Путин: Молодежь и есть Россия

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин заявил, что молодые люди не просто проживают в стране, а являются самой Россией, передает РИА «Новости».

«Молодые люди и есть наша страна. Они ее создают, укрепляют. Мы вместе дышим одним воздухом, вместе думаем о будущем нашей страны. И вместе работаем для ее будущего», – заявил Путин.

Ранее президент России отметил, что всегда мечтал о воспитании молодежи настоящими героями, проявляющими себя в сложных ситуациях.

Президент России подчеркнул значимость участия героев СВО в воспитании молодежи и необходимость формирования для подрастающего поколения достойных ориентиров.