Иран открыл воздушное пространство над двумя частями страны

Tекст: Мария Иванова

В соответствии с решением координационного комитета Организации гражданской авиации, которое принималось из соображений безопасности, воздушное пространство центральных и части западных территорий страны в данный момент открыто лишь для международных и транзитных рейсов. При этом восточная часть страны используется и для внутренних, и для международных и транзитных рейсов, отмечает ТАСС.

Напомним, накануне Росавиация сняла запрет на полеты над Ираком и Ираном.

Ранее авиакомпания Red Wings сообщила о старте рейсов в Израиль из Москвы, Сочи, Петербурга и Минеральных Вод.