Следователи завершили расследование дела экс-замглавы Севастополя Горлова

Tекст: Дмитрий Зубарев

Следствие по делу бывшего исполняющего обязанности замгубернатора Севастополя Евгения Горлова завершено, передает ТАСС. Ему предъявлено обвинение в окончательной редакции по факту получения взятки в особо крупном размере – шести млн рублей. Деньги, по данным следствия, он требовал у представителя компании «Севастопольгаз», которая была передана в госсобственность региона.

Адвокат Горлова Александр Карабанов отметил, что фигуранты дела и их защита ознакомились с материалами расследования. Вся документация направлена в Генеральную прокуратуру России для утверждения обвинительного заключения.

«Следователи объявили нам с доверителем об окончании следственных действий и завершении расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Мы уже ознакомились с материалами дела, которое направлено для утверждения обвинительного заключения в Генеральную прокуратуру России», – сообщил адвокат.

Если обвинительное заключение будет утверждено, материалы направят в Севастополь для рассмотрения дела по существу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший исполняющий обязанности замгубернатора Севастополя Евгений Горлов был задержан при получении взятки. Он требовал 6 млн рублей ежемесячно от представителя ПАО «Севастопольгаз» за покровительство и содействие.