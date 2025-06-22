NBC: Лидеры движения MAGA объединились вокруг Трампа после удара по Ирану

Tекст: Алексей Дегтярев

До нападения представители движения MAGA (Make America Great Again) были расколоты по вопросу об эскалации против Ирана, но после того, как Трамп санкционировал удары, большинство влиятельных фигур движения публично поддержали его, пишет NBC News.

Один из республиканцев Райан Гирдаски отметил, что «люди не хотят эскалации с вводом войск, но это не Ирак». По его оценке, движение MAGA теперь сплотится вокруг Трампа.

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Один из ведущих лидеров MAGA Джек Пособик, ранее предупреждавший о расколе в движении в случае атаки на Иран, заявил, что Трамп выступает против войны ради смены режима в Иране.

«Речь идет о ядерной программе Ирана, которую он обещал прекратить», – указал Пособик.

В ночь на 22 июня США ударили по атомным иранским объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Иран заявил, что имеет право сопротивляться американской военной агрессии для защиты национальных интересов.