Немецкие политики обратились в прокуратуру из-за «нацистских» слов Мерца об Иране

BZ: Политики в ФРГ обвинили Мерца в использовании лексики, схожей с нацистской

Tекст: Вера Басилая

Заявления поступили от порядка 20 немецких политиков, музыкантов и публицистов, передает Berliner Zeitung.

Поводом стала фраза, произнесенная Мерцем на встрече G7 в Канаде, когда он, говоря о конфликте на Ближнем Востоке, заявил: «Это грязная работа, которую делает Израиль, для всех нас». Политики в Германии сочли такие слова бесчеловечными и сравнили их с риторикой, присущей нацистам.

В жалобе, переданной в федеральную и берлинскую прокуратуру, Мерца обвиняют в нарушении принципов мирного сосуществования и использовании языка, похожего на лексикон нацистской Германии.

В качестве аргумента авторы заявления привели историческую аналогию, отметив, что в начале 1942 года оберштурмфюрер СС Август Хефнер оправдывал массовые убийства евреев в Бабьем Яру схожими словами о «грязной работе».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о конфликте на Ближнем Востоке самой страшной фразой, которую она когда-либо слышала.

Канцлер Германии ранее выразил сомнения в способности России выступать посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.