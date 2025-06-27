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WSJ: Нетаньяху использовал свадьбу сына для обмана Ирана
WSJ: Нетаньяху намеренно перенес свадьбу сына для дезинформации Ирана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намеренно использовал подготовку к свадьбе сына как элемент дезинформации, чтобы скрыть планы военной операции против Ирана, сообщили источники в израильской и американской разведках The Wall Street Journal (WSJ).
Нетаньяху использовал сообщение о свадьбе сына Авнера как отвлекающий маневр перед военной операцией против Ирана. По данным The Wall Street Journal, за несколько дней до атаки Нетаньяху публично объявил о намерении уйти в отпуск для празднования свадьбы 16 июня, чтобы иранское руководство не ожидало израильских ударов до 17 июня, передает ТАСС.
Заявление премьера и освещение свадьбы в СМИ были рассчитаны на создание ложного впечатления о спокойствии и отсутствии угрозы нападения. Близкие к Нетаньяху, включая самого жениха, не знали о настоящих планах и были поставлены перед фактом необходимости переноса свадьбы из-за начала боевых действий.
WSJ отмечает, что это было частью более широкой кампании по дезинформации, в которую входили также организованные утечки о разногласиях между Израилем и США по поводу военной операции. Трамп до последнего поддерживал дипломатическое урегулирование.
В интервью израильским СМИ 19 июня Нетаньяху сообщил, что его семья заплатила «личную цену», поскольку свадьба сына была вновь перенесена из-за ракетной угрозы.
Ранее Трамп призвал завершить судебный процесс против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху или помиловать его.
Нетаньяху поблагодарил Трампа за поддержку в сфере обороны и участие в устранении иранской ядерной программы.
Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт между Израилем и Ираном завершился.