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Немецкие политики обратились в прокуратуру из-за «нацистских» слов Мерца об Иране
BZ: Политики в ФРГ обвинили Мерца в использовании лексики, схожей с нацистской
Группа известных политиков и представителей культуры ФРГ обратилась в прокуратуру, требуя расследовать «нацистское» заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о действиях Израиля в Иране, сообщила газета Berliner Zeitung (BZ).
Заявления поступили от порядка 20 немецких политиков, музыкантов и публицистов, передает Berliner Zeitung.
Поводом стала фраза, произнесенная Мерцем на встрече G7 в Канаде, когда он, говоря о конфликте на Ближнем Востоке, заявил: «Это грязная работа, которую делает Израиль, для всех нас». Политики в Германии сочли такие слова бесчеловечными и сравнили их с риторикой, присущей нацистам.
В жалобе, переданной в федеральную и берлинскую прокуратуру, Мерца обвиняют в нарушении принципов мирного сосуществования и использовании языка, похожего на лексикон нацистской Германии.
В качестве аргумента авторы заявления привели историческую аналогию, отметив, что в начале 1942 года оберштурмфюрер СС Август Хефнер оправдывал массовые убийства евреев в Бабьем Яру схожими словами о «грязной работе».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о конфликте на Ближнем Востоке самой страшной фразой, которую она когда-либо слышала.
Канцлер Германии ранее выразил сомнения в способности России выступать посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.