сеть без спутывания, что существенно повышает эффективность поражения беспилотников.

    В документе отмечается: «Техническим результатом предлагаемой полезной модели является усовершенствование работы механизма разворачивания сети, обеспечивающая гарантированное получение поражающей поверхности без спутывания». Ученые пояснили, что ранее существующие боеприпасы страдали от недостатка – сеть часто спутывалась, снижая вероятность сбития цели.

    Специалисты НГТУ предложили новый предохранительный механизм с задвижкой и стопором, который предотвращает случайное срабатывание боеприпаса. Перед выстрелом эта система фиксирует капсюль-воспламенитель так, чтобы он не совпадал с центральным каналом. Это повышает безопасность при обращении с боеприпасом.

    В процессе выстрела пиротехнический состав обеспечивает точное по времени раскрытие сети, а сбрасываемый стакан освобождает пространство для срабатывания механизма. Грузы, размещённые внутри устройства, быстро разматывают нити и стремительно разворачивают сеть, накрывая дрон. Как подчеркивают разработчики, масса и габариты боеприпаса полностью соответствуют стандартным параметрам для гранатометов, что гарантирует требуемые баллистические характеристики и прочность конструкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие проводят апробацию новых сеткометов для подствольных гранатометов против дронов.

    Корпорация Ростех впервые представит на выставке в Эр-Рияде 30-мм снаряд с дистанционно управляемым взрывателем для борьбы с беспилотниками.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» разработал многопульные патроны «Многоточие» для увеличения эффективности стрельбы по миниатюрным БПЛА.

    24 марта 2026, 21:56 • Новости дня
    Госдеп признал «Посейдон» и «Буревестник» запредельными

    Госдеп признал «Посейдон» и «Буревестник» уникальными вооружениями

    Госдеп признал «Посейдон» и «Буревестник» запредельными
    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно назвал российские системы «Посейдон» и «Буревестник» запредельными и выразил обеспокоенность их появлением в арсенале России.

    Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно, выступая в комитете Сената США по международным отношениям, назвал российский подводный беспилотный аппарат «Посейдон» и ракету «Буревестник» запредельными «даже по российским меркам», передает РИА «Новости».

    Динанно не пояснил, что конкретно он подразумевал под словом «запредельные» в контексте оценки российского вооружения, а также отметил, что такого термина в официальной классификации не существует.

    Он подчеркнул обеспокоенность наличием у России подобных вооружений и отметил их уникальность.

    Президент России Владимир Путин в октябре 2025 года заявил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

    Постоянный представитель России при Отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что создание этих вооружений стало ответом России на действия США, которые противоречат положениям ДСНВ.

    Издание The Washington Post назвало российский автономный подводный беспилотник «оружием Франкенштейна».

    Газета The New York Times сравнила эту систему вооружений с «летающим Чернобылем».

    26 марта 2026, 17:09 • Новости дня
    Уганда заявила о готовности поддержать Израиль в войне с Ираном
    Уганда заявила о готовности поддержать Израиль в войне с Ираном
    Tекст: Денис Тельманов

    Армейский командующий Уганды предупредил о намерении страны поддержать Израиль в вооруженном конфликте при угрозе со стороны Ирана.

    Как передает ТАСС, командующий армией Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба заявил о готовности страны вступить в вооруженный конфликт против Ирана, если возникнет угроза для Израиля. Генерал отметил, что мир устал от войны на Ближнем Востоке, а Уганда выступает за скорейшее завершение противостояния.

    «Любые разговоры об уничтожении или разгроме Израиля втянут нас в войну. На стороне Израиля», – написал Кайнеругаба в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Он подчеркнул, что подобные заявления в адрес Израиля являются красной линией для Уганды.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявив, что действия Израиля могут привести к катастрофическим последствиям для всего региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, социологические опросы в США показали негативное отношение значительной части населения к возможной наземной операции в Иране и военной эскалации.

    В результате утренней атаки на Исфаханский технологический университет были повреждены здания, но среди людей пострадавших нет. Пентагон рассматривает четыре сценария эскалации конфликта с Ираном.

    26 марта 2026, 16:49 • Видео
    Унижения Зеленского продолжаются

    Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    26 марта 2026, 19:10 • Новости дня
    Пентагон заявил о необходимости возобновить ядерные испытания

    Пентагон сообщил о желании восстановить потенциал ядерных испытаний

    Пентагон заявил о необходимости возобновить ядерные испытания
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство Стратегического командования США отметило важность готовности к возможному возобновлению испытаний ядерного оружия для сдерживания других государств.

    Глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Ричард Коррелл выступил с заявлением о необходимости для Соединенных Штатов сохранять возможность провести новые ядерные испытания. Адмирал подчеркнул, что стране нужно быть готовой при необходимости возобновить любого рода испытания, а также иметь соответствующий технический и организационный потенциал, передает ТАСС.

    По словам Коррелла, обладание подобным потенциалом позволит Вашингтону эффективно контролировать ситуацию и препятствовать другим странам в принятии аналогичных решений. Вопрос о возможности возобновления ядерных испытаний обсуждается на фоне роста международной напряженности и обновления стратегических доктрин США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 ноября 2025 года президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение провести ядерные испытания. В тот же день в Неваде прошли летные испытания ядерной гравитационной бомбы B61-12 без боевого заряда с самолетом F-35.

    Американское правительство объяснило эти действия необходимостью реагировать на шаги России и Китая, но не представило доказательств. Эксперты отметили, что испытания касаются интересов безопасности России, поскольку около 100 таких бомб находятся на базах США в Европе.

    Позже в США впервые показали новую ядерную крылатую ракету AGM-181A.


    26 марта 2026, 03:55 • Новости дня
    Начались бои за Рай-Александровку в ДНР
    Начались бои за Рай-Александровку в ДНР
    Tекст: Катерина Туманова

    После освобождения Никифоровки российские военнослужащие подошли к юго-восточным окраинам соседней Рай-Александровки в Донецкой Народной Республике и начали бои за ее освобождение, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Сейчас наши военнослужащие с юго-восточного направления уже подходят к Рай-Александровке и начинают обрабатывать позиции украинских боевиков», – сказал он ТАСС.

    Марочко отмечал, что освобождение Никифоровки позволит армии России перейти к борьбе за стратегически важную Рай-Александровку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска 25 марта освободили Никифоровку в ДНР. Днем ранее – освободили Песчаное в Харьковской области, что станет определенным рубежом и для ВСУ, и для российских бойцов, рассказал Марочко.

    За прошлую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в зоне СВО.


    26 марта 2026, 10:41 • Новости дня
    Bloomberg: Словакия может стать крупнейшим производителем боеприпасов для армий Европы
    Bloomberg: Словакия может стать крупнейшим производителем боеприпасов для армий Европы
    Tекст: Мария Иванова

    Некогда автомобильный центр Европы делает ставку на оборону, превращая завод ZVS в Дубнице-над-Вагом в ключевую площадку крупнокалиберных боеприпасов, отмечает Bloomberg.

    Трансформация словацкой оборонки стала частью масштабного роста военного производства в странах НАТО, пишет Bloomberg.

    Завод ZVS Holding в Дубнице-над-Вагом, построенный в годы холодной войны, после распада социалистического блока почти остановился: число работников сократилось с 7 тыс. до нескольких сотен, цеха сдавали под картриджи и школьные парты.

    Семья чешского миллиардера Михаила Стрнада через Czechoslovak Group (CSG) получила контроль над 50% ZVS в 2015 году и в 2020 году сконцентрировалась на крупнокалиберных боеприпасах. С начала конфликта на Украине выпуск снарядов вырос с примерно 30 тыс. до сотен тысяч в год, а экспорт оборонной продукции за четыре года увеличился на 2200%, до 2,4 млрд евро.

    Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил: «В разгар этого тяжелейшего экономического кризиса, охватившего Европу, оборонная промышленность – одна из немногих оставшихся линий жизни для нашей экономики». Он рассчитывает на «хорошие 30 лет процветания» и прогнозирует, что доля оборонки может достигнуть 3% ВВП, тогда как автомобильная отрасль, дающая около 10% ВВП, застыла на уровне примерно 1 млн машин в год.

    Ключевая роль в росте принадлежит CSG: по данным Стокгольмского института исследования проблем мира, концерн показал наибольший процентный рост выручки среди ста крупнейших мировых оборонных компаний в 2024 году. В 2024 году CSG провела крупнейшее в истории первичное размещение чисто оборонной компании на бирже Амстердама, а состояние Стрнада по оценке Bloomberg Billionaires Index почти удвоилось, до 31 млрд долларов.

    Инвестиции акционеров в ZVS за последние четыре года составили около 100 млн евро, на эти средства восстановили старые мощности и строят новые площадки, включая третью фабрику в городе Стражске. Сейчас на двух предприятиях заняты 1400 человек, к моменту запуска третьего объекта штат должен вырасти до 2000 сотрудников, а совокупная мощность превысит 1 млн крупнокалиберных снарядов в год.

    Контракты ZVS с Минобороны Словакии, Польшей и другими странами НАТО уже заключены до 2029 года, а руководство компании заявляет: «Мы планируем расти, в конечном счете массированный артиллерийский огонь нечем заменить в бою».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году экспорт вооружений из Словакии достиг 1,15 млрд евро, составляя около 1% ВВП страны.

    Министр обороны Словакии Роберт Калиняк в интервью Bloomberg заявлял о росте производства боеприпасов в стране и ограниченных возможностях контроля за их дальнейшими поставками.

    26 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    США приготовились к производству танков Abrams нового поколения
    США приготовились к производству танков Abrams нового поколения
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская армия рассчитывает приступить к серийному выпуску танков M1E3 Abrams нового поколения уже в 2025 году после испытаний прототипов.

    США могут начать серийное производство танка нового поколения M1E3 Abrams уже в следующем году, передает TWZ.

    Окончательные сроки зависят от результатов испытаний первых прототипов, которые поступят в войска этим летом или ранней осенью в рамках программы ускоренного внедрения новых технологий и тактик.

    Первый прототип M1E3 показали на автосалоне в Детройте в январе, намного раньше намеченного срока. Новый танк принципиально отличается от текущих версий: у него изменённый корпус, полностью дистанционно управляемая башня и гибридная силовая установка с дизельным двигателем Caterpillar и трансмиссией SAPA. По словам представителей армии, новая силовая установка позволит снизить расход топлива на 40–50% по сравнению с предыдущими модификациями.

    В конструкции M1E3 используются новые облегчённые гусеницы и гидропневматическая подвеска, которая увеличивает пространство для экипажа и позволяет регулировать высоту танка. Экипаж теперь состоит из трёх человек, которые размещаются в передней части корпуса, а функция заряжающего автоматизирована. Такой подход напоминает российский Т-14 Армата, хотя его массовое применение пока ограничено.

    В прототипе установлена новая система наблюдения Leonardo DRS S3 и дистанционно управляемый боевой модуль от EOS, оснащённый автоматическим гранатомётом, пулемётом и противотанковой ракетой Javelin. В перспективе вооружение может быть дополнено пусковыми для барражирующих боеприпасов, а защита усилена израильской системой активной защиты Iron Fist, которая уже стоит на некоторых других американских бронемашинах.

    Армия США планирует дальнейшую доработку конструкции M1E3, учитывая отзывы военных и результаты испытаний. Если прототипы проявят себя успешно, серийное производство может стартовать уже через 12 месяцев, а итоговая версия может заметно отличаться от текущего образца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США на выставке в Детройте показали прототип новой модификации танка Abrams, созданной по итогам боевого применения на Украине.

    Американские производители танков в последние годы начали внедрять на Abrams российские технологические решения по защите машин, включая всеракурсную динамическую защиту и методы снижения заметности.

    В рамках радикальной модернизации Abrams Пентагон планирует сократить массу танка, оснастить его автоматом заряжания и гибридной дизель-электрической силовой установкой для снижения расхода топлива.

    24 марта 2026, 14:14 • Новости дня
    Израиль заявил о контроле юга Ливана
    Израиль заявил о контроле юга Ливана
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военные Израиля нанесли удар по мосту через реку Литани, который служил маршрутом для переброски вооружения движением «Хезболла» в Ливане.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по еще одному мосту через реку Литани в Ливане, который, как заявляет армейская пресс-служба, использовали члены движения «Хезболла» для перемещения с севера на юг страны, передает ТАСС.

    В официальном заявлении отмечается, что мост активно применялся радикалами для транспортировки оружия, ракет и пусковых установок.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац на совещании по ситуации на северной границе заявил, что ЦАХАЛ продолжит контролировать зону безопасности на юге Ливана до самой реки Литани. По словам Каца, пять из имеющихся мостов через Литани уже были взорваны израильской армией. Он также подчеркнул, что жители южного Ливана, эвакуировавшиеся на север, не вернутся на юг до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность для населения северных районов Израиля.

    Ранее во вторник Израиль разбомбил штабы разведки и спецназа «Хезболлы» в Бейруте. Кроме того, в результате налета израильских ВВС на юго-восточный пригород Бейрута погибли как минимум два человека, еще пять были ранены.

    В свою очередь, Иран пригрозил нанести ракетные и беспилотные удары по израильским военным в Газе в случае продолжения атак на Ливан и палестинцев.

    25 марта 2026, 18:52 • Новости дня
    МИД заявил о жестком ответе на поставки Японией оружия Киеву

    Захарова пригрозила жестким ответом на военную помощь Токио Киеву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Москва предупредила о жестких ответных мерах на попытки Японии наладить поставки вооружений Киеву, назвав их враждебными действиями.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что любые попытки японского руководства организовать поставки летальных вооружений и военной техники Киеву будут восприняты как враждебные действия против России. По ее словам, за такими шагами неизбежно последуют жесткие ответные меры со стороны Москвы, цитирует дипломата ТАСС.

    Захарова также отметила, что информация о намерении Токио приобрести у Киева беспилотники лишь подтверждает увеличение вовлеченности Японии в военное сотрудничество с киевским режимом. Она подчеркнула: «Очевидно, что все это еще больше отдаляет перспективу мирного урегулирования конфликта на Украине».

    Ранее агентство Kyodo со ссылкой на источники сообщало, что правительство Японии рассматривает возможность закупки и постановки на вооружение Сил самообороны беспилотников украинского производства. Для этого может быть подписано специальное соглашение о передаче вооружений, что откроет путь к поставкам Украине японского оружия после изменений в правилах экспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония под руководством нового премьера Санаэ Такаити планирует отменить введенные после Второй мировой войны самозапреты и вновь стать мощной военной державой.

    До этого сообщалось, что Токио готовится объявить о присоединении к программе НАТО по приобретению вооружений в США для поддержки Киева.

    В январе российский МИД уже заявлял, что официальный курс Японии по поддержке Киева будет учитываться при формировании политики России в отношении Токио.


    25 марта 2026, 22:13 • Новости дня
    Захарова ужаснулась системным издевательствам над российскими военнопленными

    Захарова заявила о системных издевательствах над российскими военнопленными

    Tекст: Катерина Туманова

    После доклада с описаниями издевательств так называемых украинских врачей, допущенных к российским военнопленным, складывается впечатление, что на Украине стало «эпидемией» причинять увечья и боль, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Подробности, изложенные российскими военнослужащими, вернувшимися из плена, способны привести в ужас даже самых прожжённых циников. <...> О чём идет речь: ампутации без анестезии, намеренное причинение боли посредством введения в раны медицинских инструментов, использование пленных в качестве «тренажёра» для студентов-медиков, нанесение ударов по сломанным костям. Всё это стало рутиной для украинских «врачей», – заявила она на брифинге.

    Дипломат отметила, что украинские «врачи» будто бы променяли клятву Гиппократа на клятву Йозефа Менгеле – нацистского ученого-садиста.

    Захарова назвала особым ужасом тот факт, что случаи издевательств над военнопленными из России являются не эксцессом, не случайностью или некой, трагической, преступной оплошностью.

    «Нет. Это не проявление бесчеловечных садистских наклонностей какого-то конкретного «врача». Это системное явление. Очевидно, что речь идет не о единичных случаях каких-то личностных настроек. Такое впечатление, что это действительно стало какой-то «эпидемией» среди тех врачей на Украине, которые допускаются до пленных», – подчеркнула она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о случаях истязаний и гибели российских военнопленных, а также отметила нарушения международных норм обращения с пленными. Российский летчик Максим Криштоп после катастрофы Су-34 под Харьковом в марте 2022 года провел год в украинских тюрьмах, где подвергался жестоким пыткам.

    МИД России сообщил о проведении ВСУ медицинских экспериментов на пленных.

    25 марта 2026, 15:35 • Новости дня
    На Украине задумались о подготовке новой волны мобилизации

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Украины планируют усилить мобилизацию в крупных городах, особенно в Киеве, изменив правила для равномерного распределения нагрузки между регионами.

    Об этом сообщает издание «Телеграф» со ссылкой на депутата профильного комитета Верховной рады Федора Вениславского, передает ТАСС. Он подчеркнул, что изменения должны минимизировать конфликты между гражданами и сотрудниками территориальных центров комплектования, аналогов военкоматов. По словам Вениславского, ранее значительную часть мужчин мобилизовали в селах, а в больших городах, например в Киеве, ситуация иная.

    Парламентарий отметил: «Поэтому над этим всем работаем, и мы, и офис [Владимира Зеленского], и министерство обороны. Я думаю, что будут наработаны какие-то адекватные, справедливые правила мобилизации, которые усовершенствуют [ее проведение], минимизируют конфликты и обеспечат сектор безопасности и обороны всем необходимым».

    С февраля 2022 года на Украине действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. В последние месяцы участились сообщения о насильственной мобилизации и конфликтах между гражданами и сотрудниками военкоматов, особенно в крупных городах.

    В обществе распространились термины «бусификация» и «людоловы» в отношении сотрудников ТЦК. Украинские СМИ отмечают, что в Киеве увеличилось количество патрулей ТЦК и усилились меры по мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе сотрудники военкомата задержали жениха для мобилизации прямо перед свадебной церемонией. В Сумской области мобилизованных солдат отправляют на позиции после всего четырех дней обучения из-за нехватки личного состава.

    В украинской армии в 425-м отдельном штурмовом полку начали привлекать к службе людей с диагнозом ВИЧ.

    25 марта 2026, 11:29 • Новости дня
    Стало известно о многочисленных неисправностях авианосца Gerald R. Ford после пожара

    Bloomberg сообщил о многочисленных неисправностях авианосца Gerald R. Ford

    Стало известно о многочисленных неисправностях авианосца Gerald R. Ford после пожара
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самый дорогой корабль ВМС США – американский авианосец USS Gerald R. Ford, на котором ранее произошел пожар, столкнулся с рядом проблем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на оценку управления по испытаниям Пентагона.

    Самый дорогой корабль ВМС США – авианосец USS Gerald R. Ford, стоимостью 13,2 млрд долларов, столкнулся с рядом значительных проблем, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg и отчет управления по испытаниям Пентагона.

    Согласно оценкам экспертов, обнаруженные неполадки варьируются от серьезных до более привычных технических сложностей.

    Основные опасения касаются надежности ключевых систем авианосца: системы взлета и посадки самолетов, устойчивости к боевым повреждениям, а также работы лифтов для перевозки вооружения и боеприпасов. По словам представителей Пентагона, спустя девять лет после введения корабля в строй, у специалистов все еще недостаточно данных по результатам реальных испытаний, чтобы оценить «эксплуатационную пригодность» и «оперативную эффективность» кораблей класса Ford.

    Кроме того, неясно, насколько хорошо авианосец способен обнаруживать, отслеживать и перехватывать вражеские самолеты и ракеты. В марте на корабле, находящемся в Красном море и участвующем в операции против Ирана, произошел пожар. Представитель центрального штаба ВС Ирана Хатам аль-Анбия утверждал, что пожар был устроен американскими военными, чтобы избежать дальнейшего участия в боевых действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский авианосец «Джеральд Р. Форд» пропустил плановый ремонт и обязательную инспекцию в 2025 году.

    Экипажу судна понадобилось более 30 часов для полной ликвидации недавнего возгорания на борту.

    Греческие СМИ выдвинули версию об умышленном поджоге корабля самими моряками ради возвращения домой.

    27 марта 2026, 08:17 • Новости дня
    Стало известно об испытании в США гиперзвуковой ракеты Dark Eagle

    В США прошло испытание гиперзвуковой ракеты Dark Eagle на мысе Канаверал

    Стало известно об испытании в США гиперзвуковой ракеты Dark Eagle
    Tекст: Мария Иванова

    На мысе Канаверал во Флориде провели запуск ракеты, предположительно гиперзвуковой, оставившей в небе белый инверсионный след, сообщает местный портал Florida Today.

    Испытание неопознанной ракеты, вероятно гиперзвуковой, прошло на космодроме на мысе Канаверал во Флориде, передает РИА «Новости».

    Запуск в сторону Атлантического океана произошел в четверг примерно в 12.30 по местному времени, что соответствует 19.30 мск. На опубликованной фотографии заметен тонкий белый инверсионный след ракеты на фоне голубого неба.

    По данным портала Florida Today, никаких публичных комментариев по поводу пуска не прозвучало. Издание Orlando Sentinel уточняет, что ранее на этой неделе береговая охрана США и министерство внутренней безопасности ввели временные зоны запрета в воздушном и морском пространстве, аналогичные тем, которые применялись во время прошлых испытаний гиперзвуковых ракет с мыса Канаверал.

    Последний раз подобное испытание на мысе Канаверал проводилось в апреле 2025 года, когда там запустили дальнобойную гиперзвуковую ракету Dark Eagle. Как отмечает местная пресса, официальное название Dark Eagle армия США присвоила комплексу Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) всего несколько дней назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Пентагон намеревался развернуть первую оперативную батарею дальних гиперзвуковых ракет LRHW Dark Eagle.

    В мае 2025 года на мысе Канаверал провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты морского базирования с неядерной боевой частью.

    В декабре 2024 года американская армия и флот завершили на мысе Канаверал успешное испытание гиперзвуковой ракеты Long-Range Hypersonic Weapon.

    24 марта 2026, 14:37 • Новости дня
    Иран нанес новые удары по ряду городов Израиля

    КСИР Ирана нанес новые удары по Димоне, Эйлату и военным базам США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) применил высокоточные ракеты и беспилотники для поражения целей в Израиле и на американских военных объектах в регионе.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес новую серию ударов по ряду израильских городов. Согласно официальному заявлению пресс-службы КСИР, удары были частью 78-го этапа операции «Правдивое обещание – 4».

    Основные цели находились в городах Димона, Эйлат, на севере Тель-Авива, а также среди некоторых военных баз США на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС.

    Пресс-служба КСИР подчеркнула: «В ходе этой волны цели в Эйлате, Димоне и на севере Тель-Авива, а также некоторые базы террористической армии США в регионе были точно поражены высокоточными системами Emad и Ghadr с несколькими боеголовками и ударными беспилотниками».

    Ранее КСИР заявил о готовности атаковать армию Израиля в секторе Газа. Также иранские власти объявили об аресте в провинции Северный Хорасан группы лиц, действовавшей в интересах Израиля.

    А накануне Иран тоже атаковал базы вооруженных сил США в ОАЭ и Ираке, а также инфраструктуру ЦАХАЛ.


    24 марта 2026, 10:45 • Новости дня
    TWZ: Новая винтовка армии США получила название провального «оружия будущего»
    TWZ: Новая винтовка армии США получила название провального «оружия будущего»
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Облегченная версия новой штурмовой винтовки американской армии получила обозначение XM8, напоминающее о закрытом проекте футуристического оружия, сообщают американские СМИ.

    Командование подтвердило присвоение индекса XM8 карабину на базе винтовки M7, сообщает The War Zone.

    Примечательно, что ранее это название носил амбициозный проект модульного стрелкового комплекса, закрытый в 2005 году из-за технических проблем и высокой стоимости.

    Представитель Sig Sauer Джошуа Шумейкер заявил, что общая длина XM8 составляет чуть более 81 сантиметра, у M7 же длина составляла 94 сантиметра. По его словам, ствол укоротили с 33 до 28 сантиметров, а размер глушителя также уменьшили. Вес карабина без глушителя снизился до 3,3 килограмма против 3,8 у стандартной версии.

    Новая модель оснащена фиксированным прикладом, который солдаты предпочли складному варианту M7. Карабин также получил более мягкий затыльник и жесткое цевье для установки оптики. Разработка стала ответом на критику веса и эргономики базовой винтовки, принятой на вооружение в 2022 году.

    Напомним, армейское руководство США объявило о внедрении новой винтовки XM7 взамен M16 и M4 в 2022 году. Российские производители в 2025 году также представили новые образцы стрелкового оружия под патрон калибра 7,62 мм.

    25 марта 2026, 06:17 • Новости дня
    Марочко рассказал, что получат ВС России и ВСУ от освобождения Песчаного

    Марочко рассказал, что даёт ВС России и ВСУ освобождение Песчаного

    Tекст: Катерина Туманова

    Освобождение поседения Песчаное в Харьковской области позволяет российским военным создавать буферную зону, обеспечивая дополнительную безопасность приграничных территорий, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «После освобождения Дегтярного наши военнослужащие продолжили выполнять задачи специальной военной операции, а именно формировать буферную зону в данном районе. Сейчас с освобождением населенного пункта Песчаное буферная зона начала приобретать свои очертания», – сказал он ТАСС.

    Марочко сообщил, что военные, продвинувшись от Волчанских Хуторов до Песчаного, создают достаточно протяженную буферную зону в районе.

    При этом освобождение Песчаного стало неожиданностью для боевиков ВСУ и открыло новый участок фронта. На нем, по мнению Марочко, ВСУ получат новую  проблему, которая осложнит ситуацию для противника в зоне спецоперации.

    Напомним, российские войска 24 марта освободили Песчаное в Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за прошлую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в зоне СВО. В частности, освобождены Павловка и Федоровка Вторая в ДНР. А за день до этого освободили Александровку в ДНР.


    Эксперт: Путин дал старт строительству центра национальной гордости России
    Молдавия разрешила «Лукойлу» временно вернуться на топливный рынок
    Власти Севастополя объяснили ограничение ночной продажи алкоголя
    Заочно арестован бывший журналист «Коммерсанта» Соловьев
    Неопознанный дрон заметили над морской базой Франции под Тулоном
    Президент «Ростелекома»: Telegram умирает прямо вот сейчас
    Экс-замгубернатора Брянской области брал взятки крысиным ядом

    Россия теряет десятки миллиардов рублей в день от простоя портов на Балтике

    Из-за украинских ударов по портовой инфраструктуре России уже несколько дней остановлен экспорт 1,7–2 млн баррелей нефти в сутки. Если через порт в Новороссийске отгрузка нефти продолжается, то через Приморск и Усть-Лугу на Балтике – остановлена. Один день их простоя обходится России в несколько сотен миллионов долларов экспортной выручки, а потери за месяц исчисляются миллиардами долларов. Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Евросоюз финансовым шантажом пытается свергнуть власть в Венгрии

    Конфликт Венгрии и ЕС выходит на новый уровень: Будапешт после отказа поддержать помощь Украине остался без финансирования по линии военной программы SAFE. Такая практика не нова: ранее Венгрия уже теряла миллиарды из-за отказа принять мигрантов. Теперь же, по мнению экспертов, речь идет об «обратном подкупе» венгерских избирателей Евросоюзом – разблокировании выделенных средств только в случае нужного ЕС исхода выборов. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Унижения Зеленского продолжаются

      Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    • Иран потребовал от США невозможного

      В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации