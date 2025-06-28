Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.2 комментария
Путин назвал Ямал важной точкой развития страны
Президент России Владимир Путин отметил особую роль Ямала как региона, способствующего развитию страны и обсуждал перспективы освоения Арктики.
Президент общался с активисткой Полиной Черемных по видеосвязи, открывая арт-резиденцию «Сова», передает ТАСС.
«Ямал – это одна из точек роста развития, это видно. Надеюсь, это видно и у вас». По его словам, будущее страны связано с освоением Арктики», – подчеркнул Путин.
Вместе с тем президент отметил, что для успешного освоения арктических территорий важно уделять внимание качеству жизни населения. Путин подчеркнул, что забота о людях должна быть в центре внимания при реализации крупных региональных проектов.
В субботу президент по видеосвязи принял участие в открытии новых молодежных центров в регионах, среди которых Ямало-Ненецкий автономный округ.