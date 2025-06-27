Колумбиец Кордоба признан лучшим игроком сезона РПЛ

Tекст: Валерия Городецкая

Церемония вручения индивидуальных наград состоялась в Москве, передает ТАСС.

Кордоба отличился 12 забитыми голами в турнире, внеся значительный вклад в успех своего клуба. В заключительном туре он забил победный гол в ворота «Динамо», что позволило «Краснодару» одержать уверенную победу со счетом 3:0.

Этот результат обеспечил «Краснодару» первое в истории клуба чемпионство России.

В мае клуб из Сочи одержал победу над «Нижним Новгородом» в гостях со счетом 3:1 и по сумме двух встреч вышел в Российскую премьер-лигу спустя год после вылета.

Ранее клубы «Химки», «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензии для выступления в РПЛ.