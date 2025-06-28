Россиянку обнаружили мертвой со следами побоев в Японии

Tекст: Антон Антонов

Тело 50-летней женщины с видимыми следами побоев и кровоподтеками нашли в ее квартире. В полицию обратился ее муж, также россиянин, который проживал отдельно, передает ТАСС со ссылкой на Киодо.

Сообщается, что он не мог связаться с женой несколько дней, приехал в квартиру и обнаружил супругу мертвой. По предварительным данным, никаких признаков ограбления не обнаружено: дверь была заперта, вещи на месте.

В российском генконсульстве сообщили, что официальной информации от японских правоохранительных органов по этому делу пока не поступало. Диппредставительство в ближайшее время намерено связаться с полицией по этому вопросу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле россиянка погибла в Таиланде после падения с 14-го этажа. В марте четверо россиян погибли в Египте в результате аварии с батискафом. На казахстанском горнолыжном курорте Шымбулак российская гражданка погибла при сходе лавины.