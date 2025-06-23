Почему европейцы так боятся России, почему готовы так самозабвенно верить любой, даже самой нелепой лжи о нас? Наверное, потому что они десятилетиями, если не веками, внушали себе, что Россия – страна тюрем, пыток и палачей. Западный человек накачан этим до судорог и липкого ночного пота.2 комментария
«Северяне» сообщили об уничтожении «Ланцетом» танка Abrams в Сумской области
«Северяне» сообщили о подбитом «Ланцетом» танке Abrams ВСУ в Сумской области
После удара разведывательно-ударным дроном «Ланцет» в Сумской области американский танк Abrams ВСУ был выведен из строя в районе поселка Краснополье.
Американский танк Abrams, находящийся на вооружении украинской армии, был уничтожен в Сумской области после удара разведывательно-ударного комплекса ZALA «Ланцет», сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».
Сообщается, что бронемашина была замаскирована в лесополосе недалеко от поселка Краснополье. Экипаж беспилотника ZALA Z-16 провел разведку и зафиксировал точное попадание по танку, что подтверждается кадрами объективного контроля.
Согласно данным, опубликованным в открытых источниках, на территории проведения спецоперации расчеты ZALA «Ланцет» поразили с помощью барражирующих боеприпасов более 400 танков украинской армии.
В число уничтоженной техники входит свыше 50 единиц натовских машин, включая американские Abrams, немецкие Leopard и британские Challenger.
Ранее российские военные с февраля 2024 года уничтожили почти все поступившие на Украину танки Abrams, сохранилось только пять машин.
Военнослужащие России совершили эвакуацию трофейной западной бронетехники и танков Abrams из приграничных районов Сумской области Украины.