Tекст: Алексей Дегтярев

«Южная» группировка освободила населенный пункт Дылеевка. Также группировка поразила живую силу и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и теробороны в районах нескольких населенных пунктов, включая Щербиновку, Серебрянку, Белую Гору и Часов Яр, указало ведомство в своем Telegram-канале.

В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, БТР М113 американского производства, четыре автомобиля и станция РЭБ.

Отмечается, что суммарные потери ВСУ за сутки по всем направлениям превысили 1125 человек.

В зоне ответственности группировки «Север» ВСУ потеряли до 235 человек, две бронированные машины, семь артиллерийских орудий, включая гаубицу М777. В зоне действия группировки «Запад» ВСУ потеряли свыше 220 человек, три станции РЭБ. В зоне ответственности группировки «Центр» украинская армия потеряла до 230 человек и три артиллерийских орудия.

В зоне действия группировки «Восток» потери ВСУ достигли 190 человек, в зоне группировки «Днепр» – до 60.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили более 140 объектов, сбиты управляемые авиационные бомбы JDAM, одна ракета «Нептун» и 168 беспилотников.

Несколькими днями ранее ВС России освободили населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудово в ДНР.