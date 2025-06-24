Tекст: Алексей Дегтярев

«Были наемники, были ярые радикалы из подразделения «Карпатская сечь». Они не сдавались и были ликвидированы», – сказал Русич ТАСС.

Он пояснил, что наемники и националисты имели хорошую экипировку и вооружение, в первую очередь, это было снаряжение стран НАТО.

В вещах одного из наемников Хосе Фабиана Сармьенто нашли контракт с ВСУ, подписанный в январе 2025 года на три года.

Минобороны во вторник сообщило, что военнослужащие «Южной» группировки в последние сутки освободили населенный пункт Дылеевка в Донецкой народной республике.