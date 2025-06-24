  • Новость часаCNN: Трамп не будет отвечать на удары Ирана по базам США в Катаре
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Белград евроинтегрировался в поставки оружия Украине
    Племянница Трампа назвала причину удара США по Ирану
    В Абхазии уволили оскорбившую российских туристов чиновницу
    На фестивале во Франции 145 человек пострадали от уколов шприцами
    По базе США в Катаре зафиксировано попадание шести иранских ракет
    Дипломат: Иран может рассчитывать на помощь России
    NYT: Иран предупредил Катар о планируемой атаке на базу США
    Дробницкий: Трамп поставил интересы интересы Тель-Авива выше приоритетов США
    Иран повторил количество ракет США при ударе по базе Аль-Удейд
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война на Ближнем Востоке угрожает Центральной Азии

    Если в Иране радикально сменится политическая система или страна погрузится во внутреннюю смуту, ее территория станет источником иностранного проникновения в Центральную Азию.

    7 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вашингтон попал в иранскую ловушку

    Участие в войне принесет США серьезные неприятности, поскольку Иран в ответ может атаковать американские военные базы, перекрыть Ормузский пролив и взорвать нефтяную промышленность Саудовской Аравии, после чего Белому дому все равно придется вернуться к переговорам с Тегераном.

    3 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Нужно постоянно напоминать Западу о концлагере

    Почему европейцы так боятся России, почему готовы так самозабвенно верить любой, даже самой нелепой лжи о нас? Наверное, потому что они десятилетиями, если не веками, внушали себе, что Россия – страна тюрем. Западный человек накачан этим до судорог.

    6 комментариев
    24 июня 2025, 00:56 • Новости дня

    Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 70 долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе в ходе торгов опускалась ниже 70 долларов, свидетельствуют данные бирж.

    В ходе торгов цена Brent падала до 69,85 доллара за баррель (минус 7,43%). Цена WTI опускалась до 67,79 доллара (минус 8,21%), передает РИА «Новости».

    Напомним, на фоне кризиса вокруг Ирана цена барреля нефти Brent накануне превысила 81 доллар впервые с 20 января.

    23 июня 2025, 01:29 • Новости дня
    Рассекречен разведчик-нелегал Сергей Черепанов
    Рассекречен разведчик-нелегал Сергей Черепанов
    @ кадр из видео НТВ

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин впервые представил разведчика-нелегала полковника СВР Сергея Черепанова, сняв гриф секретности с его личности.

    «Да, я готов это сделать. Речь идет о сотруднике Управления «С», о разведчике-нелегале, – приводит слова Нарышкина НТВ. – Его имя Сергей Юрьевич Черепанов».

    Нарышкин пояснил, что имя разведчика-нелегала раскрывают только в том случае, если «риски отсутствуют». По его словам, «должно пройти время, должны быть взвешены все обстоятельства».

    Ранее Черепанов не появлялся на телевизионных экранах «и всю жизнь оставался в тени», сообщил телеканал. Нарышкин рассказал, что Черепанов в 1981 году начал работать в Первом главном управлении в советской внешней разведке. Он «прошел серьезную подготовку» и был переведен за рубеж, где «десятки лет успешно выполнял задания».

    «Более 20 лет работал в стране со сложной оперативной обстановкой, – приводит слова Нарышкина ТАСС. – Вернувшись, выполнял отдельные оперативные задания». Он рассказал, что Черепанов продемонстрировал «высокие результаты» и награжден орденами Мужества.

    Сам Черепанов заявил: «Если миссия невозможна для легальной резидентуры, это для нас, нелегалов». Он рассказал, что за 24 года посетил 43 страны, в том числе горячие точки.

    «В результате предательства британской MI-6 и службы контрразведки и разведки одной из западноевропейских стран стала известна информация о моих настоящих установочных данных, всероссийских, и инструкциях, которые имеет нелегал на случай возникновения критической ситуации», – рассказал он.

    Черепанова пытались запугать и принудить к предательству, затем – «договориться». Однако Черепанов «обнаружил у них слабые места в позиции» и, «используя эти слабости», самостоятельно вернулся в Москву. «И в это время я вижу репортаж по телевизору, как арестовывают наших десять нелегалов в США, а мне удалось вернуться самостоятельно», – рассказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2010 году в Вене произошел обмен в рамках «шпионского» скандала между Россией и США. В Россию вернулись десять человек, Москва в ответ отпустила четверых заключенных, которые отбывали сроки за шпионаж.

    В 2024 году в Россию вернулись российские разведчики-нелегалы Анна и Артем Дульцевы в результате масштабного обмена заключенными с Западом. Нарышкин заявил, что супруги были награждены орденами Мужества еще во время пребывания в заключении.

    Комментарии (6)
    23 июня 2025, 08:23 • Новости дня
    Москва назвала ключевую гарантию невступления Украины в НАТО

    Грушко заявил о требовании России отменить решение саммита НАТО 2008 года о членстве Украины

    Москва назвала ключевую гарантию невступления Украины в НАТО
    @ Jakub Porzycki/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы МИД России Александр Грушко назвал отмену решения бухарестского саммита НАТО 2008 года одной из ключевых гарантий для Москвы.

    По словам Грушко, Россия рассматривает отмену решения бухарестского саммита НАТО 2008 года о будущем членстве Украины в альянсе как одну из гарантий ее невступления в блок, передает РИА «Новости» .

    Он подчеркнул, что Москва добивается «железобетонных международно-правовых гарантий невступления Украины в НАТО». По словам дипломата, среди прочих мер это должно включать отказ Североатлантического альянса от планов по членству Украины.

    Грушко отметил, что такой подход необходим для обеспечения безопасности России и предотвращения дальнейшего обострения ситуации в Европе. Власти России неоднократно называли планы расширения НАТО на восток прямой угрозой национальным интересам.

    Ранее сообщалось, что Украина отсутствует в повестке саммита НАТО в Гааге. МИД России заявил, что Москва намерена требовать нейтральный статус Украины и отказ от ее принятия в НАТО как условие для заключения мирного договора.

    Комментарии (28)
    23 июня 2025, 19:44 • Видео
    Трамп осознал свое слабое место

    «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

    Комментарии (0)
    23 июня 2025, 11:06 • Новости дня
    В Госдуме ответили на заявление о «бедных» русских чиновницы Минтуризма Абхазии

    Депутат посоветовал уволить чиновницу Минтуризма Абхазии за слова о «бедных» русских

    В Госдуме ответили на заявление о «бедных» русских чиновницы Минтуризма Абхазии
    @ Министерство туризма Республики Абхазия

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Госдумы Алексей Волоцков посоветовал уволить сотрудницу министерства туризма Абхазии Кристину Лакербая, которая заявила, что республике не нужны «бедные» туристы из России.

    В Госдуме призвали уволить сотрудницу министерства туризма Абхазии Кристину Лакербая, которая заявила, что республике не нужны «бедные» туристы из России, передает «360».

    Депутат Алексей Волоцков выразил мнение, что успехи Абхазии в экономике во многом зависят от российских туристов, а подобные высказывания вредят самой республике. Он отметил, что не следует обижать российских туристов, так как они любят Абхазию и приносят в страну значительные средства.

    В социальных сетях уже несколько дней обсуждают заявление, сделанное на круглом столе по проблемам туристической отрасли. Министр туризма Абхазии Астамур Логуа в интервью «Апсныпресс» подчеркнул, что мнение сотрудника не отражает позицию министерства. Логуа заявил, что в ведомстве рады всем гостям, приезжающим в страну, а фрагмент вызвавшего недовольство высказывания был вырван из контекста. Глава Минтуризма выразил надежду на увеличение числа туристов в текущем году.

    Ранее в столице Абхазии встретили первый рейс электропоезда «Диоскурия», который теперь соединяет Сухум, Имеретинский курорт и Сириус.

    В марте Министерство иностранных дел России отменило свою рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Абхазию.

    Комментарии (49)
    23 июня 2025, 17:30 • Новости дня
    В Абхазии уволили оскорбившую российских туристов чиновницу
    В Абхазии уволили оскорбившую российских туристов чиновницу
    @ министерство туризма Республики Абхазия

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудница Министерства туризма Абхазии Кристина Лакербая была уволена после высказывания, в котором она назвала экономных туристов нежелательными гостями.

    Президент Абхазии Бадра Гунба осудил слова чиновницы: «Считаю непозволительным подобного рода высказывания в адрес гостей», передает Telegram-канал Sputnik Абхазия. Он также подчеркнул, что недопустимо делить туристов по достатку. «Мы всегда радовались каждому туристу – это символ мира и возвращения к жизни», – добавил глава республики. По мнению Гунба, «любовь к нашей стране миллионов людей не будет омрачена этими необдуманными словами чиновников».

    Министр туризма Астамур Логуа сообщил, что сотрудница освобождена от должности, а ее позиция не отражает официальной точки зрения ведомства.

    Ранее сотрудница министерства туризма Абхазии Кристина Лакербая заявила, что республике не нужны «бедные» туристы из России, потому что «не покупают сувениры и питаются только дошираком».

    Комментарии (41)
    23 июня 2025, 14:14 • Новости дня
    Запашный сравнил растерзанного львом директора парка «Тайган» с Шумахером
    Запашный сравнил растерзанного львом директора парка «Тайган» с Шумахером
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Шумахер голову разбил себе, но каким же автогонщиком он был, сколько сделал. Самое простое постфактум сказать, что я же говорил, что это опасно. Человек все время рисковал, да, но был профессионалом в своем деле», – заявил газете ВЗГЛЯД худрук Большого Московского цирка, народный артист России Аскольд Запашный, комментируя нападение льва на директора парка «Тайган» Олега Зубкова. Запашный подчеркнул, что при работе с хищниками всегда есть определенные риски.

    В Крыму в парке львов «Тайган» во время кормления хищник напал на директора заведения Олега Зубкова. Дикая кошка вцепилась мужчине в шею, главный внештатный торакальный хирург министерства здравоохранения полуострова Андрей Дорошенко рассказал, что у пострадавшего повреждена трахея, грудинно-ключично-сосцевидная мышца и оторвана большая грудная мышца слева. Сейчас руководитель парка находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. 

    «Олег не только мой коллега, но и друг, поэтому мы все сейчас за него очень переживаем и ждем заключения врачей, которые уже скажут, когда он пойдет на поправку. Слава Богу, что его сейчас стабилизировали, это самое главное, потому что когти у животных достаточно грязные с точки зрения медицины, необходимо многое предпринять, чтобы не было воспаления, раны, которые они наносят, рваные. Да и хищник Олега еще и потаскал какое-то время, насколько мне известно, поэтому ранения достаточно серьезные», – говорит Запашный.

    Он подчеркивает, что эволюция распорядилась таким образом, что лев, как и любое другое животное, имеет определенные инстинкты, руководствуясь которыми совершает те или иные поступки. Объяснить, почему именно когда-то животное нападает, а когда-то нет, достаточно сложно. Поскольку кошки – не люди, не обладают интеллектом, мыслительным процессом, а решение о нападении принимают за считанные секунды. Хищники не рассуждают, что этот человек их любит, кормит и заботится о них, у них попросту внезапно может что-то щелкнуть, какое-то движение станет триггером, в результате чего последует атака.

    «У львов эволюционно предусмотрен механизм максимально эффективного убийства. Животное, нападая на свою жертву, тоже подвергает себя риску, поскольку та будет активно защищаться. И один из наиболее эффективных приемов для львов – вцепиться в шею, и мы все время рассуждаем об этом со своими подопечными. И даже во время игры у хищников за секунду может произойти контакт, они стараются извернуться таким образом, чтобы схватить за шею даже в игре», – делится дрессировщик.

    Кроме того, продолжает специалист, львы нередко во время игры с какими-либо посторонними вещами, например, небольшим куском бревна или шиной, могут вцепиться в них с такой силой, что «игрушку» потом вовсе не отнять. К тому же животное может продолжать эту вещь еще довольно продолжительное время удерживать, не выпуская ее из когтей, что удивительно, потому что это вовсе не добыча, а что-то несъедобное.

    «Во время кормления животные находятся в возбужденном состоянии. Мы с братом делаем уникальный трюк, который был сформирован еще нашим папой: кормление в общей группе, когда все животные находятся без сепарации друг от друга – не отделены ни решетками, ни клетками, ничем. Большинство наших коллег очень сильно этому удивляются, потому что чаще всего во время кормления животных разделяют для того, чтобы они, находясь в перевозбужденном состоянии, не нападали друг на друга. Наш папа это делал для дисциплины, но этим нужно заниматься с раннего детства, приучать животных, чтобы во время еды они не проявляли агрессию», – делится Запашный.

    Данный случай – далеко не первый инцидент в парке «Тайган». Тем не менее собеседник призывает не приравнивать предыдущие случаи к этому, поскольку сами ситуации в них абсолютно непохожи. «По моему профессиональному мнению, на протяжении многих лет Олег очень много рискует, и я ему говорил об этом. Тем не менее человек много лет это делал, справлялся. Говорить о том, что он постоянно ошибается, нельзя», – считает дрессировщик.

    По его словам, если бы каждый раз на Зубкова нападали, и он оставался в живых, то в таком случае можно было бы рассуждать об используемых им методах. В данном случае это вовсе неуместно, ведь на протяжении многих лет такие техники работали, были эффективны и не приносили его здоровью никакого вреда. Соответственно, не стоит ставить под сомнение профессионализм руководителя парка. «Олег очень много лет находился с животными в контакте и прекрасно справлялся. И нужно понимать, что в нашей профессии, когда мы находимся рядом с хищными животными, всегда есть риски, опасность того, что ситуация может выйти из-под контроля. Это факт. Конечно, меня всегда удивляло, как Олег ведет себя несколько самоуверенно в клетке с хищниками, но это его личное дело», – объясняет Запашный.

    Он также обращает внимание на то, что самое ужасное, что после подобного рода инцидентов всегда находятся диванные эксперты, которые начинают тараторить: дескать, они говорили, что это опасно. «Любой спорт не меньше подвергает человека риску, тех же сноубордистов, например, которые успешно делают трюки, а в один день человек падает, ломает шею. Или Шумахер голову разбил себе, но каким же автогонщиком он был, сколько сделал. Самое простое постфактум сказать: я же говорил, что это опасно. Человек все время рисковал, да, но был профессионалом в своем деле. Это его личный выбор как распоряжаться своим телом, да и как вести себя. Но инциденты бывают», – заключил эксперт.

    Осенью прошлого года в парке «Тайган» во время уборки клетки с тремя львами хищники растерзали опытную сотрудницу заведения Леокадию Перевалову, животные вырвались из закрытой зоны.

    Комментарии (8)
    23 июня 2025, 15:07 • Новости дня
    СВР заявила о наращивании Сербией военных поставок на Украину
    СВР заявила о наращивании Сербией военных поставок на Украину
    @ Tech. Sgt. J.D. Strong II/U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Сербские предприятия оборонной промышленности, используя опосредованные схемы через страны НАТО, увеличили экспорт боеприпасов для тяжелых систем, поступающих на Украину.

    Сербия использует обходные пути для поставок военной продукции для ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

    В ведомстве отметили: «Предприятия ВПК Сербии, несмотря на усиливающееся давление на Белград со стороны Москвы, наращивают экспорт военной продукции в зону противоборства коллективного Запада с Россией. Во многом это стало возможным за счет использования опосредованных схем поставок».

    По информации разведки, украинские военные выражают благодарность сербским производителям за вклад в поддержание боеспособности ВСУ.

    Боеприпасы, произведенные в Сербии, преимущественно для тяжелых дальнобойных систем, направляются в страны НАТО в виде комплектов деталей для дальнейшей сборки. После этого они формально поступают на Украину уже как продукция, собранная на заводах западных государств, в первую очередь Чехии и Болгарии.

    В СВР подчеркнули, что в Сербии хорошо осведомлены о конечных получателях и о том, что боеприпасы будут использоваться против российских военнослужащих и мирных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее СВР заявила о подготовке Британией и Украиной провокации в Балтийском море и о том, что Лондон разрабатывал планы терактов, которые украинские исполнители осуществили на железной дороге в Брянской и Курской областях.

    Комментарии (41)
    23 июня 2025, 09:05 • Новости дня
    Умер заочно приговоренный Россией командир грузинских наемников на Украине
    Умер заочно приговоренный Россией командир грузинских наемников на Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Вице-полковник Вано Надирадзе, ранее заочно приговоренный в России к 14 годам лишения свободы, скончался в зоне СВО, предположительно, от сердечного приступа, сообщили грузинские СМИ в понедельник, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Надирадзе возглавлял грузинский отряд в составе сил специальных назначений ВСУ, он воевал за Украину с самого начала СВО.

    Надирадзе находился в оппозиции к грузинским властям, регулярно публично оскорблял их, желал смерти руководителям Грузии.

    На Украине погибло до 60 грузинских наемников.

    В ноябре прошлого года создатель «Грузинского национального легиона» (формирование признано террористическим и запрещено в России) Ушанги (Мамука) Мамулашвили был заочно приговорен судом к 23 годам лишения свободы за наемничество, возбуждение ненависти и распространение ложной информации об использовании российских Вооруженных сил.

    Суд тогда также определил меры наказания для еще трех его сообщников-наемников: Вано Надирадзе, Гиорги Руситашвили и Нодара Петриашвили, каждому из которых назначено 14 лет заключения.


    Комментарии (11)
    23 июня 2025, 08:36 • Новости дня
    Глава МИД Ирана назвал цель визита к Путину

    Аракчи сообщил о консультациях Ирана и России по противодействию общим угрозам

    Глава МИД Ирана назвал цель визита к Путину
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о важности консультаций с Россией в условиях угроз мировому порядку.

    Иран и Россия ведут тесные консультации для противодействия общим угрозам, передает ТАСС. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи после прибытия в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    Аракчи отметил: «У нас с Россией всегда были общие озабоченности, общие тревоги и общие противники. Мы всегда разделяем общие убеждения, проводим тесные консультации друг с другом, чтобы противостоять общим вызовам и угрозам. Именно это предстоит сделать в понедельник в ходе встречи с президентом России».

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



    Результаты
    26 комментариев

    Министр подчеркнул, что Иран придает огромное значение консультациям с Россией в текущей опасной ситуации. По его словам, новые обстоятельства, угрожающие мировому порядку, делают координацию между странами особенно актуальной. Аракчи добавил, что стороны пытаются согласовать свои позиции на фоне вызовов.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил о встрече с президентом России в понедельник, 23 июня.

    До этого Аракчи встретится с главными дипломатами Британии, Франции и Германии в Женеве.

    Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить интересы Ирана, включая мирную атомную деятельность, а также интересы Израиля с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства.

    Комментарии (11)
    23 июня 2025, 18:30 • Новости дня
    Племянница Трампа назвала причину удара США по Ирану

    Племянница Трампа назвала Трампа «безрассудной черной дырой потребности»

    Племянница Трампа назвала причину удара США по Ирану
    @ Stefani Reynolds/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мэри Трамп, племянница президента США и психолог, предположила, что Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по Ирану из-за насмешек, связанных с прозвищем TACO, сообщили СМИ.

    Как пишет HuffPost, по ее словам, акроним TACO, расшифровывающийся как Trump Always Chickens Out (Трамп всегда сдает назад - прим. ВЗГЛЯД), стал популярным среди оппонентов после того, как Трамп изначально отказался от эскалации в ответ на действия Израиля против Ирана.

    В своей рассылке The Good in Us Мэри Трамп написала: «Давно пора перестать приписывать Дональду Трампу какие-либо более глубокие или разумные мотивы. Несмотря на свою жестокость, он руководствуется исключительно примитивными импульсами, связанными с защитой своего хрупкого эго от унижения и желанием отвлечься от реальности собственной несостоятельности».

    Она отметила, что Трамп болезненно воспринял прозвище TACO и решил продемонстрировать решимость после критики со стороны сторонников, таких как Марджори Грин, Алекс Джонс и Стив Бэннон. Она напомнила, что еще несколько дней назад глава Белого дома обещал принять решение по Ирану в течение двух недель.

    «Всего двумя днями позже он отдал приказ об атаке на Иран. Его союзники хотят, чтобы мы поверили, что Дональд — блестящий стратег и просто всех обманул. Ну да, конечно. Гораздо более правдоподобное объяснение в том, что, с одной стороны, он терпеть не может, когда ему возражают или бросают вызов — особенно те, кто обычно беспрекословно подчиняется. Поэтому он почувствовал необходимость удвоить свои угрозы, воплотив их в действие. С другой стороны, Дональд — это безрассудная черная дыра потребности: изменив повестку, он мог снова вернуть внимание к себе», – заявила племянница президента.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



    Результаты
    26 комментариев

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что действия США против Ирана имеют беспрецедентный характер и могут привести к непредсказуемым последствиям.

    В понедельник Песков заявил, что президент США не информировал президента России Владимира Путина о планах нанести удар по Ирану, а детали ситуации с ядерными объектами в Иране после ударов США еще предстоит выяснить.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов сказал газете ВЗГЛЯД, что удар США по Ирану напоминает скорее пиар-акцию, чем военную операцию.

    Комментарии (7)
    23 июня 2025, 11:14 • Новости дня
    Лукьянов спрогнозировал результат встречи Путина с главой МИД Ирана

    Политолог Лукьянов: Поддержка Россией Ирана осложнит переговоры по урегулированию на Украине

    Лукьянов спрогнозировал результат встречи Путина с главой МИД Ирана
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Встреча президента России Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи пройдет в контексте разведки Тегераном условий деэскалации со стороны США и Израиля. Но ждать от переговоров масштабных итогов не стоит – стороны сейчас стараются уходить от громких заявлений и категоричности в действиях, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи прибыл в Москву.

    «Еще в рамках выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) Владимир Путин всячески уходил от категоричных оценок ситуации между Ираном и Израилем, указывая на необходимость достижения приемлемого для всех решения конфликта», – напомнил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай».

    «Глава государства подчеркивал, что Москва готова содействовать деэскалации. Также звучали намеки, что Россия может перевезти обогащенный уран на свою территорию в ходе заключения сторонами дипломатического соглашения. Судя по всему, эти сценарии и будут обсуждаться сегодня на встрече Путина с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», – предположил собеседник.

    «Тегеран прощупывает ситуацию на предмет условий деэскалации, понимая, что удары США и Израиля опустошат Иран. Сейчас обстановка накалена, сродни суду, где «все сказанное может быть использовано против вас». Поэтому, думаю, беседа Путина с Арагчи пройдет в общем ключе, без конкретных заявлений и сиюминутных итогов», – спрогнозировал эксперт.

    Вместе с тем он допустил, что поддержка Москвой позиции Тегерана в ООН осложнит трек по украинскому урегулированию. «Глава Белого дома Дональд Трамп человек обидчивый, он следит за заявлениями и символичными действиями других игроков. С момента его возвращения к власти США не поддержали ни одну резолюцию с прямым осуждением России, и Вашингтон, вероятно, ждет того же в ответ», – отметил Лукьянов.

    Ранее иранское информагентство Tasnim сообщило, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Россию «для переговоров о совместных усилиях по противодействию общим угрозам и сверке позиций после ударов США по ядерным объектам Ирана». Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что дипломат встретится с Владимиром Путиным.

    «У нас с Россией всегда были общие озабоченности, общие тревоги и общие противники. Мы всегда разделяем общие убеждения, проводим тесные консультации друг с другом, чтобы противостоять общим вызовам и угроза», – подчеркнул Арагчи. Он также отметил, что Тегеран придает большое значение консультациям с Москвой на фоне текущей ситуации.

    По его словам, новые обстоятельства, угрожающие мировому порядку, делают координацию между странами особенно актуальной. Арагчи добавил, что стороны пытаются согласовать свои позиции на фоне вызовов. Он напомнил, что в настоящее время между Ираном и Израилем идет серьезный вооруженный конфликт.

    При этом в него вмешались США. В рамках операции «Полуночный молот» Штаты нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам Исламской республики. По оценке Москвы, действия Вашингтона наносят урон глобальному режиму нераспространения, основанному на Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

    Ударом по Ирану Трамп поставил на карту президентские полномочия, пишет издание Washington Post. В Москве тоже указали на ловушку, в которую себя загнал глава Белого дома вчерашней атакой. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему в ситуации с Ираном Трамп предал «миротворцев» ради «ястребов».

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



    Результаты
    26 комментариев

    Комментарии (8)
    23 июня 2025, 03:52 • Новости дня
    Глава РФПИ: Закрытие Ормузского пролива не пощадит США

    Дмитриев заявил, что возможное закрытие Ормузского пролива «не пощадит» США

    Глава РФПИ: Закрытие Ормузского пролива не пощадит США
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Если Иран решит перекрыть Ормузский пролив, нефтяной шок затронет и США, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Цены на нефть устанавливаются на мировом уровне», – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он подчеркнул, что закрытие Ормузского пролива «не пощадит» США. По его словам, в этом случае цены на бензин резко вырастут. «Никто не застрахован от глобального нефтяного шока», – заявил Дмитриев.

    Напомним, парламент Ирана одобрил решение о возможности закрытия Ормузского пролива. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что перекрытие Ормузского пролива Ираном может привести к масштабной эскалации конфликта.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



    Результаты
    26 комментариев


    Комментарии (5)
    23 июня 2025, 13:47 • Новости дня
    Военная база США на севере Сирии подверглась атаке

    Иранское агентство Mehr сообщило о нападении на базу США на севере Сирии

    Военная база США на севере Сирии подверглась атаке
    @ U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В районе Касрук западной части провинции Эль-Хасака на севере Сирии зафиксирована атака на американский военный объект.

    Военная база США на северо-востоке Сирии подверглась нападению, сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на информированные источники. Уточняется, что нападение произошло на базу, расположенную в районе Касрук, в западной части сирийской провинции Эль-Хасака.

    В сообщении агентства отмечается: «Информированные источники сообщили в понедельник, что американская военная база в Сирии подверглась нападению». По данным источников, целью атаки стала именно база США в Касруке.

    Детали инцидента, а также информация о возможных пострадавших или ущербе на данный момент не уточняются.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



    Результаты
    26 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после американской операции «Полуночный молот» Тегеран не торопится к деэскалации.

    Международные инспекторы до сих пор не находят 400 килограммов обогащенного урана на ядерных объектах Ирана.

    Высшее военное руководство страны пообещало дать решительный ответ на действия США.

    Комментарии (6)
    23 июня 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин: «Орешник» хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях
    Путин: «Орешник» хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин сообщил, что новейший ракетный комплекс средней дальности «Орешник» показал высокую эффективность в боевых условиях.

    По словам главы государства, «разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности «Орешник», который очень хорошо себя зарекомендовал в боевых условиях». Путин сделал это заявление во время встречи с выпускниками военных вузов, передает РИА «Новости».

    Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Россия может отменить ограничения на применение комплекса «Орешник» в ответ на решение стран Запада снять ограничения для Киева на применение дальнобойного оружия.

    В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным вопрос размещения ракет «Орешник» на территории Белоруссии.

    Комментарии (26)
    23 июня 2025, 04:58 • Новости дня
    Трамп заявил о возможной «смене режима» в Иране
    Трамп заявил о возможной «смене режима» в Иране
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп предложил «Сделать Иран снова великим» через «смену режима».

    В соцсети Truth Social Трамп отметил, что термин «смена режима» является «неполиткорректным». «Но если нынешний иранский режим не в состоянии сделать Иран снова великим, почему бы не произойти смене режима?» – заявил он.

    Трамп закончил свое сообщение возгласом: «MIGA!». «MIGA», то есть «Make Iran great again» является аналогом девиза предвыборной кампании Трампа «MAGA – Мake America great again».

    Напомним, США атаковали ключевые ядерные объекты Ирана. Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль может попытаться полностью поменять правящий режим в Тегеране.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



    Результаты
    26 комментариев


    Комментарии (14)
    23 июня 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин сообщил о реорганизации бригад морской пехоты
    Путин сообщил о реорганизации бригад морской пехоты
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин сообщил, что бригады морской пехоты будут развернуты в дивизии, что приведет к значительному росту их боевых возможностей.

    Преобразование бригад морской пехоты в дивизии приведет к увеличению их ударной мощи, заявил президент, передает ТАСС.

    На встрече с выпускниками военных и силовых вузов глава государства подчеркнул: «Бригады морской пехоты будут развернуты в дивизии. Качественно возрастут их ударная мощь и боевые возможности. Как и прежде, одно из приоритетных направлений – это техническая модернизация армии и флота. Прежде всего в рамках новой масштабной и долгосрочной государственной программы вооружения».

    Путин также отметил, что эта реформа проводится для повышения эффективности и боеготовности российских Вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, президент поздравил выпускников военных вузов с окончанием учебы, отметил заслуги молодых офицеров и выразил уверенность в их профессионализме.

    Комментарии (5)
    Главное
    Глава МИД Ирана рассказал о переговорах с Путиным
    Цены на нефть начали снижение
    СК завершил расследование по теракту в «Крокусе»
    На Балтике группировка ВМФ уничтожила корабли условного противника
    Эксперт объяснила непопулярность Абхазии у состоятельных туристов из России
    В Архангельске запустили производство удобрений из отходов алмазодобычи
    Названа причина смерти Юрия Парфенова из «АукцЫона»

    Желание Европы навредить России уперлось в интересы США

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин объяснил отказ Евросоюза снижать ценовой потолок на российскую нефть до 45 долларов. По его мнению, против планов ЕС выступили США, которые защищают рентабельность своего нефтяного экспорта. Эксперты считают, что свою роль мог сыграть и конфликт Израиля с Ираном, толкающий вверх нефтяные котировки и делающий снижение потолка бессмысленным. Впрочем, отмечают они, введение потолка изначально было ошибочной идеей. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия вычеркивает Германию из партнеров по оружию

    Москва намерена выйти из соглашения с Берлином о военно-техническом сотрудничестве. Документ был подписан еще в 90-е годы, когда ФРГ требовалось обслуживать доставшиеся ей от ГДР советские самолеты. Теперь же отношения между странами испортились. Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что Москва и вовсе рассматривает ФРГ как соучастницу боевых действий на Украине. Почему договор продолжал действовать до этого времени и к каким последствиям приведет отказ от него? Подробности

    Перейти в раздел

    Как советский десант побеждал в самом начале Великой Отечественной

    Наступление немецко-фашистских войск и их союзников на территорию СССР, начатое 22 июня 1941 года, было стремительным на всем протяжении государственной границы – за одним исключением. Более того, на этом участке советские войска не только не дали противнику перейти границу, но даже высадили десант на его территории и создали крупный плацдарм. О чем идет речь и как такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Китай топит самого богатого человека Франции

    «Cамый большой кризис в истории». Такими словами финансовые аналитики описывают происходящее с компанией, которая еще недавно была самой дорогой во Франции, а ее хозяин – самым богатым человеком планеты. О чем идет речь и при чем тут события, происходящие в далеком от Европы Китае? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп осознал свое слабое место

      «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

    • Почему мусульмане предали Иран

      Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран, по сути, остался в одиночестве, а исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

    • Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

      Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации