Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.2 комментария
Путин: Молодежь и есть Россия
Молодые люди не просто проживают в стране, а являются самой Россией, заявил президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин заявил, что молодые люди не просто проживают в стране, а являются самой Россией, передает РИА «Новости».
«Молодые люди и есть наша страна. Они ее создают, укрепляют. Мы вместе дышим одним воздухом, вместе думаем о будущем нашей страны. И вместе работаем для ее будущего», – заявил Путин.
Ранее президент России отметил, что всегда мечтал о воспитании молодежи настоящими героями, проявляющими себя в сложных ситуациях.
Президент России подчеркнул значимость участия героев СВО в воспитании молодежи и необходимость формирования для подрастающего поколения достойных ориентиров.