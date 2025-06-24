Politico: В ЕС возник кризис из-за решений фон дер Ляйен по климатическому закону

Politico: Отмена закона по климату вызвала раскол среди проевропейских партий ЕС

Tекст: Вера Басилая

Оставшиеся четыре года Урсулы фон дер Ляйен во главе Еврокомиссии, вероятно, будут определяться ее недавним решением отменить один из ключевых климатических законов после давления со стороны правых партий. Отказ от закона, направленного на предотвращение так называемого «зеленого пиара» компаний, стал ударом для неформальной коалиции центристских проевропейских групп, на поддержку которых она рассчитывает в реализации своих главных инициатив, пишет Politico.

Представители социалистов и демократов (S&D) и либеральной Renew Europe выразили недовольство тем, что Европейская народная партия (ЕНП) и фон дер Ляйен, по их мнению, обошли установленные нормы принятия законов Евросоюза. По их словам, проект закона уже находился на финальной стадии переговоров между Европарламентом и Советом ЕС, при том что обе стороны утвердили свои позиции после продолжительной работы.

Социалист Тиемо Велькен, который возглавлял работу над «директивой по зеленым заявлениям», заявил, что ЕНП использует свое положение только ради политических игр и пытается унизить их. Он отметил, что это могло бы случиться с любым другим законопроектом, а не только с этим.

Рене Репази, лидер немецких социалистов, заявил, что если фон дер Ляйен продолжит ориентироваться на правую фракцию в парламенте, социалисты могут инициировать «жесткие» последствия для переговоров по упрощению отчетности в сфере защиты окружающей среды. Он также потребовал, чтобы фон дер Ляйен и ЕНП признали отмену закона ошибкой и исправили ситуацию в ближайшее время, иначе может быть поставлена под вопрос сама основа коалиции.

Эксперты отмечают, что напряженность может привести к замедлению работы по согласованию новых законов. Ричард Корбетт, бывший британский депутат Европарламента, полагает, что социалисты и либералы могут затруднить продвижение инициатив фон дер Ляйен, в особенности связанных с сокращением бюрократии для выполнения климатических целей. В то же время внутри ЕНП считают, что изменения в составе парламента дают им право проводить центристско-правую повестку, даже опираясь на голоса крайне правых.

Несмотря на внутренние споры, часть политиков убеждена, что неформальная коалиция трех центристских партий сохранится, поскольку это выгодно всем сторонам. Комиссия также заявила о готовности вернуться к обсуждению отмененного закона, если парламент и Совет согласятся освободить от требований малый бизнес.

Ранее бывший вице-президент Еврокомиссии Мишель Барнье заявил, что Урсула фон дер Ляйен склонна к авторитарному стилю управления Евросоюзом.

Фон дер Ляйен получила премию Карла Великого за вклад в борьбу с пандемией коронавируса, «сдерживание военной активности России» и продвижение «зеленой сделки» Евросоюза.

Газета ВЗГЛЯД писала, что евробюрократия держит антиамериканский фронт, но трещит изнутри.