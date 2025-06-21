Немецкие политики обратились в прокуратуру из-за «нацистских» слов Мерца об Иране

  • Новость часаМедведев назвал попытки уничтожить ядерную программу Ирана бесполезными
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    Сумы имеют историческое право на возвращение в Россию
    Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет
    Мордашов рассказал о стоившей ему 7 млрд долларов ошибке
    ФАС начала проверять цены на воду в региональных аэропортах России
    Россия выступила с заявлением в связи с пролетом БПЛА ВСУ над Казахстаном
    Рогов сообщил о пророссийских настроениях жителей Сум
    СМИ сообщили о размещении США пяти эсминцев с ПРО в Средиземном море
    Зеленский не подтвердил побег с Украины вице-премьера Чернышова
    Минобороны сообщило подробности освобождения села Запорожье в ДНР
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Алименты можно заменить более справедливой системой

    В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного, и получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Длинная воля Москвы снова должна победить

    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

    10 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

    Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?

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    21 июня 2025, 21:31 • Новости дня

    Немецкие политики обратились в прокуратуру из-за «нацистских» слов Мерца об Иране

    BZ: Политики в ФРГ обвинили Мерца в использовании лексики, схожей с нацистской

    Tекст: Вера Басилая

    Группа известных политиков и представителей культуры ФРГ обратилась в прокуратуру, требуя расследовать «нацистское» заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о действиях Израиля в Иране, сообщила газета Berliner Zeitung (BZ).

    Заявления поступили от порядка 20 немецких политиков, музыкантов и публицистов, передает Berliner Zeitung.

    Поводом стала фраза, произнесенная Мерцем на встрече G7 в Канаде, когда он, говоря о конфликте на Ближнем Востоке, заявил: «Это грязная работа, которую делает Израиль, для всех нас». Политики в Германии сочли такие слова бесчеловечными и сравнили их с риторикой, присущей нацистам.

    В жалобе, переданной в федеральную и берлинскую прокуратуру, Мерца обвиняют в нарушении принципов мирного сосуществования и использовании языка, похожего на лексикон нацистской Германии.

    В качестве аргумента авторы заявления привели историческую аналогию, отметив, что в начале 1942 года оберштурмфюрер СС Август Хефнер оправдывал массовые убийства евреев в Бабьем Яру схожими словами о «грязной работе».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о конфликте на Ближнем Востоке самой страшной фразой, которую она когда-либо слышала.

    Канцлер Германии ранее выразил сомнения в способности России выступать посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.

    21 июня 2025, 17:47 • Новости дня
    Иран сменил тактику в конфликте с Израилем

    CNN сообщил о смене тактики Ирана в конфликте с Израилем

    Иран сменил тактику в конфликте с Израилем
    @ Iranian Defence Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Иран решил изменить тактику в противостоянии с Израилем, сократив количество запускаемых ракет, сообщает CNN.

    В материале CNN сообщается, что сокращение числа ударов баллистическими ракетами связано с успешными атаками по ракетным батареям, а теперь Тегеран сосредоточится на применении высокоточных ракет, передает РИА «Новости».

    По данным собеседника телеканала, Израилю не стоит воспринимать эти изменения как повод для радости. Он пояснил, что новые высокоточные ракеты будут нацелены в основном на военные объекты и объекты безопасности.

    Чиновник также сообщил, что недавно была зафиксирована успешная атака: иранская ракета преодолела американские системы ПРО – THAAD, Patriot, Arrow 3 и Arrow 2, а также израильские комплексы «Праща Давида» и «Железный купол», попав в заранее выбранную цель.

    Минздрав Ирана сообщил, что с момента начала конфликта между Ираном и Израилем погибли не менее 430 человек. Число пострадавших среди мирного населения превысило 3,5 тыс. человек.

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    21 июня 2025, 18:42 • Новости дня
    Медведев назвал попытки уничтожить ядерную программу Ирана бесполезными

    Медведев указал на невозможность отказа Ирана от ядерной программы

    Tекст: Вера Басилая

    Иран продолжит развитие своей ядерной программы независимо от внешнего давления и возможных ударов, потому что видит свое выживание в ней, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Иран не откажется от своей ядерной программы ни при каких обстоятельствах, написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте» .

    Он подчеркнул, что Тегеран рассматривает развитие ядерной программы как условие собственного выживания.

    Медведев отметил, что никакие удары, в том числе попытки Израиля и США уничтожить эту программу, не приведут к отказу Ирана от своих планов. По его мнению, даже в случае нанесения ударов страна восстановит программу любой ценой.

    Медведев также допустил гипотетическую возможность одновременного отказа Ирана и Израиля от их ядерных программ, однако выразил уверенность, что этого не произойдет. Он считает, что попытка лишить ядерного оружия реальные или потенциальные ядерные государства обречена на провал.

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    Политик добавил, что даже если сменится руководство Израиля, Иран не изменит своей линии и останется привержен развитию ядерных технологий.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил об угрозе перехода противостояния между Израилем и Ираном в более масштабный глобальный конфликт.

    Также Медведев поспорил с чат-ботом Grok по вопросу иранской ядерной угрозы.

    Национальная разведка США заявила, что не обнаружила признаков создания Ираном ядерного оружия.

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ отметил важность мирного разрешения ситуации на Ближнем Востоке и выразил поддержку иранским интересам в сфере атомной энергетики.

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    21 июня 2025, 12:00 • Видео
    Почему мусульмане предали Иран

    Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран по сути остался в одиночестве, и исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

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    21 июня 2025, 14:26 • Новости дня
    СМИ сообщили о размещении США пяти эсминцев с ПРО в Средиземном море
    СМИ сообщили о размещении США пяти эсминцев с ПРО в Средиземном море
    @ Bernd Waestneck/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Средиземном море были размещены пять эсминцев военно-морских сил США, вооруженных противоракетными системами, пишет USNI News со ссылкой на военный источник.

    По словам собеседника издания, два корабля USS Paul Ignatius и USS Oscar Austin, которые раньше находились на базе Рота в Испании, вошли в Средиземное море и присоединились к трем другим эсминцам – USS Arleigh Burke, USS Thomas Hudner и USS The Sullivans, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что все эти корабли способны перехватывать баллистические ракеты. Кроме того, по информации USNI News, еще два американских ракетных эсминца – USS Forrest Sherman и USS Truxtun – действовали в Красном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в район Персидского залива к границам Саудовской Аравии и Кувейта, рядом с Ираном, были переброшены два крупнейших военно-транспортных самолета Lockheed C-5M Super Galaxy, способных перевозить тяжелую технику.

    Ранее США разместили 12 истребителей F-22 на авиабазе Лейкенхит в Британии для возможной переброски на Ближний Восток из-за растущей напряженности.

    Президент США Дональд Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана.

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    20 июня 2025, 23:13 • Новости дня
    Трамп заявил об ошибке главы нацразведки Габбард насчет ядерной угрозы Ирана

    Трамп: Разведсообщество ошибается, говоря об отсутствии в Иране ядерной угрозы

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов с летного поля в Морристауне, штат Нью-Джерси, в пятницу, и заявил, что директор национальной разведки Тулси Габбард ошибается относительно ядерной угрозы Ирана.

    На вопрос о том, какие разведданные подтверждают утверждение Трампа о том, что Иран близок к созданию ядерного оружия, он ответил так, что стало ясно об очередном расколе между президентом и руководством его разведки.

    «Ну, тогда мое разведывательное сообщество ошибается. Когда разведывательное сообщество так заявило, ваш директор национальной разведки Тулси Габбард ошибается», – приводит Fox News слова главы Белого дома.

    Президент США намекал на ранее обозначенные данные нацразведки о том, что доказательств о наличии у Ирана ядерной угрозы нет.

    «Я думаю, что в течение нескольких недель или, определенно, в течение нескольких месяцев они смогут получить ядерное оружие», – повторил Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, национальная разведка США заявила о том, что не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.

    Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. Поступают многочисленные сигналы о том, что Соединенные Штаты могут вмешаться в войну.

    Wall Street Journal заявила, что президент США во вторник одобрил план нападения на Иран, но не отдал окончательного приказа, «чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы».

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    20 июня 2025, 23:43 • Новости дня
    Трамп отказался влиять на Израиль и сделал несколько заявлений по Ирану
    Трамп отказался влиять на Израиль и сделал несколько заявлений по Ирану
    @ IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке, сказал он с летного поля в Морристауне, штат Нью-Джерси.

    Когда президента США спросили, не попросит ли он Израиль прекратить авиаудары в обмен на потенциальные переговоры с Тегераном, он заявил о сложности подобной просьбы.

    «Я считаю, сейчас сложно обращаться с такой просьбой. Кто-то выигрывает. Гораздо сложнее это делать, когда кто-то проигрывает», – приводит ответ Трампа Fox News.

    По словам Трампа, США «готовы, хотят и могут» вести переговоры.

    «Мы говорили с Ираном, посмотрим, что получится из этого», – добавил он.

    Трамп отметил, что Иран, по его убеждению, не желает вести переговоры с Европой, предпочитая США для решения проблемы.

    «Иран не хочет говорить с вами, он хочет вести переговоры с нами. Европа не может быть полезной тут», – сказа он.

    Американский лидер указал на то, что наземная операция – это крайняя мера в ирано-израильском конфликте и подтвердил, что никаких решений еще не было принято.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что директор национальной разведки Тулси Габбард ошибается относительно ядерной угрозы Ирана.

    Также в этот день министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил после переговоров с европейскими коллегами о том, что дипломатия по вопросу ядерной программы возможна, если «агрессор» будет привлечен к ответственности.

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    20 июня 2025, 22:50 • Новости дня
    Иран выразил готовность вести переговоры по ядерной программе при одном условии

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил после переговоров с европейскими коллегами о том, что дипломатия по вопросу ядерной программы возможна, если «агрессор» будет привлечен к ответственности за совершенные преступления, пишет FT.

    Министр иностранных дел Ирана заявил после переговоров с европейскими коллегами в пятницу, что Тегеран готов рассмотреть возможность дипломатии «после того, как агрессия будет остановлена и агрессор понесет ответственность за совершенные им преступления», пишет Financial Times (FT).

    «Оборонный потенциал Ирана не подлежит обсуждению», – заявил Аббас Арагчи.

    Он добавил, что Иран поддерживает продолжение переговоров с европейцами и выразил «готовность» Тегерана к новой встрече в «ближайшем будущем».

    Министерство иностранных дел Ирана выразило готовность продолжить обсуждение своей ядерной программы и других вопросов, в том числе с США,

    FT также привела слова представителей Франции и Германии по итогам переговоров с иранской стороной.

    «Сегодняшний положительный результат заключается в том, что мы уходим с чувством, что иранская сторона в целом готова продолжать обсуждение всех важных вопросов», – сказал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль по итогам встречи в Женеве с коллегами из Великобритании, Франции, Германии, Ирана и верховным представителем ЕС.

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его иранский коллега выразил готовность продолжить обсуждение ядерной программы Исламской Республики.

    «Мы ожидаем от Ирана открытости для обсуждения, в том числе с США, чтобы прийти к разрешению кризиса путем диалога», – сказал Барро.

    Напомним, New York Times сообщала, что в пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи встретится с главными дипломатами Великобритании, Франции и Германии в Женеве, чтобы попытаться предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта между Ираном и Израилем.

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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Париж объявил о планах выдвинуть совместную с европейскими партнерами инициативу по урегулированию кризиса между Израилем и Ираном в ближайшие дни.

    Президент США Дональд Трамп опубликовал пост, в котором дал понять, что бывший президент Барак Обама должен нести ответственность за развитие ядерной программы Ирана.

    Нацразведка США не обнаружила признаков создания Ираном ядерного оружия.

    Президент России Владимир Путин заявил, что нужно обеспечить как интересы Ирана, включая мирную атомную деятельность, так и интересы Израиля с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства.

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      21 июня 2025, 16:31 • Новости дня
      Америка перебросила стратегические бомбардировщики на базу в Индийском океане

      UK Defence Journal сообщил о срочной переброске США бомбардировщиков B-2 Spirit

      Америка перебросила стратегические бомбардировщики на базу в Индийском океане
      @ Airman First Class Ivy Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

      Tекст: Вера Басилая

      Американские стратегические бомбардировщики B-2A Spirit отправлены с авиабазы в Миссури в направлении военной базы США на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает UK Defence Journal.

      Переброску бомбардировщиков с авиабазы Уайтмен ВВС США в штате Миссури к стратегической базе США на острове Диего-Гарсия в Индийском океане осуществили американские военные, сообщает UK Defence Journal.

      B-2A Spirit сопровождали восемь самолетов-заправщиков. Издание уточнило, что эта операция проходит на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Как отмечается, власти США приняли решение о переброске для усиления своих позиций в регионе.

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      Ранее в район Персидского залива к границам Саудовской Аравии и Кувейта, рядом с Ираном, были переброшены два крупнейших военно-транспортных самолета Lockheed C-5M Super Galaxy, способных перевозить тяжелую технику.

      США разместили 12 истребителей F-22 на авиабазе Лейкенхит в Британии для возможной переброски на Ближний Восток из-за растущей напряженности.

      Также сообщалось, что в Средиземном море были размещены пять эсминцев военно-морских сил США, оснащенных противоракетными системами.

      Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выразил обеспокоенность возможным участием США в ударе по Ирану.

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      20 июня 2025, 22:59 • Новости дня
      Стало известно о переброске военно-транспортных самолетов США к границе Ирана

      Flightradar: США направили в район Персидского залива два транспортных самолета

      Tекст: Вера Басилая

      В район Персидского залива к границам Саудовской Аравии и Кувейта, рядом с Ираном, были переброшены два крупнейших военно-транспортных самолета Lockheed C-5M Super Galaxy, способных перевозить тяжелую технику, следует из данных сервиса Flightradar24.

      Согласно данным сервиса Flightradar24, два крупнейших в мире военно-транспортных самолета Lockheed C-5M Super Galaxy были направлены в Персидский залив к границам Саудовской Аравии и Кувейта, недалеко от Ирана, передает РИА «Новости».

      Первый самолет с номером RCH2097 вылетел с базы Авиано в Италии 19 июня и был замечен южнее города Аль-Хардж в Саудовской Аравии, где пробыл около шести часов, а затем вернулся обратно в Италию.

      Второй самолет с номером 85-0003 и позывным RCH1880 покинул базу Рамштайн в Германии 20 июня и был зафиксирован над территорией Кувейта вблизи населенного пункта Аль-Вафра рядом с границей Саудовской Аравии.

      Самолет шел на высоте 3,3 километра , пункт назначения не был обозначен. Lockheed C-5M Super Galaxy используется для перевозки тяжелой военной техники, в том числе бронированных машин и вертолетов.

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      США разместили 12 истребителей F-22 на авиабазе Лейкенхит в Британии для возможной переброски на Ближний Восток из-за растущей напряженности.

      Президент США Дональд Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана.

      Кремль заявил о возросшей обеспокоенности России в случае вмешательства США в конфликт Ирана и Израиля.

      Москва предупредила, что вмешательство США в противостояние с Ираном может привести к неконтролируемым последствиям.

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      21 июня 2025, 05:05 • Новости дня
      Politico узнала об отказе ЕС вводить ограничения цен на российскую нефть

      Tекст: Ирма Каплан

      Официальные лица сообщили Politico, что ЕС откажется от введения лимита в 45 долларов за баррель российской нефти из-за ирано-израильского конфликта.

      «Конфликт между Израилем и Ираном сделал план по сдерживанию цен на российскую нефть неосуществимым. Европейский союз не будет продвигать планы по введению новых жестких ценовых ограничений на экспорт российской нефти в свете опасений, что новый конфликт на Ближнем Востоке приведет к росту цен на нефть», – пишет Politico.

      Это предложение, согласно которому максимальная цена на российскую нефть была бы снижена с 60 долларов за баррель до 45 долларов, должно было обсуждаться в понедельник в Брюсселе министрами иностранных дел всего блока. Однако два дипломата подтвердили газете, что растущий конфликт между Израилем и Ираном означает, что этот план больше не работает.

      «Идея снижения предельного уровня цен, вероятно, не будет реализована из-за международной ситуации на Ближнем Востоке и ее нестабильности. На встрече G7 на этой неделе все страны согласились с тем, что они предпочли бы не принимать решение прямо сейчас. Цены были довольно близки к предельному значению, но сейчас цены растут и падают, ситуация слишком нестабильна», – сказал один из дипломатов.

      Напомним, ЕК анонсировала снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов. В Кремле оценили последствия снижения потолка цен на российскую нефть.

      Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, агентство Bloomberg сообщило о нежелании США соглашаться с G7 по снижению потолка цен на нефть.

      В свою очередь, президент России Владимир Путин продлил запрет на экспорт нефти по ценовому потолку.

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      21 июня 2025, 03:09 • Новости дня
      Вагенкнехт через СМИ призвала Мерца приехать в Москву и поговорить с Путиным

      Вагенкнехт: Мерц должен не просто поговорить с Путиным, но приехать в Москву

      Tекст: Ирма Каплан

      Глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт на страницах Bild призвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца принять предложение президента России Владимира Путина и провести с ним переговоры, приехав в Москву.

      На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге в среду вечером российский президент Владимир Путин в ответ на вопрос журналиста DPA заявил, что он «всегда открыт» для переговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, если тот захочет связаться.

      Представитель правительства сказал только: «Мы приняли к сведению эти заявления», пишет газета Bild, на страницах которой Сара Вагенкнехт требует ответа от канцлера Мерца.

      По ее словам, он должен не только позвонить Путину, но и посетить Москву.

      «Мяч на стороне Мерца», – сказала она.

      Ранее Мерц говорил телекомпании RTL во время визита в Киев вскоре после вступления в должность, что позвонить Путину и поговорить – это вариант.

      «Но если я это сделаю, я сделаю это в координации с моими европейскими партнерами. Тогда все будут знать об этом, до и после. И я также буду координировать свои действия с американским президентом», –  добавил Мерц.

      Согласно опросу Forsa для Stern, большинство немцев хотят, чтобы Мерц позвонил Путину и выступают за сохранение канала связи с Москвой открытым. Более половины (56%) посчитали бы принципиально разумным, чтобы Мерц поговорил с Путиным об украинском конфликте, 42% респондентов считают, что это не имеет особого смысла.

      Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России произвел впечатление очень собранного и отдохнувшего человека на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств, рассказал глава службы новостей германского агентства DPA Мартин Романчик.

      До этого канцлер ФРГ Мерц «отличился» яркими заявлениями. Во-первых, он допустил вступление Украины в НАТО после окончания конфликта. Во-вторых – отметил, что Израиль в Иране делает «грязную работу» за весь мир.

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      21 июня 2025, 11:12 • Новости дня
      Иран заявил о поражении всех целей в ходе ответной атаки по Израилю

      Tекст: Валерия Городецкая

      Очередной этап ответных действий Ирана против Израиля был завершен успешным поражением всех намеченных целей, сообщила гостелерадиокомпания Ирана IRIB со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

      В официальном сообщении КСИР, которое приводит IRIB, отмечается, что 18 волна операции «Правдивое обещание 3» завершилась уничтожением военных объектов и центров оперативной поддержки израильской армии в аэропорту Бен-Гурион и других районах Израиля, передает РИА «Новости».

      Для ударов использовались многочисленные дроны-камикадзе, боевые беспилотники Shahed-136, а также высокоточные ракеты на твердом и жидком топливе, отметили в КСИР.

      В среду верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна готовит новые удары против Израиля.

      Ране высший совет национальной безопасности Ирана (ВСНБ) заявил, что Тегеран прекратит удары по Израилю только после того, как получит репарации от Тель-Авива.

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      21 июня 2025, 11:24 • Новости дня
      Израиль ударил по ядерному объекту в иранском Исфахане

      Tекст: Валерия Городецкая

      Заместитель губернатора иранской провинции Исфахан Аййуб Дарвиши заявил, что израильские силы нанесли удары по ядерному объекту в центре страны.

      По словам чиновника, которого цитирует агентство Fars, объект подвергся обстрелу ночью, но был защищен системами противовоздушной обороны, которые открыли огонь по целям, передает РИА «Новости».

      «Ядерный объект в Исфахане также был целью ударов Израиля, враг был встречен огнем ПВО. Большинство взрывов, которые были слышны, связаны с работой ПВО, и конечно, часть из них – с ударами врага», – сказал он.

      Замгубернатора подчеркнул, что тревога по поводу возможных утечек не подтверждается, поскольку опасных веществ в окрестностях выявлено не было.

      Ранее Израиль атаковал ядерный объект в иранском Фордо.

      Посол Израиля заявляла об ударе по ключевым элементам ядерной программы Ирана.

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      21 июня 2025, 15:48 • Новости дня
      МИД Германии перенес посольство из Тегерана в соседнюю страну

      Spiegel: МИД Германии перенес посольство из Тегерана в соседнюю страну

      Tекст: Валерия Городецкая

      Министерство иностранных дел Германии временно перевело посольство, расположенное в столице Ирана Тегеране, на территорию соседней страны, пишет Spiegel.

      Как пишет Spiegel, в ведомстве отметили, что безопасность персонала является наивысшим приоритетом, передает РИА «Новости». Сотрудники дипмиссии, включая немецких полицейских, отвечающих за охрану, покинули Иран наземным путем и направились в соседнюю страну, наименование которой не раскрывается.

      Ранее из страны выехали семьи немецких дипломатов. МИД Германии гарантировал продолжение поддержки для граждан Германии, остающихся в Иране. Представители министерства и посольства сообщили, что круглосуточно доступны по телефону и готовы консультировать сограждан по вопросам выезда.

      Ранее российский консульский отдел в Тегеране временно закрылся на фоне эскалации между Ираном и Израилем, приостановив прием заявлений от граждан.

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      21 июня 2025, 17:50 • Новости дня
      Эрдоган предупредил о рисках израильских атак для Турции и Пакистана

      Tекст: Валерия Городецкая

      Eдары Израиля по Ирану способны дестабилизировать регион и затронуть соседние страны, включая Турцию и Пакистан, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

      Об этом Эрдоган заявил на встрече с министром иностранных дел Пакистана Мохаммадом Исхаком Даром и командующим армией Пакистана Асимом Муниром, прибывшими в Турцию для участия в заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Стамбуле, передает РИА «Новости».

      В ходе разговора обсуждались отношения между Турцией и Пакистаном, а также ключевые региональные и глобальные вопросы.

      «Риски, возникающие в результате израильских атак на Иран, имеют такие масштабы, что затронут соседние с Ираном Турцию и Пакистан», – заявил Эрдоган. По его словам, возобновление дипломатических переговоров между США и Ираном является единственным путем к разрешению ядерного спора. Президент Турции добавил, что Анкара продолжит усилия по восстановлению спокойствия и поиску дипломатического выхода из ситуации.

      Ранее Эрдоган назвал бандитизмом действия Израиля на Ближнем Востоке.

      Он заявил о готовности Турции стать посредником между Ираном и Израилем.

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      21 июня 2025, 10:16 • Новости дня
      Израиль сообщил о ликвидации командиров «Аль-Кудс» в Дохе

      Tекст: Александра Юдина

      Армия обороны Израиля объявила о ликвидации двух высокопоставленных представителей спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

      По данным армейской пресс-службы, уничтожены командир Палестинского корпуса и командир подразделения по переброске оружия в составе иранских сил «Кудс», передает ТАСС.

      В тексте сообщения отмечалось, что оба иранских командира были причастны к военным операциям и переброске вооружений на Ближнем Востоке. Другие подробности инцидента не приводятся.

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      Накануне два дрона упали на юге Сирии в результате обмена ударами между Израилем и Ираном. Израильская армия сообщила об атаке на 35 объектов, связанных с хранением и запуском ракет, на территории Ирана.


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