Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.2 комментария
Иран открыл воздушное пространство над двумя частями страны
Иран разрешил осуществление международных авиарейсов над центральной и частично – над западной областями страны, сообщил представитель министерства дорог и городского развития исламской республики Маджид Ахван.
В соответствии с решением координационного комитета Организации гражданской авиации, которое принималось из соображений безопасности, воздушное пространство центральных и части западных территорий страны в данный момент открыто лишь для международных и транзитных рейсов. При этом восточная часть страны используется и для внутренних, и для международных и транзитных рейсов, отмечает ТАСС.
Напомним, накануне Росавиация сняла запрет на полеты над Ираком и Ираном.
Ранее авиакомпания Red Wings сообщила о старте рейсов в Израиль из Москвы, Сочи, Петербурга и Минеральных Вод.