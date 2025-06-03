Во время землетрясения из тюрьмы в Карачи бежали более 200 заключенных

Tекст: Дмитрий Зубарев

Более 200 заключенных совершили массовый побег из тюрьмы «Малир» в Карачи во время землетрясения, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Geo News.

Побег произошел вечером в понедельник, когда заключенных вывели на улицу в связи с подземными толчками магнитудой 3. За сутки до этого в районе Карачи произошло десять землетрясений магнитудой от 2,4 до 3,2, что вызвало массовую эвакуацию зданий.

Суперинтендант тюрьмы Аршад Шах сообщил: «По меньшей мере 216 заключенных бежали из тюрьмы «Малир» в Карачи во время эвакуации из тюремных блоков, связанной с землетрясением». Он рассказал, что заключенные из 4-го и 5-го блоков, оказавшись за пределами камер, сумели взломать ворота и скрыться. Ранее поступали сообщения о разрушении стены, но подтвердился именно взлом ворот.

К утру вторника удалось задержать 80 беглецов, поиски остальных продолжаются. Министр внутренних дел провинции Синд Зия-уль-Хасан Ланджар назвал случившееся одним из крупнейших побегов в истории страны. Все беглецы идентифицированы, вокруг их возможных мест пребывания организованы засады, а по факту инцидента начато расследование.

По информации телеканала, во время хаоса погиб один заключенный, а также ранены четыре сотрудника силовых структур, обеспечивавших охрану. Захваченный вновь заключенный рассказал, что паника, вызванная подземными толчками, спровоцировала толпу на взлом ворот и побег. Власти пообещали принять строгие дисциплинарные меры к виновным в происшествии сотрудникам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в психиатрической клинике для преступников в Германии произошел бунт. Более 130 заключенных в апреле совершили побег из тюрьмы в Чаде. Группа заключенных в октябре сбежала из исправительной колонии в Липецкой области.