Захарова назвала слова Мерца о конфликте Ирана и Израиля самой страшной фразой

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении в своем Telegram-канале она привела слова Мерца о конфликте на Ближнем Востоке: «Это грязная работа, которую Израиль делает за всех нас».

Захарова в ответ написала: «Самая страшная фраза из тех, которые я когда-либо не то что слышала, а даже могла бы себе представить».

Дипломат также напомнила о нацистском прошлом семьи Мерца. По ее словам, дед политика, Йозеф Пауль Совиньи, был бургомистром Брилона в годы Третьего рейха, называл улицы в честь Гитлера и Геббельса, состоял в НСДАП и резерве штурмовых отрядов. Отец Мерца, Иоахим Мерц, воевал против Красной армии в составе вермахта.

Ранее канцлер Германии выразил сомнения в способности России сыграть посредническую роль в конфликте между Израилем и Ираном.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия предпринимает усилия для дипломатии между Ираном и Израилем.