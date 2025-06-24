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ВС России ликвидировали националистов и наемников при освобождении Дылеевки
При освобождении Дылеевки в ДНР ВС России ликвидировали наемников из Латинской Америки и группу украинских боевиков из нацбата «Карпатская сечь», сообщил командир стрелкового батальона 4-й мотострелковой бригады «Южной» группировки с позывным Русич.
«Были наемники, были ярые радикалы из подразделения «Карпатская сечь». Они не сдавались и были ликвидированы», – сказал Русич ТАСС.
Он пояснил, что наемники и националисты имели хорошую экипировку и вооружение, в первую очередь, это было снаряжение стран НАТО.
В вещах одного из наемников Хосе Фабиана Сармьенто нашли контракт с ВСУ, подписанный в январе 2025 года на три года.
Минобороны во вторник сообщило, что военнослужащие «Южной» группировки в последние сутки освободили населенный пункт Дылеевка в Донецкой народной республике.