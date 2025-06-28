В Германии объяснили нацистскую риторику Мерца безнаказанностью

Tекст: Александра Юдина

Дитер Дем, бывший депутат от Левой партии, сообщил, что чувство безнаказанности и высокомерие Мерца не позволили ему осознать, что слова о «грязной работе», сказанные в отношении ударов Израиля по Ирану, ранее использовались представителями нацистской Германии, передает РИА «Новости».

Мерц заявлял, что «это грязная работа, которую Израиль делает за всех нас». Эти слова вызвали осуждение со стороны представителей различных немецких партий. Более 20 политиков и общественных деятелей, включая самого Дема, подписали заявление в прокуратуру против Мерца.

Сара Вагенкнехт подчеркнула, что такими высказываниями Мерц показывает свое истинное лицо, а использование подобных выражений канцлером ФРГ является вопиющим проступком и легитимизацией агрессивной войны. Мария Захарова назвала слова Мерца самой страшной фразой, сказанной о конфликте между Израилем и Ираном.

Дем пояснил, что приукрашивание деятельности авиации Израиля выражением «грязная работа за нас» нарушает уголовный кодекс Германии и свидетельствует о высокомерии правящей элиты, допускающей нацистскую лексику на фоне бессилия оппозиции в бундестаге. Он добавил, что такие слова ранее использовались нацистами в отношении массовых убийств, например, в Бабьем Яру.

Кроме того, Дем отметил, что если бы подобные формулировки использовали критики правительства, против них бы начались судебные преследования, в то время как Мерца и Писториуса поддерживают большинство СМИ и институтов. Он также сообщил, что иск против Мерца вызвал широкий общественный резонанс и успех иска будет зависеть от давления общества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, группа известных политиков и представителей культуры ФРГ обратилась в прокуратуру, требуя расследовать «нацистское» заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о действиях Израиля в Иране.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о конфликте на Ближнем Востоке самой страшной фразой, которую она когда-либо слышала.

Канцлер Германии ранее выразил сомнения в способности России выступать посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.