Путин принял участие в открытии новых молодежных центров

Tекст: Александра Юдина

В регионах России открыли шесть новых молодежных центров. Среди них Хабаровский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Архангельская область, Дагестан, Карачаево-Черкессия и Херсонская область, передает РИА «Новости».

Центры предназначены для работы с юными творцами, молодежью исторических регионов, малых городов, сельских территорий, участниками «Движения первых» и студенческих отрядов. Также здесь окажут помощь молодежи, нуждающейся в психологической поддержке.

«В Херсонской области – и это, конечно, важное, знаковое событие – начинает работу резиденция арт-кластера «Таврида» с символичным названием «Счастливцево», – отметил президент.

Новый центр представляет собой комплекс из жилых и творческих корпусов, мастерских и столовой, расположенных на площади 18,5 гектара.

В Хабаровске открыли двухэтажный культурно-досуговый центр с различными тематическими пространствами, интерактивным музеем и кинотеатром.

В Новом Уренгое (ЯНАО) открылась арт-резиденция «Сова» с мастерскими, театральным и хореографическими залами, медиастудией и студией звукозаписи. В Архангельске заработал штаб молодежных трудовых отрядов с фотостудией, музейным пространством и гостиницей.

В селе Хучни в Дагестане прошла церемония открытия многофункционального молодежного центра, где разместились добровольческий ресурсный центр и актовый зал.

В поселке Кавказский Карачаево-Черкесии заработал центр «Новые перспективы» с актовым, спортивным и читальным залами, а также творческими студиями и пространством «Движения первых».

На встрече особое внимание уделили фестивалям «День молодежи». Омск и Пермь стали главными площадками благодаря победе в конкурсе «Время молодых», который ежегодно проводит федеральное агентство по делам молодежи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин, выступая на открытии молодежных комплексов в регионах, заявил, что Россия представляет собой страну безграничных возможностей.