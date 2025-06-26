Постпред Ирана при ООН назвал недопустимым атаку США на ядерные объекты

Tекст: Вера Басилая

Иравани сообщил, что попытки США оправдать удары по ядерным объектам Ирана ссылками на принцип самообороны, закрепленный в Уставе ООН, не имеют под собой оснований и создают опасный прецедент, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что ядерные объекты страны находятся под контролем Международного агентства по атомной энергии и их исключительно мирный характер подтверждён неоднократно.

Дипломат добавил, что произвольная трактовка положений статьи 51 идет вразрез с Уставом ООН, международным правом и юридической практикой Международного суда ООН.

По мнению иранской стороны, принятие подобных заявлений создает угрозу подрыва одного из основополагающих принципов Устава ООН – запрета на применение силы.

Ранее 24 июня временный поверенный в делах Соединённых Штатов при ООН Дороти Ши заявила, что США, атаковав ядерные объекты Ирана, руководствовались «неотъемлемым правом на самооборону».

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