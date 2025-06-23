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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Нужно постоянно напоминать Западу о концлагере

    Почему европейцы так боятся России, почему готовы так самозабвенно верить любой, даже самой нелепой лжи о нас? Наверное, потому что они десятилетиями, если не веками, внушали себе, что Россия – страна тюрем, пыток и палачей. Западный человек накачан этим до судорог и липкого ночного пота.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский В июне 1941-го на СССР напала вся Европа

    22 июня 1941 года континентальная Европа, объединенная немецким национал-социализмом, пошла на нас войной. Но в этой страшной, решающей для всего человечества войне, она была повержена силой и волей нашего народа.

    24 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Алименты можно заменить более справедливой системой

    В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного, и получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.

    33 комментария
    23 июня 2025, 10:50 • Новости дня

    «Северяне» сообщили об уничтожении «Ланцетом» танка Abrams в Сумской области

    «Северяне» сообщили о подбитом «Ланцетом» танке Abrams ВСУ в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    После удара разведывательно-ударным дроном «Ланцет» в Сумской области американский танк Abrams ВСУ был выведен из строя в районе поселка Краснополье.

    Американский танк Abrams, находящийся на вооружении украинской армии, был уничтожен в Сумской области после удара разведывательно-ударного комплекса ZALA «Ланцет», сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».

    Сообщается, что бронемашина была замаскирована в лесополосе недалеко от поселка Краснополье. Экипаж беспилотника ZALA Z-16 провел разведку и зафиксировал точное попадание по танку, что подтверждается кадрами объективного контроля.

    Согласно данным, опубликованным в открытых источниках, на территории проведения спецоперации расчеты ZALA «Ланцет» поразили с помощью барражирующих боеприпасов более 400 танков украинской армии.

    В число уничтоженной техники входит свыше 50 единиц натовских машин, включая американские Abrams, немецкие Leopard и британские Challenger.

    Ранее российские военные с февраля 2024 года уничтожили почти все поступившие на Украину танки Abrams, сохранилось только пять машин.

    Военнослужащие России совершили эвакуацию трофейной западной бронетехники и танков Abrams из приграничных районов Сумской области Украины.

    22 июня 2025, 22:16 • Новости дня
    Опубликовано видео удара «Искандера» по полигону ВСУ
    Опубликовано видео удара «Искандера» по полигону ВСУ
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Нанесен ракетный удар по учебно-тренировочному полигону вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Давыдов Брод (Херсонская область), потери ВСУ составили более 70 человек, сообщило Минобороны России.

    Ракетный удар был нанесен расчетом ОТРК «Искандер-М». Сообщается, что для атаки использовался боеприпас с кассетной боевой частью. Удар пришелся в момент наибольшего скопления личного состава ВСУ на полигоне, сообщило Минобороны России в Telegram.

    В результате были уничтожены более десяти автомобилей ВСУ, а потери в живой силе ВСУ превысили 70 человек. Также сообщается об уничтожении прикрывавшего полигон расчета ПВО и дрона-перехватчика типа «Таран».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Минобороны России показало кадры уничтожения пункта временной дислокации подразделения отдельной штурмовой бригады «Лють» ВСУ в районе Степановки в ДНР.

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    23 июня 2025, 04:06 • Новости дня
    Новые взрывы прогремели в Киеве
    Новые взрывы прогремели в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве прогремела вторая после полуночи серия взрывов, сообщают украинские СМИ.

    В Киеве после первой серии взрывов отменили воздушную тревогу, передает ТАСС.

    Однако в 3.44 мск сирены снова сработали, передает РИА «Новости».

    «К Киеву несутся крылатые ракеты: всю ночь удары идут по району аэропорта Жуляны с позиционным районом ЗРК Patriot и по заводу Антонова», – пишут «Военкоры Русской весны».

    Кроме того, «налет идет на ряд объектов на левом берегу Киева». Начались пожары в Соломенском, Святошинском и Дарницком районах.

    Ранее «Военкоры Русской весны» сообщили, что по объектам в Киеве «нанесено множество ударов». Сначала цели в Киеве и Киевской области Украины атаковал «рой» «Гераней», затем по украинской столице «ударили баллистические ракеты». Уточняется, что в атаке задействовали «более 100 дронов».

    Напомним, украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и подконтрольном украинским войскам городе Херсоне.

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    21 июня 2025, 12:00 • Видео
    Почему мусульмане предали Иран

    Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран, по сути, остался в одиночестве, а исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

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    23 июня 2025, 08:23 • Новости дня
    Москва назвала ключевую гарантию невступления Украины в НАТО

    Грушко заявил о требовании России отменить решение саммита НАТО 2008 года о членстве Украины

    Москва назвала ключевую гарантию невступления Украины в НАТО
    @ Jakub Porzycki/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы МИД России Александр Грушко назвал отмену решения бухарестского саммита НАТО 2008 года одной из ключевых гарантий для Москвы.

    По словам Грушко, Россия рассматривает отмену решения бухарестского саммита НАТО 2008 года о будущем членстве Украины в альянсе как одну из гарантий ее невступления в блок, передает РИА «Новости» .

    Он подчеркнул, что Москва добивается «железобетонных международно-правовых гарантий невступления Украины в НАТО». По словам дипломата, среди прочих мер это должно включать отказ Североатлантического альянса от планов по членству Украины.

    Грушко отметил, что такой подход необходим для обеспечения безопасности России и предотвращения дальнейшего обострения ситуации в Европе. Власти России неоднократно называли планы расширения НАТО на восток прямой угрозой национальным интересам.

    Ранее сообщалось, что Украина отсутствует в повестке саммита НАТО в Гааге. МИД России заявил, что Москва намерена требовать нейтральный статус Украины и отказ от ее принятия в НАТО как условие для заключения мирного договора.

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    23 июня 2025, 08:55 • Новости дня
    Российские войска закрепились в запорожской Малиновке возле Гуляйполя
    Российские войска закрепились в запорожской Малиновке возле Гуляйполя
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России заняли позиции в селе Малиновка на Гуляйпольском направлении запорожской линии фронта, где продолжаются ожесточенные столкновения, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По словам Рогова, российские войска закрепились в селе Малиновка на Гуляйпольском направлении запорожской линии фронта, идут бои за его освобождение, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что российские подразделения продвинулись к центральной части населенного пункта, бои за освобождение Малиновки продолжаются, российские войска развивают наступление.

    Ранее военный корреспондент Борис Рожин сообщил, что российские военные закрепились в районе Малиновки на Запорожском направлении СВО.

    Наступление российской армии отмечается на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики, где ширина фронта превышает 30 км.

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    22 июня 2025, 12:37 • Новости дня
    Российские войска освободили Петровское в Харьковской области и Перебудово в ДНР
    Российские войска освободили Петровское в Харьковской области и Перебудово в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России провели успешные операции, в ходе которых были освобождены населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудово в ДНР, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства уточнили: «В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Петровское в Харьковской области». Также подразделения группировки «Восток» завершили освобождение Перебудово в ДНР.

    Помимо этого, Минобороны отмечает продвижение российских войск в других районах. По их данным, подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение скоплениям войск ВСУ у Павловки, Андреевки, Хотени, Запселья, Новой Сечи, Яблоновки и других населенных пунктов Сумской области. Потери ВСУ, по оценке министерства, превысили 240 военнослужащих, также были уничтожены бронетехника, автомобили, артиллерийские орудия, средства РЭБ и склад.

    Как указали в пресс-службе, группировка «Юг» улучшила тактическое положение, атаковав четыре механизированные, мотопехотную, горно-штурмовую, штурмовую, аэромобильную бригады ВСУ, а также подразделения теробороны и «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в ДНР. По данным Минобороны, суммарные потери украинских формирований в этом районе составили более 140 военнослужащих, уничтожены боевая машина, артиллерийское орудие, автомобили, склады боеприпасов и материальных средств.

    В ведомстве сообщили, что группировка «Центр» заняла более выгодные позиции, нанеся потери восьми механизированным, горно-штурмовой, штурмовой, двум десантно-штурмовым, а также бригадам морской пехоты и нацгвардии ВСУ в ряде населенных пунктов ДНР. Заявлено об уничтожении более 500 украинских военных, бронеавтомобилей «Казак», пикапов и четырех артиллерийских орудий, в том числе британской САУ AS-90.

    Кроме того, группировка «Днепр» атаковала позиции ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив до 70 военнослужащих, автомобили, станции РЭБ, склады и материальные средства. Всего в течение суток, по информации Минобороны, российские войска нанесли удары по объектам военной инфраструктуры в 143 районах, сбили шесть управляемых авиабомб JDAM, два реактивных снаряда HIMARS, а также 164 беспилотника самолетного типа, говорится в сообщении.

    По итоговым данным Минобороны, с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 64 846 беспилотников, 611 зенитных ракетных комплексов, 24 006 танков и других бронированных машин, 1572 боевые машины РСЗО, 26 486 артиллерийских орудий и минометов, 37 138 единиц специальной военной техники.

    Накануне в Минобороны сообщили, что группировка «Восток» освободила село Запорожье в ДНР.

    На прошлой неделе российские войска освободили Торское и Новоалександровку в ДНР. До этого группировка войск «Центр» освободила Михайловку в ДНР.

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    23 июня 2025, 06:22 • Новости дня
    Офис производителя ЗРК NASAMS открылся на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине начал работу офис норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace, разработчика систем ПВО NASAMS, заявил украинский министр обороны Рустем Умеров.

    «Сегодня на Украине открылся офис компании Kongsberg Defence & Aerospace. Это ведущий норвежский производитель вооружения, в частности систем NASAMS», – приводит слова Умерова РИА «Новости».

    Умеров отметил, что ключевым направлением сотрудничества станет развитие совместных проектов в сфере противовоздушной обороны. Министр уточнил, что сейчас готовятся «новые решения на базе NASAMS». В планах также создание совместных производств перехватчиков, усиление ПВО и укрепление защиты морских границ. Умеров подчеркнул, что это откроет дополнительные возможности для взаимодействия украинских и норвежских инженеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace планирует открыть на Украине завод для производства ракет для комплексов NASAMS.

    Financial Times в июне сообщала, что здание, где размещался офис Boeing в Киеве, получило серьезные разрушения в результате массированного удара.

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    22 июня 2025, 11:20 • Новости дня
    Захарова: Переговоры России и Украины идут в правильном направлении

    Tекст: Дарья Григоренко

    Переговоры между Москвой и Киевом движутся в правильном направлении, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в интервью французскому изданию Journale du Dimanche отметила, что уже проведены два раунда переговоров – 16 мая и 2 июня, на которых были достигнуты конкретные договоренности в гуманитарной сфере, в частности о значительных обменах военнопленными и гражданскими задержанными. Она подчеркнула, что стороны обменялись меморандумами с конкретными предложениями по урегулированию кризиса, передает РИА «Новости».

    Дипломат также обозначила ключевые приоритеты России на переговорах. В числе главных требований – получение четких гарантий о разрыве Украины с НАТО, а также обеспечение соблюдения базовых прав и свобод граждан на Украине независимо от языка, национальности или религии. Она отметила, что Москва готова добиваться своих целей как политическими, так и военными методами.

    Среди обязательных условий России – международное признание входа Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в ее состав. Захарова добавила, что отказ Киева от конструктивного диалога лишь усложняет ситуацию, создавая для Украины менее выгодные условия.

    Коснувшись темы эвакуированных детей, Захарова заявила, что Киев и западные страны распространяют ложные сведения об этой ситуации. Она подчеркнула: «Мы никогда не препятствовали и не собираемся препятствовать воссоединению детей с их близкими, если они находятся». Представитель МИД добавила, что Россия спасает несовершеннолетних, эвакуируя их из зоны боевых действий.

    В пятницу Захарова сообщила, что свыше 100 украинских детей, которых якобы «украла» российская сторона, обнаружены на немецкой территории. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил вероятность провокаций со стороны Киева перед предстоящим раундом российско-украинских переговоров.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил о небольшом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине, не уточнив, в чем именно он его заметил.

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    23 июня 2025, 07:24 • Новости дня
    ПВО уничтожила за ночь 23 БПЛА над тремя областями

    Минобороны сообщило об уничтожении 23 БПЛА над тремя областями

    Tекст: Вера Басилая

    Системы ПВО уничтожили 23 беспилотника самолетного типа над Ростовской, Волгоградской и Астраханской областями, причем 14 из них – над Ростовской областью, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, в ночь на 23 июня силы ПВО России уничтожили 23 ударных беспилотника самолетного типа над Ростовской, Волгоградской и Астраханской областями. В Ростовской области сбиты 14 аппаратов, в Волгоградской – пять, в Астраханской – четыре дрона.

    В сообщении Минобороны также указывается, что с 22:00 22 июня по 7:00 23 июня перехвачены и уничтожены 16 украинских БПЛА, из которых 13 сбиты над Ростовской областью, два – над Астраханской, один – над Волгоградской областью.

    Ранее сообщалось, что после атаки украинского беспилотника на промышленном предприятии в Ростовской области произошло возгорание.

    Силами ПВО вечером в воскресенье были перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотников самолетного типа над Волгоградской, Астраханской и Ростовской областями.

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    22 июня 2025, 15:23 • Новости дня
    МИД России заявил о готовности продолжать диалог с США об устранении раздражителей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва готова продолжать диалог с Вашингтоном по вопросам устранения взаимных раздражителей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Да, и мы ведем этот разговор. Было два раунда консультаций по взаимным раздражителям. Вот должен был быть третий раунд. Американцы его перенесли, ждем от них сроков», – отметила Захарова на полях Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнула, что пока у российской стороны нет конкретной информации о новых датах переговоров. Она добавила, что как только появятся свежие сведения, Москва обязательно о них сообщит.

    Ранее Захарова сообщила, что переговоры между Москвой и Киевом движутся в правильном направлении.

    В воскресенье пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа после недавних американских ударов по Ирану пока не запланирован.

    Американский лидер сообщил о небольшом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине, не уточнив, в чем именно он его заметил.

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    22 июня 2025, 19:21 • Новости дня
    Пушилин сообщил о продвижении ВС России к Днепропетровской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что российские войска успешно продвигаются по всем направлениям, освобождая новые населенные пункты, включая Великоновоселковское направление.

    О продвижении российских войск в сторону Днепропетровской области сообщил Пушилин в интервью РИА «Новости». По его словам, фронт сдвигается практически по всем направлениям, а подразделения ВС России движутся вперед, что позволяет освобождать новые населенные пункты на территории ДНР.

    Пушилин уточнил, что на Великоновоселковском направлении после освобождения населенного пункта Комар подразделения продвинулись еще дальше в сторону Днепропетровской области. Он подчеркнул, что это подтверждает слова президента России о поступательном движении российских войск на этом участке фронта.

    Накануне Пушилин сообщал, что подразделения ВС России продолжают охватывать Красноармейск (украинское название Покровск) для его дальнейшего освобождения, одновременно перекрывая логистику между этим городом и Константиновкой и укрепляя позиции на территории Днепропетровской области.

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    22 июня 2025, 18:02 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по складам и позициям ВСУ в Черниговской и Запорожской областях

    Tекст: Дарья Григоренко

    В районе Нежина в Черниговской области и на подконтрольной украинским военным территории Запорожской области были нанесены удары по складам и позициям ВСУ, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    «Черниговская область – два удара. В районе Нежина снова замечены взрывы – работа по скрытым складам и перемещениям техники... Запорожская область – два удара. Целью стали склады и оборонные позиции в районе Запорожского района», – заявил Лебедев, передает РИА «Новости».

    Ранее Лебедев заявил, что в селе Ивашки Харьковской области ударом ВС России повреждены здание с украинскими военными и постройки, где размещались склад боеприпасов и станция обслуживания техники.

    Кроме того, подполье сообщило о поражении центра подготовки диверсантов под Одессой.

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    22 июня 2025, 19:59 • Новости дня
    Силы ПВО сбили над Ростовской областью два украинских беспилотника

    Tекст: Ольга Иванова

    Дежурные расчеты ПВО перехватили и уничтожили два беспилотника самолетного типа на территории Ростовской области в вечернее время.

    Дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Ростовской областью, сообщили в Telegram-канале Минобороны.

    В сообщении ведомства уточняется, что оба аппарата были сбиты в промежутке с 18.00 до 19.00 по московскому времени. Министерство не приводит информации о возможных разрушениях или пострадавших в результате инцидента.

    Власти подчеркивают, что все необходимые меры по обеспечению безопасности жителей региона принимаются в полном объеме.

    Ранее Минобороны сообщало, что с вечера субботы до раннего утра воскресенья средства ПВО уничтожили 11 дронов ВСУ над тремя регионами России.

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    23 июня 2025, 00:58 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве прозвучала воздушная тревога, произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

    Сирены в городе работают с 23.53 мск, передает РИА «Новости».

    В подконтрольном украинским войскам городе Херсоне также прозвучали взрывы, передает ТАСС.

    Напомним, Минобороны России сообщило, что в результате удара по учебно-тренировочному полигону в районе населенного пункта Давыдов Брод потери ВСУ превысили 70 человек.

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    23 июня 2025, 03:18 • Новости дня
    Атака БПЛА привела к пожару на промышленном предприятии в Ростовской области

    Tекст: Антон Антонов

    Ростовская область подверглась атаке беспилотников, на промышленном предприятии произошло возгорание, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

    Работники предприятия в Каменском районе не пострадали, сообщил Слюсарь в Telegram.

    По его словам, силы ПВО отражают воздушную атаку на севере региона, беспилотники сбиты в пяти районах области.

    Напомним, вечером в воскресенье российская ПВО за час сбила семь украинских беспилотников над тремя регионами, в том числе над Ростовской областью. Кроме того, ранее силы ПВО сбили над Ростовской областью еще два украинских БПЛА.

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    23 июня 2025, 07:32 • Новости дня
    Командование ВСУ перебросило неукомплектованные части под Сумы

    Tекст: Вера Басилая

    Командование ВСУ в спешке направило на сумское направление недоукомплектованную 48-ю артиллерийскую бригаду, сообщили в силовых структурах.

    По данным силовых структур, командование ВСУ спешно направило на сумское направление недоукомплектованную 48-ю артиллерийскую бригаду, чтобы попытаться сдержать российское наступление, передает ТАСС.

    В российских силовых структурах сообщили, что эта бригада была сформирована в прошлом году и сейчас оснащена вооружением лишь на 30%, а личным составом – на 70%.

    По информации собеседника агентства, подразделение перебрасывалось в условиях нехватки времени и средств. В то же время отмечается, что на сегодняшний день ВС России освободили уже 14 населенных пунктов в Сумской области.

    СМИ сообщали, что российское наступление на севере Украины привело к тому, что до центра Сумской области ВС России осталась пара десятков километров.

    Ранее сообщалось, что бойцы российской армии ведут активные бои почти в десяти поселениях Сумской области.

    Президент России Владимир Путин заявил, что перед российскими военными не стоит задача взять под контроль город Сумы, но не исключил такого хода развития событий.

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    • Почему мусульмане предали Иран

      Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран, по сути, остался в одиночестве, а исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

    • Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

      Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

    • Трамп хочет добить Иран

      Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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