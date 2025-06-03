Российские туристы не пострадали при землетрясении в Турции

Tекст: Мария Иванова

Российские туристы, находящиеся в турецкой провинции Мугла, не пострадали при землетрясении, которое произошло ночью 3 июня, передает РИА «Новости». Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает, что сейчас в этом регионе могут отдыхать от 10 до 15 тыс. граждан России. По информации туроператоров, травм или других серьезных проблем среди туристов не зафиксировано.

По словам представителей компаний «Интурист», Coral Travel и PEGAS Touristik, ни одной жалобы или просьбы о досрочном возвращении в Россию от клиентов не поступало.

«В Мармарисе все вышли на улицу. Слабые толчки ощущались и в провинции Анталья: в некоторых домах от толчков мебель ходила ходуном. В данный момент разрушений нет, все работает в штатном режиме. Все соответствующие службы нашего офиса в Анталии на связи с туристами. Просим наших гостей соблюдать спокойствие», – заявили в «Интуристе».

Очаг землетрясения находился на глубине 67 километров, а эпицентр располагался недалеко от Мармариса. По данным турецких властей, в результате происшествия погибла гражданка Турции из-за панической атаки, еще 69 человек получили травмы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае землетрясение магнитудой три у побережья Крита напугало туристов на курортах Турции.

Между тем во вторник во время эвакуации из-за этого землетрясения из тюрьмы «Малир» в Карачи сбежали 216 заключенных.