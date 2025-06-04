Стартовала регистрация на первенство и чемпионат Московской области по гольфу

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает сайтФедерации гольфа Московской области, регистрация на Первенство и Чемпионат Московской области по гольфу уже открыта.

Первенство Московской области среди юниоров пройдет с 30 июня по 2 июля на поле Гольф&Яхт-клуба «Пестово» на берегу Пестовского водохранилища. Турнир является главным соревнованием региона среди молодых игроков и соберет сильнейших юных гольфистов.

Чемпионат Московской области состоится с 27 по 29 августа после летнего перерыва в Golf & Country Club Agalarov при поддержке компании «Лига Ставок». Поле для турнира спроектировал архитектор Кэл Олсен. К участию допускаются спортсмены 2012 года рождения и старше с гандикапом 18,0 и лучше.

Вице-президент Федерации гольфа МО Алексей Жарич отметил: «Первенство и Чемпионат Московской области – это не просто соревнования, а фундамент развития гольфа в регионе. Мы видим, как с каждым годом растет уровень подготовки игроков, усиливается конкуренция, расширяется география участников. Это говорит о том, что Подмосковье становится сильным центром притяжения для российского гольфа. Мы гордимся тем, что турниры проходят на лучших полях страны и благодарим всех партнеров и организаторов за поддержку. Уверен, в 2025 году нас ждут яркие матчи, новые имена и настоящие спортивные открытия».

На оба турнира приглашены спортсмены разного возраста и спортивного разряда. В заявленный список включены лидеры сборной Московской области, в том числе Алиса Молоканова, Александра и Снежанна Сивовы, Артем и Кирилл Дунаевы.

Программа включает тренировочный и два соревновательных дня.