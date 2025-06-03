Национализм на Украине, в Прибалтике, да и в других бывших советских республиках, как и русофобия, процветающая столько лет внутри России, является закономерным итогом нашего общества, пытающегося сгладить углы и со всеми быть добрым.7 комментариев
Российские туристы не пострадали при землетрясении в Турции
Российские туристы, отдыхающие в турецкой провинции Мугла, не пострадали после ночного землетрясения, несмотря на ощутимые подземные толчки в районе Мармариса.
Российские туристы, находящиеся в турецкой провинции Мугла, не пострадали при землетрясении, которое произошло ночью 3 июня, передает РИА «Новости». Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает, что сейчас в этом регионе могут отдыхать от 10 до 15 тыс. граждан России. По информации туроператоров, травм или других серьезных проблем среди туристов не зафиксировано.
По словам представителей компаний «Интурист», Coral Travel и PEGAS Touristik, ни одной жалобы или просьбы о досрочном возвращении в Россию от клиентов не поступало.
«В Мармарисе все вышли на улицу. Слабые толчки ощущались и в провинции Анталья: в некоторых домах от толчков мебель ходила ходуном. В данный момент разрушений нет, все работает в штатном режиме. Все соответствующие службы нашего офиса в Анталии на связи с туристами. Просим наших гостей соблюдать спокойствие», – заявили в «Интуристе».
Очаг землетрясения находился на глубине 67 километров, а эпицентр располагался недалеко от Мармариса. По данным турецких властей, в результате происшествия погибла гражданка Турции из-за панической атаки, еще 69 человек получили травмы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае землетрясение магнитудой три у побережья Крита напугало туристов на курортах Турции.
Между тем во вторник во время эвакуации из-за этого землетрясения из тюрьмы «Малир» в Карачи сбежали 216 заключенных.