Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.2 комментария
Путин заявил об активном освоении Арктики ради будущего России
Путин заявил об активном освоении Арктики для стратегического развития России
Освоение Арктики становится приоритетным стратегическим направлением для развития страны на ближайшие годы, заявил президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин заявил о начале активной работы по освоению Арктики, передает РИА «Новости».
«Теперь очевидно, что будущее России, в том числе, а может быть и в большем же смысле, за Арктикой, за освоением Арктики, которую мы активно начинаем осваивать», – заявил Путин.
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии молодежных центров в шести регионах в режиме видеоконференции.
Президент Путин отметил особую роль Ямала как региона, способствующего развитию страны.