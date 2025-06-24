Над Россией уничтожили 18 украинских беспилотников за три часа

Tекст: Алексей Дегтярев

Над Воронежской областью ликвидировали семь дронов, над Ульяновской – пять, над Пензенской – два, над Курской – два, по одному дрону уничтожено над Белгородской и Саратовской областями, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Отмечается, что эти дроны самолетного типа были нейтрализованы с 13.00 до 16.05 мск.

Ранее во вторник с 8.05 до 12.50 мск уничтожили 34 украинских дрона над Россией.