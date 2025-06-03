«Единая Россия» внесла в Госдуму три законопроекта по защите жилья сирот

Tекст: Елизавета Шишкова

Три законопроекта, направленных на улучшение жилищных прав сирот, были внесены в Госдуму, сообщила в своем Telegram-канале вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Документы подготовила рабочая группа по обеспечению жильем детей-сирот, созданная по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Первый законопроект предусматривает расширение возможностей получения жилья с помощью жилищного сертификата. Предлагается учитывать доходы супругов сирот при расчете права на сертификат, что позволит большему числу выпускников получить поддержку.

Второй законопроект предполагает усиление защиты жилья, приобретенного за счет сертификата: на три года в Единый государственный реестр недвижимости будет вноситься отметка о невозможности продажи или других операций с этим жильем. Это обеспечит дополнительную защиту от мошеннических действий.

Третий законопроект направлен на защиту детей погибших участников СВО, которые являлись выпускниками сиротских учреждений и не успели получить жилье. Инициатива сохраняет право на получение жилья за их детьми.

Все инициативы получили поддержку профильных ведомств, фракций и региональных парламентов. Положительная динамика в решении проблем сирот уже отмечается: число не обеспеченных жильем сократилось на 2,7%, а расходы региональных бюджетов выросли на 27%.

Секретарь Генерального совета партии и соавтор законопроекта Владимир Якушев заявил: «Реализация наших законопроектов позволит расширить число граждан, получающих выплаты на приобретение жилья, а также защитит имущество сирот от посягательств третьих лиц, поскольку, к сожалению, не редки случаи применения различных схем, направленных на изъятие жилых помещений детей-сирот в пользу мошенников».