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    Андрей Полонский Андрей Полонский Ирано-израильская война была похожа на кино, но финальных титров ещё нет

    Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.

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    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

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    Василий Авченко Василий Авченко Горячий Ледовитый

    27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.

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    28 июня 2025, 12:32 • Новости дня

    В Германии объяснили нацистскую риторику Мерца безнаказанностью

    Tекст: Александра Юдина

    Высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца о действиях Израиля против Ирана вызвали волну критики среди немецких политиков и общественных деятелей, а формулировка «грязная работа» была сопоставлена с риторикой нацистской Германии.

    Дитер Дем, бывший депутат от Левой партии, сообщил, что чувство безнаказанности и высокомерие Мерца не позволили ему осознать, что слова о «грязной работе», сказанные в отношении ударов Израиля по Ирану, ранее использовались представителями нацистской Германии, передает РИА «Новости».

    Мерц заявлял, что «это грязная работа, которую Израиль делает за всех нас». Эти слова вызвали осуждение со стороны представителей различных немецких партий. Более 20 политиков и общественных деятелей, включая самого Дема, подписали заявление в прокуратуру против Мерца.

    Сара Вагенкнехт подчеркнула, что такими высказываниями Мерц показывает свое истинное лицо, а использование подобных выражений канцлером ФРГ является вопиющим проступком и легитимизацией агрессивной войны. Мария Захарова назвала слова Мерца самой страшной фразой, сказанной о конфликте между Израилем и Ираном.

    Дем пояснил, что приукрашивание деятельности авиации Израиля выражением «грязная работа за нас» нарушает уголовный кодекс Германии и свидетельствует о высокомерии правящей элиты, допускающей нацистскую лексику на фоне бессилия оппозиции в бундестаге. Он добавил, что такие слова ранее использовались нацистами в отношении массовых убийств, например, в Бабьем Яру.

    Кроме того, Дем отметил, что если бы подобные формулировки использовали критики правительства, против них бы начались судебные преследования, в то время как Мерца и Писториуса поддерживают большинство СМИ и институтов. Он также сообщил, что иск против Мерца вызвал широкий общественный резонанс и успех иска будет зависеть от давления общества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа известных политиков и представителей культуры ФРГ обратилась в прокуратуру, требуя расследовать «нацистское» заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о действиях Израиля в Иране.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о конфликте на Ближнем Востоке самой страшной фразой, которую она когда-либо слышала.

    Канцлер Германии ранее выразил сомнения в способности России выступать посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.

    27 июня 2025, 15:07 • Новости дня
    Посол Германии ушел из МИД России пить кофе и искать переводчика
    Посол Германии ушел из МИД России пить кофе и искать переводчика
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава германской дипмиссии в Москве Александер Ламбсдорф временно вышел из здания МИД России, объяснив это необходимостью попить кофе.

    Ламбсдорф, ранее вызванный в МИД России, временно покинул здание министерства, передает ТАСС. «Посол Германии покинул МИД. Временно. Пошел искать переводчика», – сообщило агентство со ссылкой на источник.

    Дипломат пообещал вернуться примерно через час, объяснив свой уход так: «Я вернусь примерно через час, у меня будет встреча в МИД. А сейчас я пойду пить кофе». Посол отметил, что готов прокомментировать итоги общения с российским министерством только после возвращения на встречу.

    Ранее сообщалось, что в пятницу в Министерстве иностранных дел России пройдут переговоры с послом Германии Александером Ламбсдорфом относительно ответных мер за действия в отношении журналистов.

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    27 июня 2025, 15:54 • Новости дня
    Захарова объяснила неосведомленность Мерца о вызове посла ФРГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, который сообщил, что ему неизвестны причины вызова посла ФРГ Александера Ламбсдорфа в российское министерство иностранных дел.

    Захарова в своем Telegram-канале отметила, что за сутки до этого было официально объявлено о причинах вызова – это третирование российских журналистов в Германии и ответные меры со стороны России.

    По словам Захаровой, посол Германии в Москве не владеет русским языком и обратился за помощью переводчика при посещении российского МИД. Она предположила, что немецкие дипломаты не смогли донести до канцлера Мерца информацию, так как не перевели ее на немецкий язык.

    «Сутки назад было заявлено, что причина вызова – третирование в ФРГ российских журналистов и ответные меры российской стороны. Но, учитывая, что, как выяснилось, посол ФРГ русским не владеет и пошел за переводчиком, то и своему канцлеру немецкие дипломаты вчерашнюю информацию, видимо, не перевели», – написала дипломат.

    Напомним, посол Германии ушел из МИД России пить кофе и искать переводчика.

    Ранее сообщалось, что в пятницу в Министерстве иностранных дел России пройдут переговоры с послом Германии Александером Ламбсдорфом относительно ответных мер за действия в отношении журналистов.

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    27 июня 2025, 20:20 • Видео
    У Трампа отнимают победу в Иране

    Несмотря на заявления властей США, многие не верят, что удары Пентагона по Ирану имели смысл и привели к успеху. Это вызвало у Дональда Трампа истерику. Чем больше он шумит, тем меньше похож на победителя.

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    28 июня 2025, 01:55 • Новости дня
    Трамп назвал слова Путина приятными
    Трамп назвал слова Путина приятными
    @ Ppe/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сделал «ряд очень приятных заявлений», сказал глава американского государства Дональд Трамп.

    «Владимир Путин сделал ряд очень приятных заявлений сегодня. Смотрите, он уважает нашу страну снова», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По версии Трампа, Путин якобы «не уважал» США «год назад», когда страну возглавлял Джо Байден. Трамп добавил, что китайский и северокорейский лидеры Си Цзиньпин и Ким Чен Ын «тоже уважают» США, передает ТАСС.

    Путин заявлял, что Москва признательна Трампу за усилия по урегулированию на Украине и на Ближнем Востоке. Путин указал, что Трамп, по его мнению, «искренне стремится» добиться мира на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин допустил возможность личной встречи с президентом США. Трамп говорил о намерении обсудить с Путиным завершение конфликта на Украине. Трамп также отмечал, что хочет заключить сделку с российской стороной.

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    27 июня 2025, 14:19 • Новости дня
    Премьер Бельгии предрек Мерцу роль «нового папочки ЕС»

    Politico: Премьер Бельгии предрек Мерцу роль «нового папочки ЕС»

    Премьер Бельгии предрек Мерцу роль «нового папочки ЕС»
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выразил мнение о перспективах канцлера Германии Фридриха Мерца занять ведущую роль в Евросоюзе, отметив его амбиции в сфере обороны.

    Барт де Вевер считает, что Мерц в будущем может стать «новым папочкой» Евросоюза, пишет Politico, передает РИА «Новости».

    В публикации уточняется, что де Вевер отмечал амбициозность Мерца в вопросах, связанных с обороной Европы.

    «В будущем у ЕС может появиться новый папочка в лице лидера Германии Мерца», – приводит издание слова политика.

    Напомним, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в ходе саммита в Гааге назвал президента США Дональда Трампа «папочкой». После этого в официальном аккаунте Белого дома появилось видео с прибытием Трампа в Гаагу под популярную песню Daddy's home.

    Позже Рютте заявил, что не называл Трампа «папочкой».

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    27 июня 2025, 22:15 • Новости дня
    Трамп заявил, что спас Хаменеи от унизительной смерти

    Трамп заявил о спасении им аятоллы Хаменеи от унизительной смерти

    Трамп заявил, что спас Хаменеи от унизительной смерти
    @ Jacquelyn Martin/AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что лично спас верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи от «очень страшной и унизительной смерти».

    Трамп заявил, что Иран оказался «опустошен», а «три зловещих ядерных объекта были уничтожены». «Я точно знал, где он укрылся, и не позволил Израилю или Вооруженным силам США, безусловно, величайшим и сильнейшим в мире, прервать его жизнь», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    Трамп считает, что «спас» Хаменеи «от очень страшной и унизительной смерти». Он также добавил, что по его прямому приказу Израиль отменил запланированный крупный воздушный удар по иранской столице, который мог стать «финальным нокаутом» в конфликте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хаменеи поздравил иранцев с успехом в противостоянии с Израилем и назвал произошедшее победой над «сионистским режимом». Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее грозил лидеру Ирана судьбой Саддама Хусейна, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что допускает попытку ликвидировать Хаменеи. Агентство Reuters писало, что Трамп наложил вето на израильский план по убийству верховного лидера Ирана.

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    27 июня 2025, 15:37 • Новости дня
    В МИД объяснили бегство посла Германии из министерства

    Посол Германии не понял разговор в МИД из-за плохого русского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф столкнулся с трудностями восприятия речи из-за недостаточного знания языка во время встречи в российском МИД и спешно покинул здание.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. «Русским владеет настолько плохо, что не понял, о чем говорят», – приводит агентство слова собеседника.

    Напомним, посол Германии ушел из МИД России пить кофе и искать переводчика.

    Ранее сообщалось, что в пятницу в Министерстве иностранных дел России пройдут переговоры с послом Германии Александером Ламбсдорфом относительно ответных мер за действия в отношении журналистов.

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    27 июня 2025, 15:45 • Новости дня
    Посол Германии вернулся в здание МИД России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф вновь прибыл в здание МИД России.

    Дипломат ранее находился в министерстве примерно 10 минут, после чего покинул здание примерно на 40 минут, передает ТАСС.

    Ламбсдорф рассказал, что ранее предполагалось проведение встречи на английском языке, однако позже ему сообщили о необходимости общения на русском. «Сейчас присутствует наш переводчик, и мы рады встретиться», – отметил он.

    В МИД России сообщили о намерении объявить послу Германии об ответных мерах Москвы в связи с преследованием российских журналистов на территории Германии.

    Ранее сообщалось, что посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф столкнулся с трудностями восприятия речи из-за недостаточного знания языка во время встречи в российском МИД и спешно покинул здание.

    Напомним, посол Германии ушел из МИД России пить кофе и искать переводчика.

    В пятницу в Министерстве иностранных дел России пройдут переговоры с послом Германии Александером Ламбсдорфом относительно ответных мер за действия в отношении журналистов.

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    27 июня 2025, 14:56 • Новости дня
    Reuters сообщило о планах ФРГ изменить закон для «Северного потока – 2»

    Tекст: Александра Юдина

    Правительство Германии рассматривает возможность изменения закона о внешней торговле для предотвращения возможной покупки компании-оператора газопровода «Северный поток – 2», пишет Reuters.

    Агентство отмечает, что такие шаги обсуждаются с целью исключить перспективу эксплуатации трубопровода в будущем, передает РИА «Новости».

    Немецкие власти стремятся заблокировать возобновление работы газопровода. При этом издание подчеркивает, что в настоящее время вопрос собственности на трубопроводы рассматривается судом в швейцарском кантоне Цуг, что не предоставляет ФРГ правовых оснований для остановки возможной сделки по продаже оператора.

    Напомним, в ходе проверки фонда, поддерживавшего строительство «Северного потока», власти Германии не выявили каких-либо преступлений или финансовых нарушений.

    Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что поставки российского газа по «Северному потоку» и «Северному потоку – 2» могут стать основой для возобновления переговоров по Украине и способствовать стабилизации экономики Германии.

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    27 июня 2025, 15:30 • Новости дня
    Наемнику из Германии Лихсу вынесли приговор

    Суд ДНР заочно приговорил наемника Лихса к 14 годам колони

    Tекст: Денис Тельманов

    Филипп Лихс, объявленный в международный розыск, обвинен в участии в боевых действиях против ВС России и признан виновным.

    Приговор гражданину Германии Филиппу Лихсу заочно вынес Верховный суд ДНР, передает РИА «Новости». Следственный комитет России сообщил, что доказательства его вины признаны достаточными для назначения наказания.

    Лихса признали виновным в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте по статье 359 УК РФ и приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

    По информации Генпрокуратуры, Лихс с апреля 2022 года находился на Украине, где занимался доставкой амуниции, медикаментов и предметов первой необходимости для ВСУ. В сентябре 2023 года он вступил в ряды «Интернационального легиона», прошел военную подготовку, получил оружие и участвовал в боях против ВС России.

    Уже через восемь дней после вступления в легион Лихс самовольно покинул подразделение и был объявлен на Украине в розыск. Договорные выплаты он не получил. Также сообщалось о взаимодействии Лихса с центром приема украинских беженцев в польском селе Медыка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет завершил расследование 59 дел против иностранных наемников, участвовавших в боях на стороне ВСУ, и вынес 27 приговоров, включая заочные. Верховный суд ДНР приговорил гражданина США Троя Оффенбекера к 14 годам колонии за участие в боях на стороне ВСУ.

    Гражданин Литвы Римас Армайтис был осужден в России на 13 с половиной лет тюрьмы за службу в признанном террористическим полку на Украине. Бельгийский наемник Мартин Жак, воевавший на стороне Киева, получил 14 лет колонии строгого режима и объявлен в международный розыск.

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    27 июня 2025, 23:25 • Новости дня
    Германия подняла в небо истребители из-за российского Ил-20М над Балтикой

    Tекст: Антон Антонов

    В Германии два истребителя Eurofighter были подняты в небо из-за российского самолета Ил-20М, который летел над Балтийским морем, пишет Bild.

    Источники Bild заявили, что в пятницу утром радары НАТО засекли российский Ил-20М. Самолет вылетел из Калининграда и двигался якобы с выключенными транспондерами, не выходя на радиосвязь, передает ТАСС.

    С авиабазы в Лаге были подняты два истребителя Eurofighter. Они установили визуальный контакт с Ил-20М в 100 км от побережья Германии. Как пишет Bild, самолет не развернулся при приближении истребителей и продолжил курс на запад. Примерно в 40 км от острова Узедом Ил-20М сменил направление и ушел на север, не нарушив воздушное пространство Германии, сообщает Bild.

    Издание также указывает, что это девятый случай в 2025 году, когда истребители НАТО поднимаются по тревоге из-за российских самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Польша заявила о «перехвате» российского Ил-20 над Балтикой. Минобороны России регулярно подчеркивает, что все полеты российских военных летательных аппаратов осуществляются строго в рамках международных норм использования воздушного пространства.

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    27 июня 2025, 13:22 • Новости дня
    Посол Германии вызван в МИД из-за преследования журналистов

    Tекст: Александра Юдина

    В пятницу в Министерстве иностранных дел России пройдут переговоры с послом Германии Александером Ламбсдорфом относительно ответных мер за действия в отношении журналистов.

    В российском МИД сообщили, что немецкий посол Александер Ламбсдорф вызван в ведомство в пятницу, передает ТАСС.

    Представители министерства уточнили, что ему объявят об ответных мерах, связанных с преследованием представителей российских СМИ в Германии.

    В МИД отметили, что подобные действия станут реакцией на ограничения, которые были введены в отношении российских журналистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России рассматривает меры против немецких журналистов из-за преследования главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова.

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    27 июня 2025, 14:38 • Новости дня
    Иранский ученый-ядерщик погиб после атак Израиля

    Ученый-ядерщик Солейман Солеймани погиб во время израильских ударов по Ирану

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате израильских атак скончался иранский специалист по атомной энергетике Солейман Солеймани, который окончил химфакультет местного технологического университета.

    О гибели иранского ученого-атомщика Солеймана Солеймани в ходе атак Израиля на Иран сообщило агентство Tasnim, передает ТАСС.

    Солеймани являлся выпускником химического факультета Научно-технологического университета исламской республики.

    Иранские СМИ ранее отмечали, что в результате ударов Израиля с 13 по 24 июня погибли не менее девяти специалистов в области ядерной физики. Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня. Менее чем через сутки Тегеран нанес ответный удар.

    Спустя девять дней к конфликту подключились США, которые атаковали три ядерных объекта на территории Ирана. В ответ вечером 23 июня иранские военные нанесли ракетный удар по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре, однако власти США заявили об отсутствии жертв и значительного ущерба. После этого, по словам Дональда Трампа, Израиль и Иран согласились прекратить огонь, и перемирие вступило в силу 24 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет стражей конституции Ирана одобрил решение приостановить взаимодействие с МАГАТЭ после рассмотрения инициативы, поддержанной парламентом.

    В результате военной операции Израиля на территории Ирана погибло 627 человек, а число пострадавших превысило 4870.

    Иранский ученый-атомщик Мохаммад Реза Садики погиб в ходе израильской атаки, произошедшей до объявления перемирия между Израилем и Ираном.

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    27 июня 2025, 14:34 • Новости дня
    Лукашенко поддержал Иран в противостоянии на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе заявил президенту Ирана Масуду Пезешкиану, что «в вашем сопротивлении вы не в одиночестве».

    Он подчеркнул, что удары по иранским ядерным объектам, находящимся под контролем МАГАТЭ, опасно нарушают международное право и положения Женевских конвенций 1949 года, передает ТАСС.

    Такое заявление Лукашенко сделал в ответ на видеообращение Пезешкиана, который поблагодарил страны, осудившие «вопиющую агрессию» против Ирана. Президент Ирана отметил, что саммит ЕАЭС является площадкой для демонстрации коллективной позиции государств, решительно осуждающих такие действия и связанные с ними угрозы.

    Пезешкиан также призвал отвергнуть «политику умиротворения» по отношению к Израилю, заявив, что эта страна нарушает права человека.

    Ранее Пезешкиан заявил о колоссальном ущербе режиму нераспространения ядерного оружия.

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    28 июня 2025, 07:38 • Новости дня
    Стало известно о работе строительных бригад в районе ядерного объекта в Фордо

    Tекст: Антон Антонов

    На месте авиаудара США по ядерному объекту Ирана в Фордо замечены строительные машины, занятые восстановлением поврежденной территории, свидетельствуют спутниковые снимки компании Maxar.

    Строительные бригады на экскаваторах и бульдозерах работают на территории объекта. Работа ведется «около кратеров и трещин в земле над ядерным объектом», передает ТАСС со ссылкой на New York Post.

    Также на спутниковых снимках видно восстановление подъездных дорог к объекту и грунтовой дороги, ведущей к лаборатории. Издание отмечает, что восстановительные работы проводятся через «пять дней после того, как США сбросили на подземную крепость противобункерные бомбы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ выразили сомнения в полном уничтожении ядерных объектов Ирана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что инфраструктура на объекте Фордо лишь незначительно пострадала после атак США. По заявлению властей США  американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам нанесен «монументальный» ущерб.

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    28 июня 2025, 09:14 • Новости дня
    Press TV: Иран проводит похороны погибших в конфликте с Израилем

    В Иране начались похороны погибших военных, ученых и гражданских

    Tекст: Мария Иванова

    В Иране началась церемония прощания с жертвами 12-дневного конфликта, включая командиров армии и ученых-ядерщиков, на ней присутствует президент страны Масуд Пезешкиан .

    В Иране проходят похороны погибших в ходе недавнего 12-дневного конфликта с Израилем, сообщает Press TV. В церемонии принимает участие президент страны Масуд Пезешкиан, на кадрах телеканала видно, что он присутствует среди собравшихся.

    Согласно публикации, на кладбищах прощаются более чем с 60 иранцами, среди которых есть высокопоставленные военные и ученые-ядерщики. Все они стали жертвами израильских атак, направленных против Ирана в середине июня, передает РИА «Новости».

    Telegram-канал Press TV цитирует сообщение: «Проходят похороны более 60 иранцев, включая высших военных командиров и ученых-ядерщиков, погибших во время израильской агрессии против страны».

    По данным официального представителя министерства здравоохранения Ирана Хосейна Керманпура, число погибших в результате атак Израиля достигло 627, еще 4870 человек получили ранения. Израиль начал военную операцию ночью 13 июня, обвинив Иран в тайной разработке военной ядерной программы. Целями ударов стали ядерные объекты, руководящий состав армии, ведущие физики-ядерщики и авиабазы.

    В ответ на обвинения Тегеран выступил с серией ответных атак. В течение 12 дней стороны наносили удары друг другу. К конфликту присоединились США, 22 июня совершив разовую атаку по ядерным объектам Ирана. В ответ вечером 23 июня иранские военные нанесли удар ракетами по американской базе Эль-Удейд в Катаре, при этом власти Ирана подчеркнули, что не стремятся к дальнейшей эскалации.

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что после ответного удара Иран «выпустил пар», и теперь возможно добиться мира на Ближнем Востоке. Он сообщил, что между Израилем и Ираном достигнута договоренность о перемирии, которое в течение суток должно привести к официальному окончанию 12-дневной войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала военной операции Израиля на территории Ирана погибло 627 человек. Число пострадавших превысило 4870.

    Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что лично спас верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи от «очень страшной и унизительной смерти».

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    Как Москва освобождала Молдавию от румынской оккупации

    28 июня исполняется 85 лет с момента присоединения Бессарабии и Северной Буковины к Советскому Союзу. В нынешней Молдавии о тех событиях предпочитают не вспоминать, зато в России их считают серьезным решением территориального вопроса, которое сыграло важную роль на пути к современной молдавской государственности. Подробности

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    Финляндия возродила рабство на клубничных плантациях

    В Финляндии разорилась компания Arctic International, специализирующаяся на сборе и переработке ягод – заявление о банкротстве подано в суд. Ей принадлежала крупнейшая в стране клубничная ферма. За падением Arctic International скрывается драматическая история лжи и лицемерия: типичными для ЕС обещаниями процветания и терпимости прикрывались расизм и настоящее рабство. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • У Трампа отнимают победу в Иране

      Несмотря на заявления властей США, многие не верят, что удары Пентагона по Ирану имели смысл и привели к успеху. Это вызвало у Дональда Трампа истерику. Чем больше он шумит, тем меньше похож на победителя.

    • Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

      Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

    • В НАТО понизили Украину

      В Гааге прошел очередной саммит НАТО, на который из вежливости был приглашен Владимир Зеленский, в итоге напросившийся на рандеву с Дональдом Трампом. Итоги разнонаправленные: Украину они не порадуют, но и Россию тоже.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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